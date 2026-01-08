הרכבים וציונים



דומיניק סובוסלאי ומרטין אודגור במאבק על הכדור (IMAGO) דומיניק סובוסלאי ומרטין אודגור במאבק על הכדור (IMAGO)

ארסנל מארחת בשעה זו את ליברפול באצטדיון האמירויות, במשחק שמפגיש את מוליכת הפרמייר ליג והמועמדת הבכירה לאליפות מול האלופה המכהנת. עבור התותחנים זהו עוד מבחן הצהרתי במאבק על התואר, בעוד שליברפול מגיעה במטרה לטרוף את הקלפים בצמרת ולהוכיח שהיא עדיין פקטור.

ארסנל נמצאת בכושר מצוין. הקבוצה של מיקל ארטטה האריכה לאחרונה את רצף הניצחונות שלה לשבעה משחקים בכל המסגרות, חמישה מהם בליגה, כולל מהפך מרשים ל-2:3 מול בורנמות'. היא פתחה פער של חמש נקודות בפסגה ומציגה מאזן ביתי אדיר העונה, עם 14 ניצחונות ותיקו אחד בלבד בכל המסגרות, כולל 12 ניצחונות רצופים באמירויות.

ארסנל גם ניצחה בשני משחקי הבית האחרונים שלה בליגה מול האלופה המכהנת, אך לא עשתה זאת שלוש עונות ברציפות מאז שנות ה-60. בוקאיו סאקה, שכבש תשעה מ-11 שעריו האחרונים בליגה בבית, כבר מצא את הרשת בשלושת משחקי הבית האחרונים מול ליברפול.

ליברפול מגיעה אחרי אכזבה, עם ספיגה בדקה ה-97 שהובילה ל-2:2 מול פולהאם, אך הרצף שלה עומד על תשעה משחקים ללא הפסד בכל המסגרות, עם חמישה ניצחונות וארבע תוצאות תיקו. האדומים מתקשים לעתים לייצר שליטה מוחלטת, אך הפכו לקבוצה קשה מאוד להכנעה, במיוחד בחוץ, שם רשמו שלושה ניצחונות ושתי תוצאות תיקו בחמשת משחקי החוץ האחרונים. ליברפול פותחת את המחזור בצמרת הגבוהה, עם נתון מעניין נוסף: רק פעם אחת בעשרת משחקיה האחרונים ירדה להפסקה בפיגור. קודי גאקפו, למשל, כבש העונה שלושה שערי חוץ בליגה, כולם מול קבוצות לונדוניות.

מבחינת ההיסטוריה, לליברפול מאזן עדיף ברור במפגשי הליגה מול ארסנל, עם 26 ניצחונות, יותר מכל יריבה אחרת. האורחים שואפים להשלים דאבל ליגה שמיני על התותחנים, לאחר ניצחון 0:1 באוגוסט, והם הפסידו רק פעמיים ב-13 המפגשים האחרונים בין הקבוצות בכל המסגרות. עם נתונים שמצביעים על ריבוי שערים, במיוחד במחציות השניות, ורצפים התקפיים משני הצדדים, כל הסימנים מצביעים על עוד ערב גדול בין שתיים מהיריבות ההיסטוריות של הכדורגל האנגלי.