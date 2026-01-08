כולל טעות בוטה: סימון מלבה את ויכוח השוערים

לואיס דה לה פואנטה לא נכח ביציע, למרות שהתחייב להגיע: שפעת מנעה ממנו לטוס לערב הסעודית ולצפות מקרוב בעימות הישיר שמעסיק לאחרונה כל כך הרבה פאנלים ודיונים: ז’ואן גארסיה צריך לקבל זימון לנבחרת כשוער הפותח במקום אונאי סימון? השאלות מתרבות, אך התשובה נמצאת רק אצל דה לה פואנטה, שצפה במשחק מהבית, אולי תוך מחשבה על מצבו הקשה של אונאי סימון, שספג ארבעה שערים כבר במחצית הראשונה.

עבור גארסיה הדברים הלכו טוב לאין שיעור, והוא כמעט שלא נדרש לעבודה רצינית, מעבר לנגיחה לקורה של סאנסט ממש על סף הירידה להפסקה. אונאי סימון היה הצד השני של המטבע: הוא פתח את המשחק ברוגע, אך כשברצלונה לחצה על הדוושה, הכל קרס סביבו. תחילה התנגש בפראן טורס בכדור חופשי: לא הייתה כוונה רעה מצד השוער או החלוץ, ולמזלם שניהם יכלו להמשיך לשחק כרגיל.

לאחר מכן ספג את השער הראשון במשחק, בדקה ה-22: אונאי הקדים ונפל מוקדם מדי, למרות שבעיטת הסיבוב של פראן לא הייתה נקייה לחלוטין. גם המסירה של פרמין לא הייתה מהמסודרות בעולם: הקשר בעט כפי שיכול, אך לפעמים מבעיטה לא מושלמת נולדות מסירות מופת. זה בדיוק מה שקרה. כשהכדור הגיע לפראן טורס, האחרון רק היה צריך להסתובב ולבעוט.

פראן טורס חוגג (IMAGO)

הוא לא פגע בכדור בצורה מושלמת, אבל זה לא שינה: זו הייתה בעיטה שניתנת לעצירה, אך אונאי סימון נכנע מוקדם מדי. השוער הבאסקי כבר היה בדרך לנפילה כשפגש את הכדור. הוא ניסה לעצור ביד ימין, אך מחוות הייאוש שלו כשראה את הכדור נכנס לרשת סיכמה את מהות השער, אחד מאותם שערים שנולדים מטעות יותר מאשר מהברקה.

מעט מאוד יכול היה אונאי לעשות בשער השני של ברצלונה, מהלך של ראפיניה באגף שמאל של ההתקפה, עם מסירת רוחב לפרמין: בלי רחמים ובלי היסוס, האנדלוסי סיים לרשת. אך התמונה האכזרית ביותר הגיעה בדקה ה-33, כאשר רוני ברדג’י חדר לרחבה של בילבאו ולאחר שני חיתוכים בעט ברגל ימין, הרגל הפחות חזקה שלו. זו הייתה בעיטה שהייתה אמורה להיות בשליטה מלאה של שוער, אך אונאי טעה בצורה גסה.

אונאי סימון (IMAGO)

והעינוי לא הסתיים שם: זמן קצר לאחר מכן ראפיניה שלח טיל לחיבורים הימניים של שער בילבאו. שם כבר לא היה לאונאי הרבה מה לעשות: בעיטה אכזרית, לפינה, למקום שאף שוער לא יכול להגיע אליו. סימון ירד להפסקה כשהוא מקלל את מזלו ואת התקופה הרעה של קבוצתו: לספוג ארבעה שערים ב-45 דקות זה אף פעם לא נעים. ואם מדובר בחצי גמר, ובעיצומו של ויכוח על המקום בהרכב הנבחרת, זה גרוע בהרבה.

פתיחת המחצית השנייה לא שיפרה את מצבה של הקבוצה הבאסקית: אונאי סימון ספג את החמישי במהלך מבולגן ברחבה, עדות לרעב של ברצלונה לכבוש שוב ושוב. ראפיניה כבש פעם נוספת, מול הייאוש של אונאי סימון. אצל גארסיה, לעומת זאת, התמונה הייתה הפוכה: הוא פתח את המשחק תחת לחץ לא קטן, בעקבות הלחץ של האריות, אך ידע להתמודד עם ניסיונות היריבה, וסיים אותו בצורה רגועה מאוד, עם יתרון על הלוח ומעט מאוד עבודה.

ז'ואן גארסיה (IMAGO)

בדקה ה-82 הוא קלט ללא קושי בעיטה מרחוק של איניגו רואיס דה גלארטה. וזהו פחות או יותר. עבור שוער, שמירה על שער נקי היא תמיד חדשות מצוינות: אבל כאשר הזרקורים מופנים אליך בצורה ברורה, ייתכן שכדאי גם לקבל הזדמנות אחת או שתיים כדי להרשים, ובצורה עדינה לדרוש מקום בסגל הנבחרת הבא. במובן הזה, גארסיה נשאר באמצע הדרך: שער נקי בלי יותר מדי מאמץ, אך גם מעט מאוד הזדמנויות להוכיח עד כמה הוא שוער טוב.

הוויכוח חי מתמיד

ב’מארקה’ מנתחים: “הוויכוח פתוח, והוא יישאר כזה עד המונדיאל. גארסיה צובר עוד ועוד נקודות וכמעט מתחנן לזימון לנבחרת. בשבת האחרונה הוא הציג משחק מצוין מול אספניול. אמש כבר לא היה צורך בכך, משום שבילבאו, למען האמת, כמעט שלא איימה על שערו של שוער ברצלונה. עם זאת, ההכרעה לגבי זהות שוער הנבחרת יכולה להיקבע בזכות היתרונות של אחד או החסרונות של האחר. הפעם אונאי סימון לא היה טוב. הוא הגיע כבר אחרי משחק קשה מול אוססונה בליגה, שבו ספג שער שהיה אמור לעצור. מול ברצלונה הוא לא היה מדויק. כבר בתחילת המשחק טעה ביציאה מהשער, ואפשר לראפיניה לנצל את שיקול הדעת הלקוי של השוער ולעבור אותו, אם כי רוני לא הצליח לממש את ההרמה שלו”.

ז'ואן גארסיה (IMAGO)

“במקומות שבהם יכול היה לעשות יותר, זה היה בכמה מהשערים של ברצלונה. במיוחד בשלישי, כאשר השבדי שחרר בעיטה חזקה. אונאי נגע בכדור, אך לא בעוצמה מספקת כדי לעצור אותו, והוא חמק מתחת לזרועו. בשער הרביעי, של ראפיניה, הוא לא היה ממוקם היטב כדי לסגור את הקורה הקרובה, והברזילאי ניצל זאת. הוא שלח את הכדור לפינה דרך המרווח בבעיטה עוצמתית. כך, בעימות הישיר בין שני השוערים, שחקן ברצלונה יצא כשידו על העליונה ובקצב הזה ההכרעה תהיה קלה. עד הקיץ יהיו עוד השוואות רבות, שבהן ינותחו בהרחבה הביצועים של שניהם”, סיכמו.

ב’אס’ טענו: “לואיס דה לה פואנטה מקרוב אחרי ההתפתחויות, ובשלב זה הוא ממשיך להביע אמון מלא בשוער שהוביל את הנבחרת לזכייה בליגת האומות ב-2023 וביורו 2024. ז’ואן גארסיה, כהרגלו בגישה מכובדת ושקולה, כבר אמר במסיבת עיתונאים שהוא לא מגדיר את המונדיאל כמטרה מוצהרת. יש נורמות קבועות שצריך לכבד, אך גם היכולת על המגרש חייבת לקבל משקל. לכן, ייתכן שדה לה פואנטה יבצע מהלך כבר בסוף מרץ, עם פרסום הסגל המוקדם לפינאליסימה. אם ז’ואן גארסיה לא ייכלל בו, המשמעות תהיה שכבר קיימת רשימה מצומצמת לקראת המונדיאל, כמובן בכפוף לפציעות. כך או כך, השמועות סביב הנושא נראות בלתי נמנעות”.