5 נקודות לוולף, הפסד דרמטי לברוקלין בהארכה

אורלנדו רשמה ניצחון 103:104 דרמטי במיוחד בניו יורק, כשפאולו באנקרו קלע שלשת ניצחון עם הבאזר של ההארכה והעניק למג’יק ניצחון חוץ יוקרתי על ברוקלין. הזריקה, שנשלחה מהטופ של הקשת ונכנסה עם הלוח, חתמה ערב מותח והשלימה קאמבק מוראלי, יומיים בלבד אחרי הפסד מאכזב בוושינגטון. עבור אורלנדו זה היה ניצחון שמיני רצוף על הנטס, שהעלה את מאזנה ל-17:21.

דני וולף קלע 5 נקודות, הוסיף 2 אסיסטים ו-6 ריבאונדים ב-18 דקות על הפרקט, ותרם נוכחות פיזית וריבאונד חשוב בדקות בהן שותף. באנקרו הוביל את אורלנדו עם 30 נקודות והיה האיש של הרגעים הגדולים, אך קיבל תרומה משמעותית גם משאר הסגל. ונדל קרטר ג’וניור סיים עם 20 נקודות, טריסטן דה סילבה הוסיף 14 ונואה פנדה תרם 13. המשחק נכנס להארכה לאחר רצף מהלכים דרמטיים בדקות הסיום של הזמן החוקי, כששתי הקבוצות מחליפות סלים מכריעים ולא מצליחות להכריע לפני הבאזר.

בהארכה עצמה הדרמה רק התעצמה. איגור דמין העלה את ברוקלין ליתרון זמני עם שלשה, קרטר החזיר את אורלנדו להובלה בדאנק חשוב, ודמין שוב קלע שלשה 3.6 שניות לסיום שהציבה את הנטס בעמדת ניצחון. אלא שאז הגיע הרגע של באנקרו, ששלח זריקה מ-26 פיט, עם הלוח, וקבע את תוצאת הסיום באחד הסלים הגדולים של העונה.

דני וולף וג'ונתן איסאק (רויטרס)

בצד של ברוקלין, מייקל פורטר ג’וניור בלט עם 34 נקודות ודמין הוסיף 18, אך זה לא הספיק כדי לקטוע את הרצף השלילי מול אורלנדו. הנטס, שהגיעו אחרי ניצחון ביתי על דנבר, ירדו למאזן 23:11, בעוד אורלנדו יוצאת מהערב הזה עם הרבה ביטחון להמשך.