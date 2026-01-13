עדיף על פני סולשיאר? אחוז הניצחונות של קאריק

מייקל קאריק יהיה המאמן (הזמני) הבא של מנצ’סטר יונייטד. הוא ואולה גונאר סולשיאר התגלו כמועמדים המובילים להתמנות לתפקיד עד לסיום העונה ותחילה נראה היה שסולשיאר קרוב יותר, אבל הכל נסגר מול קאריק וההכרזה צפויה בקרוב. שני שחקני העבר כבר אימנו את יונייטד בעבר, במקרה של קאריק לפרק זמן קצר מאוד כמאמן זמני.

סולשיאר מונה בתחילה לתפקיד דומה כאשר יונייטד פיטרה את מוריניו ב-2018, ובהמשך הפך למאמן קבוע למשך שלוש שנים לפני שפוטר בנובמבר 2021. קאריק עצמו עבר אז תקופה של שלושה משחקים כמאמן זמני לאחר פיטוריו של סולשיאר, לפני שעזב את המועדון בדצמבר 2021. קשר נבחרת אנגליה לשעבר לא עבד מאז שפוטר ממידלסברו מהצ'מפיונשיפ ביוני האחרון, לאחר שנתיים וחצי בתפקיד. סולשיאר פוטר מבשיקטאש באוגוסט.

מאמן קריסטל פאלאס, אוליבר גלזנר, ומאמן ברייטון לשעבר רוברטו דה זרבי, שכיום מאמן את מארסיי, נחשבים למועמדים מוקדמים לתפקיד הקבוע. מבין שני המועמדים המובילים לתפקיד המאמן הזמני במנצ'סטר יונייטד, סולשיאר הוא בעל הניסיון הרב בהרבה, כאשר קריירת האימון שלו כוללת 332 משחקים יותר מזו של קאריק.

אולה גונאר סולשיאר (IMAGO)

לאחר סיום קריירת המשחק שלו, קריירת האימון של סולשיאר החלה בצורה מרשימה כאשר הוביל את קבוצתו לשעבר מולדה לאליפות נורבגיה הראשונה בתולדותיה כבר בעונתו הראשונה כמאמן ב-2011, וחזר על ההישג שנה לאחר מכן לפני שעזב כדי להצטרף לקרדיף סיטי ב-2014.

הוא פוטר לאחר תשעה חודשים בלבד בוויילס, בעקבות ירידת הקבוצה מהפרמייר ליג ופתיחה חלשה בצ'מפיונשיפ. לאחר מכן חזר למולדה לשלוש שנים, לפני שיונייטד פנתה אליו בעקבות פיטוריו של מוריניו. הוא מונה למאמן זמני בדצמבר 2018 והתפקיד הפך לקבוע במרץ 2019. סולשיאר הוביל את יונייטד לגמר הליגה האירופית ולמקום השני בעונת 2020/21, ההישג המשותף הטוב ביותר בפרמייר ליג למאמן המועדון מאז עזיבתו של סר אלכס פרגוסון.

עם זאת, רצף תוצאות חלש הוביל לעזיבתו חודשים ספורים לאחר מכן, ללא זכייה בתואר. למרות זאת, כהונתו הייתה ארוכה מזו של קודמיו המנוסים דייויד מויס, לואיס ואן חאל ומוריניו. לאחר יותר משלוש שנים ללא עבודה, חזר החלוץ לשעבר לאימון עם בשיקטאש בינואר 2025. עם זאת, הקדנציה נמשכה 29 משחקים בלבד והוא פוטר באוגוסט לאחר הפסדים בפלייאוף של הליגה האירופית והקונפרנס ליג.

אולה גונאר סולשיאר (רויטרס)

למרות שלא זכה בתואר מאז עזיבתו את מולדה, הוא עדיין מחזיק באחוז ניצחונות מרשים של 53.1% כמאמן. קאריק אינו מציג קורות חיים אימוניים דומים לאלה של סולשיאר, שכן מילא תפקיד קבוע אחד בלבד, במידלסברו. לאחר פרישתו מקריירת משחק מפוארת באולד טראפורד, הצטרף קאריק מיד לצוות האימון של מוריניו במנצ'סטר יונייטד בסיום עונת 2017/18.

לאחר פיטוריו של הפורטוגלי, הוא נשאר כעוזר מאמן הקבוצה הבוגרת לאורך 168 המשחקים של סולשיאר בתפקיד. לאחר עזיבתו של הנורבגי בנובמבר 2021, קאריק מונה לזמן קצר כמאמן ביניים, ניצח בשניים משלושת משחקיו וסיים משחק אחד בתיקו. הוא עזב לאחר מינויו של ראלף ראנגניק.

מייקל קאריק (רויטרס)

לאחר כמעט שנה מחוץ למגרשים, הצטרף למידלסברו לתפקידו הראשון כמאמן ראשי. הוא הוביל את בורו לפלייאוף בעונת 2022/23, אך הפסיד לקובנטרי בחצי הגמר. בעונות שלאחר מכן קבוצתו החמיצה בקושי את הטופ 6, מה שהוביל לפיטוריו של קשר אנגליה לשעבר ביוני אשתקד. אחוז הניצחונות שלו כמאמן עומד על 46.8%.