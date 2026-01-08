יום חמישי, 08.01.2026 שעה 22:31
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
70%1696-180420ולנסיה1
70%1643-175820הפועל ת"א2
65%1671-182420מונאקו3
65%1701-175320ברצלונה4
65%1596-164020פנרבחצ'ה5
60%1713-175320פנאתינייקוס6
60%1678-172220ריאל מדריד7
58%1608-167119אולימפיאקוס8
55%1672-172020הכוכב האדום9
55%1641-173520ז'לגיריס10
50%1691-169320אולימפיה מילאנו11
50%1659-166220וירטוס בולוניה12
48%1850-180721דובאי13
40%1833-178020מכבי ת"א14
35%1682-158620באיירן מינכן15
35%1843-180420פאריס16
30%1712-160920אנדולו אפס17
30%1844-175920באסקוניה18
30%1743-157520ליון וילרבאן19
30%1791-161220פרטיזן בלגרד20

מחצית: ריאל מדריד - מכבי ת"א 47:48

יורוליג, מחזור 21: קצב טוב במדריד לעיניי יציעים ריקים, כאשר החבורה של קטש עלתה ליתרון משמעותי אך הבלאנקוס הפכו בעזרת מופע שלשות. ליף בולט

|
איפה לונדברג מול אדי טבארש (ראובן שוורץ)
איפה לונדברג מול אדי טבארש (ראובן שוורץ)

מכבי תל אביב ממשיכה את השבוע הכפול ביורוליג כשהיא מתארחת הערב במדריד מול ריאל, במשחק שנערך בשעה זו במסגרת המחזור ה-21. הצהובים מגיעים אחרי הפסד חוץ לברצלונה ועם מאזן של 12 הפסדים מול 8 ניצחונות, שמציב אותם במקום ה-14 בטבלה.

ריאל מדריד מגיעה למפגש עם מאזן הפוך, 12 ניצחונות ו-8 הפסדים ביורוליג, ולאחר ניצחון על וילרבאן. בליגה הספרדית היא עם פתיחת עונה חזקה במיוחד, למרות הפסד ביתי אחרון לברצלונה. הקבוצה מציגה סגל עמוק ומנוסה, משחק קבוצתי מאוזן והתקפה שמעמידה ממוצע גבוה של נקודות למשחק.

בצד המקצועי, הבלאנקוס נשענים העונה בעיקר על טריי ליילס, שמוביל את הקבוצה בנקודות ובריבאונדים, לצד תרומה קבועה של פקונדו קמפאסו, מריו הזוניה ואדי טבארס, שנשאר דומיננטי מאוד בצבע. מדובר בקבוצה שיודעת להעניש כמעט מכל עמדה ומציבה אתגר גדול לכל יריבה, במיוחד בבית.

זהו המפגש ה-42 בין השתיים, כאשר המאזן ההיסטורי נוטה בבירור לטובת ריאל. עם זאת, במכבי זוכרים היטב את הניצחון הדרמטי מוקדם יותר העונה בבלגרד, אז הצליחו להכניע את הספרדים עם הבאזר. הערב, מול קבוצה חזקה ובאולם קשה, הצהובים מקווים לשחזר לפחות חלק מאותו אופי ולצאת עם תוצאה חיובית.

עודד קטש (ראובן שוורץ)עודד קטש (ראובן שוורץ)

רבע ראשון: 21:25 למכבי תל אביב

חמישיית ריאל מדריד:תמיר בלאט, איפה לונדברג, וויל ריימן, ג’יילן הורד ומרסיו סנטוס.

חמישיית מכבי תל אביב: פקונדו קמפאצו, אלברטו אבלדה, מריו הזוניה, צ’ומה אוקיקי ואדי טבארש.

הורד רשם את הנקודות הראשונות במשחק, הזוניה ואבלדה הגיבו מנגד והפכו. לונדברג ובלאט עלו גם הם על הלוח, 6:6 בפתיחה. המשחק הצמוד המשיך כאשר הקבוצות החליפו סלים הדדיים, אך הבחורה המקומית רשמה ריצה קטנה בהובלתו של הזוניה כדי לעלות ל-10:15, לפני שהורד עצר את המומנטום. ג’ימי קלארק וג’ון דיברתולומיאו תפרו שלשות כדי להפוך את התוצאה, אך אוסמן גארובה החזיר את היתרון לבלאנקוס. המטוטלת המשיכה לנוע, והחבורה האורחת הצליחה לרדת להפסקה בין הרבעים ביתרון 21:25.

מרסיו סנטוס (ראובן שוורץ)מרסיו סנטוס (ראובן שוורץ)
איפה לונדברג עם הכדור (ראובן שוורץ)איפה לונדברג עם הכדור (ראובן שוורץ)

רבע שני:

טי ג’יי ליף ובלאט קלעו עבור הקבוצה הישראלית בפתיחת הרבע, כאשר תאו מלדון וסרחיו יול הגיבו מנגד. סנטוס השלים מהלך של ארבע נקודות כדי לעלות את מכבי ליתרון 7, 26:33. ליף המשיך ליצור על הפרקט וארבע נקודות רצופות שלו החזירו את היתרון ל-7 לאחר שהבלאנקוס צימקו. הקצב הגבוה המשיך, כאשר המקומיים צימקו לשתיים בלבד, אך שחקני מכבי היו שם כדי לעצור את המומנטום.  אנדרס פליז התחמם, תפר שלוש שלשות והשווה את התוצאה על 45:45. בסיום הרבע, ריאל הצליחה להפוך ולרדת לחדרי ההלבשה ביתרון 47:48.

צצ'ומה אוקיקי זורק (ראובן שוורץ)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */