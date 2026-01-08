מחצית: ריאל מדריד - מכבי ת"א 47:48

מכבי תל אביב ממשיכה את השבוע הכפול ביורוליג כשהיא מתארחת הערב במדריד מול ריאל, במשחק שנערך בשעה זו במסגרת המחזור ה-21. הצהובים מגיעים אחרי הפסד חוץ לברצלונה ועם מאזן של 12 הפסדים מול 8 ניצחונות, שמציב אותם במקום ה-14 בטבלה.

ריאל מדריד מגיעה למפגש עם מאזן הפוך, 12 ניצחונות ו-8 הפסדים ביורוליג, ולאחר ניצחון על וילרבאן. בליגה הספרדית היא עם פתיחת עונה חזקה במיוחד, למרות הפסד ביתי אחרון לברצלונה. הקבוצה מציגה סגל עמוק ומנוסה, משחק קבוצתי מאוזן והתקפה שמעמידה ממוצע גבוה של נקודות למשחק.

בצד המקצועי, הבלאנקוס נשענים העונה בעיקר על טריי ליילס, שמוביל את הקבוצה בנקודות ובריבאונדים, לצד תרומה קבועה של פקונדו קמפאסו, מריו הזוניה ואדי טבארס, שנשאר דומיננטי מאוד בצבע. מדובר בקבוצה שיודעת להעניש כמעט מכל עמדה ומציבה אתגר גדול לכל יריבה, במיוחד בבית.

זהו המפגש ה-42 בין השתיים, כאשר המאזן ההיסטורי נוטה בבירור לטובת ריאל. עם זאת, במכבי זוכרים היטב את הניצחון הדרמטי מוקדם יותר העונה בבלגרד, אז הצליחו להכניע את הספרדים עם הבאזר. הערב, מול קבוצה חזקה ובאולם קשה, הצהובים מקווים לשחזר לפחות חלק מאותו אופי ולצאת עם תוצאה חיובית.

עודד קטש (ראובן שוורץ)

רבע ראשון: 21:25 למכבי תל אביב

חמישיית ריאל מדריד:תמיר בלאט, איפה לונדברג, וויל ריימן, ג’יילן הורד ומרסיו סנטוס.

חמישיית מכבי תל אביב: פקונדו קמפאצו, אלברטו אבלדה, מריו הזוניה, צ’ומה אוקיקי ואדי טבארש.

הורד רשם את הנקודות הראשונות במשחק, הזוניה ואבלדה הגיבו מנגד והפכו. לונדברג ובלאט עלו גם הם על הלוח, 6:6 בפתיחה. המשחק הצמוד המשיך כאשר הקבוצות החליפו סלים הדדיים, אך הבחורה המקומית רשמה ריצה קטנה בהובלתו של הזוניה כדי לעלות ל-10:15, לפני שהורד עצר את המומנטום. ג’ימי קלארק וג’ון דיברתולומיאו תפרו שלשות כדי להפוך את התוצאה, אך אוסמן גארובה החזיר את היתרון לבלאנקוס. המטוטלת המשיכה לנוע, והחבורה האורחת הצליחה לרדת להפסקה בין הרבעים ביתרון 21:25.

מרסיו סנטוס (ראובן שוורץ)

איפה לונדברג עם הכדור (ראובן שוורץ)

רבע שני:

טי ג’יי ליף ובלאט קלעו עבור הקבוצה הישראלית בפתיחת הרבע, כאשר תאו מלדון וסרחיו יול הגיבו מנגד. סנטוס השלים מהלך של ארבע נקודות כדי לעלות את מכבי ליתרון 7, 26:33. ליף המשיך ליצור על הפרקט וארבע נקודות רצופות שלו החזירו את היתרון ל-7 לאחר שהבלאנקוס צימקו. הקצב הגבוה המשיך, כאשר המקומיים צימקו לשתיים בלבד, אך שחקני מכבי היו שם כדי לעצור את המומנטום. אנדרס פליז התחמם, תפר שלוש שלשות והשווה את התוצאה על 45:45. בסיום הרבע, ריאל הצליחה להפוך ולרדת לחדרי ההלבשה ביתרון 47:48.