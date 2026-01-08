יום חמישי, 08.01.2026 שעה 09:43
"כמו סצנה מסרט": הפרידה המרגשת של סמניו

החלוץ שעובר למנצ'סטר סיטי וכבש שער ניצחון דרמטי ב-2:3 נגד טוטנהאם בתוספת הזמן, ועוד ביום הולדתו, ריגש את אנגליה: "לא היה ראוי ממנו לרגע הזה"

סמניו (IMAGO)
סמניו (IMAGO)

ערב מיוחד עבר על ויטאליטי סטדיום, כזה שכדורגל לפעמים יודע לייצר רק פעם בכמה שנים. אנטואן סמניו חתם את דרכו בבורנמות’ כמו בסרטים, כשהבקיע בדקות הסיום מול טוטנהאם והעניק לקבוצתו 2:3 וניצחון ליגה ראשון אחרי רצף של 11 משחקים ללא ניצחון. השער הזה לא היה רק דרמטי, הוא גם היה סמלי במיוחד, שכן הגיע ביום הולדתו ה-26, ובצל הדיווחים על מעבר קרוב למנצ’סטר סיטי. עבור סמניו, זו הייתה פרידה מושלמת, רגע שמעטים זוכים לו.

המשמעות הרגשית הועצמה עוד יותר כשהחלוץ הוחלף שניות לפני הסיום, זכה לתשואות ארוכות מהקהל הביתי והשיב במחיאות כפיים. חברו לקבוצה מרקוס טברנייר תיאר זאת כ”סצנה מסרט”, והדגיש שלא היה ראוי ממנו לרגע כזה. גם בצוות המקצועי לא ניסו להסתיר את ההתרגשות, כשברור לכולם שמדובר ככל הנראה בהופעתו האחרונה של סמניו במדי בורנמות’, ובכזו שתיחרט בזיכרון של המועדון והאוהדים.

המאמן אנדוני איראולה אישר למעשה את הפרידה הצפויה, אך הקפיד להחמיא למחויבות של סמניו עד השנייה האחרונה: “זה סוף מהאגדות, שחקנים אחרים לא היו נוהגים כמוהו”. לדבריו, הכדורגל לפעמים יודע “להחזיר” לשחקנים על עבודה קשה, וזה בדיוק מה שקרה כאן. סמניו, שהפך לאיום ההתקפי המרכזי של הקבוצה העונה, סיפק לא רק שערים אלא גם אינטנסיביות, פיזיות ותרומה הגנתית, תכונות שהפכו אותו לאחד השחקנים המשמעותיים ביותר שאיראולה אימן.

סמניו נפרד מהקהל (IMAGO)

הנתונים מדגישים עד כמה בורנמות’ עומדת לאבד שחקן מפתח. סמניו אחראי ל-41% משערי הקבוצה בפרמייר ליג העונה, עם 10 כיבושים ו-49 בעיטות לשער, מהן 27 למסגרת. מעבר למספרים, חבריו מציינים את האישיות והנוכחות שלו בחדר ההלבשה, דבר שיהיה לא פחות קשה להחלפה. בבורנמות’ יודעים שהחור שייווצר יהיה מורגש, ושהמבחן האמיתי יגיע בהמשך העונה.

ובכל זאת, יש גם סיבות לאופטימיות. אלי ג’וניור קרופי בן ה-19 ממשיך לסמן את עצמו כהבטחה גדולה, עם שער נוסף מול טוטנהאם, השביעי שלו העונה, נתון שהופך אותו למלך השערים מבין בני גילו בחמש הליגות הבכירות באירופה. קרופי לא משחק באותה עמדה כמו סמניו, אך היעילות שלו מול השער והעובדה שהשיג כמעט את אותם מספרים בפחות מחצי דקות משחק, מציבות אותו כמועמד טבעי לסחוב חלק מהנטל ההתקפי קדימה.

במקביל, במועדון כבר עובדים על מציאת חיזוקים, כשהשוק בינואר מציב לא מעט אתגרים. איראולה הודה שהסגל דליל ושלא קל לשכנע קבוצות לשחרר שחקנים באמצע העונה, אך הבטיח שבורנמות’ תנסה להביא את האפשרויות הטובות ביותר. בהתחשב בהיסטוריה של מכירות גדולות בשנים האחרונות ובהצלחה היחסית במזעור הנזק, בבורנמות’ מקווים שגם הפעם יצליחו לבנות מחדש. אם לשפוט לפי הפרידה של סמניו וההבטחה שמביא איתו קרופי, יש להם לפחות בסיס חיובי להמשך.

