יום חמישי, 08.01.2026 שעה 23:33
יום חמישי, 08/01/2026, 22:00אצטדיון האמירויותליגה אנגלית - מחזור 21
ליברפול
דקה 76
0 0
שופט: אנתוני טיילור
ארסנל
ליגה אנגלית 25-26
4814-4020ארסנל1
4319-4521מנצ'סטר סיטי2
4324-3321אסטון וילה3
3428-3220ליברפול4
3328-3521ברנטפורד5
3227-3221ניוקאסל6
3232-3621מנצ'סטר יונייטד7
3124-3421צ'לסי8
3130-3021פולהאם9
3022-2121סנדרלנד10
2928-3121ברייטון11
2925-2321אברטון12
2823-2221קריסטל פאלאס13
2727-3021טוטנהאם14
2640-3421בורנמות'15
2237-2921לידס16
2134-2121נוטינגהאם פורסט17
1443-2221ווסטהאם18
1341-2221ברנלי19
741-1521וולבס20
הרכבים וציונים
 
 
דומיניק סובוסלאי ומרטין אודגור במאבק על הכדור (IMAGO)
ארסנל מארחת בשעה זו את ליברפול באצטדיון האמירויות, במשחק שמפגיש את מוליכת הפרמייר ליג והמועמדת הבכירה לאליפות מול האלופה המכהנת. עבור התותחנים זהו עוד מבחן הצהרתי במאבק על התואר, בעוד שליברפול מגיעה במטרה לטרוף את הקלפים בצמרת ולהוכיח שהיא עדיין פקטור.

ארסנל נמצאת בכושר מצוין. הקבוצה של מיקל ארטטה האריכה לאחרונה את רצף הניצחונות שלה לשבעה משחקים בכל המסגרות, חמישה מהם בליגה, כולל מהפך מרשים ל-2:3 מול בורנמות'. היא פתחה פער של חמש נקודות בפסגה ומציגה מאזן ביתי אדיר העונה, עם 14 ניצחונות ותיקו אחד בלבד בכל המסגרות, כולל 12 ניצחונות רצופים באמירויות.

ארסנל גם ניצחה בשני משחקי הבית האחרונים שלה בליגה מול האלופה המכהנת, אך לא עשתה זאת שלוש עונות ברציפות מאז שנות ה-60. בוקאיו סאקה, שכבש תשעה מ-11 שעריו האחרונים בליגה בבית, כבר מצא את הרשת בשלושת משחקי הבית האחרונים מול ליברפול.

ליברפול מגיעה אחרי אכזבה, עם ספיגה בדקה ה-97 שהובילה ל-2:2 מול פולהאם, אך הרצף שלה עומד על תשעה משחקים ללא הפסד בכל המסגרות, עם חמישה ניצחונות וארבע תוצאות תיקו. האדומים מתקשים לעתים לייצר שליטה מוחלטת, אך הפכו לקבוצה קשה מאוד להכנעה, במיוחד בחוץ, שם רשמו שלושה ניצחונות ושתי תוצאות תיקו בחמשת משחקי החוץ האחרונים. ליברפול פותחת את המחזור בצמרת הגבוהה, עם נתון מעניין נוסף: רק פעם אחת בעשרת משחקיה האחרונים ירדה להפסקה בפיגור. קודי גאקפו, למשל, כבש העונה שלושה שערי חוץ בליגה, כולם מול קבוצות לונדוניות.

מבחינת ההיסטוריה, לליברפול מאזן עדיף ברור במפגשי הליגה מול ארסנל, עם 26 ניצחונות, יותר מכל יריבה אחרת. האורחים שואפים להשלים דאבל ליגה שמיני על התותחנים, לאחר ניצחון 0:1 באוגוסט, והם הפסידו רק פעמיים ב-13 המפגשים האחרונים בין הקבוצות בכל המסגרות. עם נתונים שמצביעים על ריבוי שערים, במיוחד במחציות השניות, ורצפים התקפיים משני הצדדים, כל הסימנים מצביעים על עוד ערב גדול בין שתיים מהיריבות ההיסטוריות של הכדורגל האנגלי.

מחצית שניה
  • '64
  • חילוף
  • ארטטה עשה שינוי גם בחוד ההתקפה כשהוציא את ויקטור גיוקרש והכניס במקומו את גבריאל ז'סוס
  • '64
  • חילוף
  • התותחנים ביצעו חילוף כפול, תחילה לאנדרו טרוסאר פינה את מקומו לגבריאל מרטינלי
  • '57
  • חילוף
  • ארטטה ביצע את חילופו הראשון, פיירו הינקאפי הוחלף ומיילס לואיס-סקלי עלה לכר הדשא במקומו
מחצית ראשונה
וירג'יל ואן דייק עולה לנגוח (IMAGO)וירג'יל ואן דייק עולה לנגוח (IMAGO)
קונור בראדלי מול מרטין סובימנדי (IMAGO)קונור בראדלי מול מרטין סובימנדי (IMAGO)
ראיין חראבנברך ולאנדרו טרוסאר במאבק על הכדור (IMAGO)ראיין חראבנברך ולאנדרו טרוסאר במאבק על הכדור (IMAGO)
הקטטה בין שחקני ארסנל לשחקני ליברפול (IMAGO)הקטטה בין שחקני ארסנל לשחקני ליברפול (IMAGO)
ויכוח בין שחקני ליברפול לשחקני ארסנל (IMAGO)ויכוח בין שחקני ליברפול לשחקני ארסנל (IMAGO)
  • '43
  • החמצה
  • דקלן רייס בעט מחוץ לרחבה אל המסגרת, אך אליסון עמד במקום ועצר את הכדור
מיקל ארטטה (IMAGO)מיקל ארטטה (IMAGO)
ארנה סלוט (IMAGO)ארנה סלוט (IMAGO)
  • '27
  • החמצה
  • בניגוד למהלך המשחק, האיום הכי גדול הגיע דווקא מהאורחת, חוסר תיאום בהגנת התותחנים הוביל את הכדור לקונור בראדלי שהקשית מעל דויד ראיה, אבל הכדור רק פגע במשקוף
וויליאם סאליבה תחת הלחץ של פלוריאן וירץ (IMAGO)וויליאם סאליבה תחת הלחץ של פלוריאן וירץ (IMAGO)
קונור בראדלי נוגח (IMAGO)קונור בראדלי נוגח (IMAGO)
  • '17
  • החמצה
  • האיום הראשון במשחק הגיע מרגלו השמאלית של בוקאיו סאקה, האנגלי לקח את הכדור מהאגף הימני, נכנס לכיוון האמצע ושיחרר בעיטה שנעצרה על ידי אליסון
בוקאיו סאקה וקונור בראדלי במאבק על הכדור (IMAGO)בוקאיו סאקה וקונור בראדלי במאבק על הכדור (IMAGO)
אנתוני טיילור שולף כרטיס צהוב ללאנדרו טרוסאר (IMAGO)אנתוני טיילור שולף כרטיס צהוב ללאנדרו טרוסאר (IMAGO)
  • '12
  • כרטיס צהוב
  • הכרטיס הצהוב הראשון בהתמודדות נשלף לעברו של לאנדרו טרוסאר שמשך בחולצתו של פלוריאן וירץ ומנע ממנו להוציא מתפרצת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אנתוני טיילור שרק לפתיחת ההתמודדות
