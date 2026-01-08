"פיורנטינה הייתה עושה יותר אם מנור היה פותח"

התקשורת האיטלקית סיכמה את הופעתו של מנור סולומון ב-2:2 בין פיורנטינה ללאציו בגישה זהירה, אך חיובית ברובה, תוך התייחסות להשפעה שלו מהספסל ולשאלה שחזרה בכמה כלי תקשורת: מדוע לא פתח בהרכב.

באתרי הציונים ההתייחסות הייתה נקודתית וברורה. באתר 'FirenzeViola' נכתב: “סולומון נכנס בדקה ה-23, היו לו מעט מצבים למשוך תשומת לב, אך מאז כניסתו פיורנטינה שמרה טוב יותר על עצמה”, והוא קיבל ציון 6. ב-'SpaceViola' העניקו לו ציון 5.5 וכתבו: “מנור סולומון היה עם מעט רעיונות וקצת נבלע בהגנה של לאציו”.

ב-'ViolaNews' הציון היה 6.5: “סולומון עדיין שחקן משמעותי, המסירה שלו לגודמונדסון הובילה למהלך הפנדל”. ב-'FiorentinaUno' העניקו לו ציון 6 וכתבו: “בדקה ה-68 נכנס סולומון, לא היה לו הרבה זמן לנסות מהלכים מסוכנים, אך הוא עזר לקבוצה להרחיק את המשחק מהרחבה שלה”. גם ב-'LaViola' הציון עמד על 6.5, עם הדברים: “סולומון הוסיף חיות עם ריצות הכדור לרגל, טוב בשטחים צפופים ובמסירה לגודמונדסון במהלך הפנדל”.

חלוקת נקודות: 2:2 בין לאציו לפיורנטינה

ביקורת רחבה יותר הופיעה באתר 'FirenzePost', שם ההתייחסות לסולומון הייתה חלק מדיון בהחלטות המאמן. בין היתר נכתב: “ההחלטה של ואנולי להכניס את קין וסולומון רק במחצית השנייה העניקה ללאציו 55 דקות של שקט הגנתי מוחלט”. עוד הוסיפו: “כמו במשחק מול קרמונזה, שהוכרע בזכות ההמצאה של סולומון שהובילה לשער של מויזה, גם הפעם קין והקיצוני הישראלי נכנסו מוקדם יחסית למחצית השנייה, אך ואנולי לא זכה לאותו מזל”. בהמשך נכתב: “פיורנטינה יכולה הייתה לעשות יותר במחצית הראשונה, אם קין וסולומון היו על המגרש מהפתיחה”.

גם מחוץ לכתבות המשחק נשמעו קולות אופטימיים. סוכן השחקנים ג’וליו מרינלי אמר בראיון שפורסם ב-'FirenzeViola.it': “סולומון יהיה ‘חצוף’, אין עליו את העומס שהיה בחודשים האחרונים”, ובהמשך הוסיף: “לדעתי לסולומון יש את המאפיינים הנכונים ל-4:3:3. הוא שחקן כנף שעובר שחקן ומנסה. סולומון חדש כאן, הוא לא נושא את הנטל של ששת החודשים הקשים, הוא יהיה נועז, ואני מצפה ממנו להרבה”.