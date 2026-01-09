"ואסקס שיגע אותו": דאגה מהחתמתו של קאנסלו

ז’ואאו קאנסלו יחזור בקרוב לברצלונה, שמקווה להשלים את השאלתו מאל הילאל בתמורה לתשלום חלק משכרו, כ-4-5 מיליון אירו. הפורטוגלי יגיע עד לסיום העונה, כאשר הוא עצמו מקווה גם להירכש על ידי הקבוצה של האנזי פליק, דבר שלא קרה בקדנציה הקודמת שלו כמושאל. בתקשורת הספרדית הביעו דאגה מהקדנציה הקודמת וניתחו את המעבר המסתמן.

“החתמתו של ז'ואאו קאנסלו היא הפתעה גדולה בברצלונה. הוא הובא כגיבוי לז'ול קונדה ולאלחנדרו באלדה בעמדות המגנים, למקרה חירום, מה שמאשר את המעבר של ג'רארד מרטין לעמדת הבלם באופן קבוע. עם זאת, הרכש הזה מעלה שורה של שאלות. הראשונה נוגעת לגישה הטקטית של השחקן עצמו, שהייתה לא עקבית לאורך הקריירה שלו. הדבר עלול להפוך לבעיה אם לוקחים בחשבון את המשמעת שדורשת שיטת המשחק הידועה של פליק”, נכתב ב’אס’.

הסוגיה השנייה נוגעת להשפעה שהייתה לשחקן הפורטוגלי בברצלונה. הוא רשם 42 הופעות רשמיות בעונת 2023/24 תחת צ'אבי, ואף נטען כי פרץ בבכי בחדר ההלבשה כאשר המאמן הודיע לו בתחילה על עזיבתו, למרות שבהמשך חזר בו. קאנסלו כבש ארבעה שערים ובישל חמישה. הוא פתח נהדר, עם שער אדיר מול בטיס, נגיחה נוספת שהציתה קאמבק מול סלטה ויגו, ועוד שער מול פורטו בליגת האלופות. אלא שאז חלה ירידה ביכולתו, והוא סיים מתוסכל, בדומה לביצועים הכלליים של הקבוצה.

ז'ואאו קאנסלו (IMAGO)

“שני משחקים אישרו שהוא לא יכול להמשיך בברצלונה. לאחר שכבר עורר ספקות במשחק הראשון בפארק דה פראנס בפאריס, הוא היה אחד השחקנים החלשים ביותר בגומלין רבע גמר ליגת האלופות במונז'ואיק מול פ.ס.ז'. תחילה, וכתוצאה מבעיות הגב שלו, הוא אפשר את הבעיטה של דמבלה לשוויון 1:1. לאחר מכן, במחצית השנייה, הוא ביצע עבירת פנדל שערורייתית על הזוכה הנוכחי בכדור הזהב, פעולה שאינה הולמת שחקן ברמה הגבוהה ביותר, ושבסופו של דבר קברה את סיכויי ברצלונה”, נזכרו ב’אס’.

“ימים ספורים לאחר מכן, הוא שוב הציג משחק רע בברנבאו. כל שלושת השערים של ריאל מדריד הגיעו דרכו. בראשון, לוקאס ואסקס עבר אותו ונעצר בעבירה ברחבה על ידי קוברסי. בשער השוויון ל-2:2, ואסקס ששיגע אותו סיים בקלות מאחוריו לאחר מסירה מוויניסיוס. ובשלישי, הוא שוב היה מעורב בבישול מלוקאס לבלינגהאם. שם למעשה נעלמו סיכוייו להישאר בברצלונה. באותה תקופה הוא אף נאלץ לעבור בדיקות לב, שמנעו ממנו לשחק מול אתלטיקו מדריד, כדי לשלול אפשרות של בעיה לבבית תורשתית”, הוסיפו.

קאנסלו (IMAGO)

שנה וחצי לאחר מכן, קאנסלו צפוי ללבוש שוב את מדי ברצלונה, אלא אם תתרחש הפתעה. זה היה רצונו. הוא תמיד הצהיר בגלוי שהוא אוהד ברצלונה, ובחדר ההלבשה, אף שהגיע עם מוניטין בעייתי בעקבות חיכוכים עם פפ גווארדיולה במנצ'סטר סיטי, בעיקר משום שלא סבל לשבת על הספסל, הוא הותיר רושם טוב בזכות אופיו.