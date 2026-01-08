יום חמישי, 08.01.2026 שעה 09:41
כדורסל ישראלי  >> ישראלים במכללות

מאייר קלע 8 נקודות, פרדו ניצחה את וושינגטון

הישראלי עלה מהספסל והיה מעורב ב-16 דקות על הפרקט, קבוצתו השיגה 73:81 בדרך למאזן 1:14. נועם דוברת שיחק 7 דקות וסיפק שני אסיסטים בניצחון מיאמי

|
עומר מאייר (IMAGO)
עומר מאייר (IMAGO)

ליגת המכללות בכדורסל ממשיכה בשיא הכוח, כשגם הנציגים הישראלים שלנו ממשיכים לצבור רקורד ב-NCAA וכמה מהם שיחקו במהלך הלילה (בין רביעי לחמישי) והותירו רושם חיובי.

פרדו של עומר מאייר המשיכה להגדיל את המאזן החיובי שלה ועלתה ל-14 ניצחונות אל מול הפסד אחד העונה, זאת אחרי 73:81 על וושינגטון. מאייר עצמו עלה מהספסל והספיק לקלוע 8 נקודות ב-16 דקות על המגרש.

נועם דוברת ואוניברסיטת מיאמי השיגו גם הם ניצחון. הישראלי וקבוצתו גברו 77:81 על וויק פורסט, כאשר המאזן שלהם עומד בזכות אותה תוצאה על 2:13. דוברת אמנם לא סיים עם נקודות, אך בשבע דקות על הפרקט תרם שני אסיסטים.

