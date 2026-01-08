אבוקסיס: חושב שהגזימו לגבינו, אנשים התבלבלו

המחזור האחרון בליגת העל לא האיר פנים בלשון המעטה למכבי נתניה, שהובסה 4:0 מול עירוני טבריה במה שהיה הפסדה השני ברציפות – ומשחק שני ברציפות בו היא לא כבשה. לקראת הפועל ירושלים מחר (שישי, 14:00), מאמן היהלומים יוסי אבוקסיס דיבר במסיבת העיתונאים.

המאמן פתח כשהוא תוקף את האמירות נגד קבוצתו: “אני חייב להגיד שזה היה שבוע לא נעים, זה לא מתאים לנו להפסיד ככה, בטח במשחק שאומנם היו חסרים לנו המון שחקנים, אבל אסור היה להישבר ככה. אנשים קצת מגזימים ביחס למכבי נתניה, הקבוצה נמצאת פחות או יותר איפה שהיא צריכה להיות.

“נתניה התחילה באיחור ובפיגור של הבאת שחקנים. יש בעיות, אבל גם המון דברים טובים בקבוצה. פתאום אחרי שני משחקים, שחסרים לנו שחקנים משמעותיים מאוד, כולם מדברים על נתניה כאכזבה. אנשים לקחו את זה למקומות לא טובים.

“כשהגענו הקבוצה הייתה מרוסקת במקום האחרון, ואז עשינו פלייאוף עליון. אנשים מאמינים בקשקושים, יש לנו בעיות בקבוצה, אנחנו יודעים איך לפתור אותן ועובדים על זה. אני אחראי על מה שקורה, אבל להפוך את זה לכישלון זה לגנוב דעת”.

יוסי אבוקסיס. צודק בדעתו? (ראובן שוורץ)

על מי אשם במצב: “לא רוצה להיכנס לאשמים, אנחנו לפני משחק, אנחנו רוצים לחזור למסלול הניצחונות. כמו שלא יצאנו למחולות אחרי ניצחונות, אנחנו יודעים שפלייאוף עליון בהישג יד”.

על רכש אפשרי: “כן, אנחנו רוצים להביא אולי שחקן אחד או יותר, למרות שדניס אמור לחזור. אם נביא עוד שחקן הגנה ושחקן להתקפה יש לנו קבוצה טובה. כשניצחנו 7 מ-8 אף אחד לא דיבר על המערך שלנו, בהפסד הראשון כולם מקשקשים שלמה לא משחקים 4:3:3. מכבי נתניה בנויה על ה-5:3:2. אין לנו שחקני קו למערך אחר. שחקנים עשו התקדמות במערך הזה. אם הייתם מבטיחים לי שב-4:3:3 ננצח הייתי משנה, אבל אין לנו שחקנים לזה”.

דניס קוליקוב. צפוי לחזור (רועי כפיר)

אבוקסיס נשאל על התקיפות בה הוא מדבר: “אני לא מדבר בתקשורת ואני שומע אנשים שמקשקשים. אני מאוכזב מהתקופה האחרונה, אבל מפה ולהפוך את מכבי נתניה לכל מיני כיוונים, זה כבר להגזים.

“נכון שיש לנו חסרונות, אבל יחד עם זאת צריך לבוא מחר ולשפר את משחק ההגנה שלנו, גם כשניצחנו 3:4 ידעתי שצריך לשפר את ההגנה. נבוא למשחק ונעשה הכל בשביל לנצח”.

על המצב העגום בהפועל ירושלים: “אני לא נכנס מה שקורה בקבוצות אחרות, צריך לעשות הכל כדי לנצח”.

על שעת המשחק: “זאת שעה שהיא קצת שונה, אבל נעשה הכל כדי לנצח את המשחק הזה”.

גם כארם ג'אבר דיבר: “מה שקרה מול טבריה לא צריך לקרות. הייתי חייב לבקש סליחה מהקהל, התנצלתי על המשחק הזה בשם כל הסגל. זה לא יקרה עוד פעם. הבטחתי לקהל שנביא מחר ניצחון. השחקנים יודעים שטעינו והמועדון התנצל. ספגנו הרבה שערים, בהתחלה נראינו כמו קבוצת תחתית.

כארם ג'אבר (שחר גרוס)

“הנס שלנו הוא שאנחנו מבקיעים גם הרבה שערים, אני חושב שאנחנו שולטים במשחק ומשלמים בהזדמנות הראשונה של היריבה. השער הראשון של טבריה היה המצב הראשון שלהם, אחרי ששלטנו בכל המשחק. כל משחק לגופו. צריכים להגיע מחר בשיא הריכוז, זה משחק חשוב מאוד עבורנו כדי שננצח ונצא לדרך חדשה”.

כמו כן, ההפסד של מכבי נתניה לעירוני טבריה עשה את שלו, כשהבוקר לפני האימון המסכם, הגיעו לאימון המסכם של הקבוצה קרוב ל-20 אוהדים. הם באו למתחם לפני תחילת האימון, ביקשו להיכנס למתחם כששלושה מהם שוחחו עם היו”ר גיל לב בתוך המתחם. לאחר מכן, הם קראו לשחקנים להתעורר וביקשו שחלק מהשחקנים ייצאו לדבר איתם כשאף רימון עשן הודלק.

אוהדי מכבי נתניה (פרטי)

מי שיצאו לדבר עם האוהדים היו הקפטן כארם ג’אבר ושחקן ההתקפה עוז בילו. ג’אבר אמר להם: “שני המשחקים האחרונים היו לא טובים. אף אחד לא מזלזל. מחר יש לנו משחק וכולכם תיראו מה קורה. אני צריך שתהיו איתנו, אני פה שש שנים ואנחנו יודעים כמה אתם חשובים”. האוהדים אמרו לג׳אבר: “אפשר להפסיד, אבל יש דרך להפסיד”.

מי שעוד יצא לדבר עם האוהדים, הוא השוער עומר ניראון, שספג לאחרונה קריאות בוז וירד לספסל במשחק האחרון כשהצדדים יישרו את ההדורים וסיכמו על תמיכה.