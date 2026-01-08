יום חמישי, 08.01.2026 שעה 01:21
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

לקראת חתימה: צפו במרקוס קוקו נוחת בישראל

המגן הימני שסיכם בהפועל תל אביב לעונה וחצי הגיע לארץ על מנת לעבור בדיקות רפואיות, ואם הכל יילך כשורה הוא יחתום באופן רשמי. צפו בתמונות מהשדה

מרקוס קוקו בנתב
מרקוס קוקו בנתב"ג (רועי כפיר)

הרכש הראשון של הפועל תל אביב בחלון ההעברות של ינואר הגיע הלילה (רביעי) לישראל. מרקוס קוקו, שסיכם לעונה וחצי במועדון, נחת בארץ לקראת בדיקות רפואיות וחתימה רשמית.

כבר בחודש ספטמבר סיכם קוקו בהפועל תל אביב, אך בעקבות המלחמה באיראן העדיף שלא להגיע לישראל ובחר להצטרף לקלוז’ הרומנית. כעת, לאחר בעיות כלכליות במועדון הרומני ואי תשלום משכורות, נוצרה האפשרות לצרפו מחדש הפעם כשחקן חופשי.

בהפועל תל אביב חיפשו חיזוק בעמדת המגן הימני, במיוחד אחרי פציעתו של שחר פיבן, שסובל מקרע במפשעה וייעדר גם מהמשחק מול הפועל חיפה. קוקו, בן 29, נרכש ב-2019 על ידי נאנט הצרפתית תמורת כשלושה מיליון יורו.

מרקוס קוקו בנתב"ג עם צעיף של הפועל תל אביב (רועי כפיר)מרקוס קוקו בנתב"ג עם צעיף של הפועל תל אביב (רועי כפיר)
מרקוס קוקו מסתובב בנתב"ג (רועי כפיר)מרקוס קוקו מסתובב בנתב"ג (רועי כפיר)
מרקוס קוקו שמח (רועי כפיר)מרקוס קוקו שמח (רועי כפיר)
מרקוס קוקו יצא מנתב"ג (רועי כפיר)מרקוס קוקו יצא מנתב"ג (רועי כפיר)

בקיץ האחרון סיים את חוזהו במועדון, היה מועמד להפועל תל אביב, אך בחר אז בקלוז’. כעת הוא צפוי ללבוש אדום ולהצטרף לשורות הקבוצה מחודורוב.

