אם תעלה לגמר: הבלגן סביב לוח משחקי ריאל

ריאל מדריד, ברצלונה, אתלטיקו מדריד ואתלטיק בילבאו פתחו את 2026 עם לוח זמנים דחוס במיוחד, שמשלב ארבע מסגרות בתוך שבועיים: הליגה הספרדית, הסופר קאפ הספרדי, גביע המלך וליגת האלופות. לוח המשחקים הולך ונהיה צפוף מאוד, וכאב ראש משמעותי מתחיל להתרקם, במיוחד בכל הנוגע למועד משחק גביע המלך של ריאל מדריד.

הכול תלוי בשאלה אם הקבוצה תעפיל לגמר הסופר קאפ, שאמור להתקיים ב-11 בינואר בג'דה (21:00 שעון ישראל). לאחר מכן יש את משחק הליגה מול לבאנטה, שנקבע ליום שבת בשעה 15:00. בין לבין, יש צורך לקבוע מחדש את משחק שמינית הגמר בגביע המלך מול אלבסטה, שאמור להיערך בין 13 ל-15 בינואר, אך הדבר אינו פשוט בשל משחק הליגה ולאחריו משחק ליגת האלופות.

ריאל מדריד, שיוצגה אמש בהגרלת גביע המלך בלאס רוזאס על ידי אמיליו בוטראגניו, נמצאת בקשר עם ההתאחדות הספרדית בנושא. בהתאחדות הביעו נכונות לדון בסוגיה ולהגיע להסכמה שתספק את כל הצדדים. הפתרון הריאלי ביותר יהיה לדחות את משחק הליגה מול לבאנטה, שכן שינוי מועד אחר אינו אפשרי, מאחר שריאל מדריד תשחק מול מונאקו בליגת האלופות באותו שבוע, ביום שלישי.

שחקני ריאל מדריד (IMAGO)

עקרונית, ריאל מדריד אמורה לשחק ביום רביעי וכך יובטחו 72 שעות מנוחה כנדרש, במקרה שקבוצתו של צ'אבי אלונסו תנצח את אתלטיקו מדריד ותעפיל לגמר בערב הסעודית. בתרחיש כזה, ההחלטה תעבור לידי הנהלת הליגה, שתצטרך לשקול את האפשרות לדחות, לא את מועד המשחק עצמו, אלא את קיומו של המשחק של ריאל מדריד מול לבאנטה.

יותר מרווח

ברצלונה (מול סנטאנדר), אתלטיקו (מול דפורטיבו לה קורוניה) ואתלטיק (מול קולטורל לאונסה) נמנעות מהבעיה הזו, משום שמשחקי ליגת האלופות שלהן מתקיימים בימי רביעי, מה שמעניק להן גמישות גדולה יותר. קבוצתו של פליק, אם תעפיל לגמר בג'דה, תשחק באמצע השבוע בגביע המלך ולאחר מכן תפגוש את ריאל סוסיאדד ביום ראשון בשעה 22:00. בליגת האלופות היא תשחק מול סלביה פראג ביום רביעי (21 לחודש) בשעה 22:00, כך שבשני המקרים יישמר פרק הזמן המינימלי המומלץ של 72 שעות מנוחה בין משחקים.