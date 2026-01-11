יום שני, 12.01.2026 שעה 00:46
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
4117-3718ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3420-2319אספניול5
2925-3119בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2324-2519אלצ'ה9
2222-1619ראיו וייקאנו10
2127-2419ריאל סוסיאדד11
2125-1519חטאפה12
2134-1819ג'ירונה13
2029-2418סביליה14
1922-1819אוססונה15
1924-1619אלאבס16
1828-2119מיורקה17
1731-1819ולנסיה18
1430-2118לבאנטה19
1328-919אוביידו20

נחשף: הרווחים של ברצלונה וריאל מהסופר קאפ

אלופת ספרד וסגניתה נהנות נתח משמעותי יותר מאשר אתלטיקו מדריד ובילבאו, כמה כסף מכניסה ההתאחדות הספרדית מההסכם עם הסעודים והבונוס שתקבל הזוכה

|
שחקני ברצלונה מאושרים (רויטרס)
שחקני ברצלונה מאושרים (רויטרס)

כפי שכל קורא יודע, הסופר קאפ הספרדי מקצה סכומי כסף משמעותיים לארבעת המועדונים המשתתפים בטורניר, זאת הודות להסכם עם ערב הסעודית. ההתאחדות הספרדית מקבלת סכום כולל של 51 מיליון אירו. כל הכספים הללו מחולקים לכדורגל הספרדי דרך אפיקים שונים.

כך, הכדורגל במדינה מקבל 26 מתוך אותם 51 מיליון אירו לטובת פיתוחו. עיקר הסכום הזה מופנה בעיקר לליגה הראשונה, השנייה והשלישית. אבל כמה באמת מקבלות ארבע הקבוצות שהשתתפו בסופר קאפ הספרדי השנה? אלה הנתונים האמיתיים לגבי חלוקת מענקי ההשתתפות:

ריאל מדריד וברצלונה: 6 מיליון אירו קבועים ועוד בונוסים

הקבוצות של צ'אבי אלונסו ושל האנזי פליק גורפות את החלק הגדול ביותר בעוגה הכלכלית. כל אחד מהמועדונים יקבל סכום מובטח של 6 מיליון אירו רק מעצם ההעפלה ל"פיינל פור" של הטורניר.

ראפיניה בטירוף (רויטרס)ראפיניה בטירוף (רויטרס)

אתלטיקו ואתלטיק בילבאו: רחוקות מריאל וברצלונה

שתי המשתתפות הנוספות בטורניר, אתלטיקו מדריד ואתלטיק בילבאו, קיבלו גם הן סכום נאה, אך כזה שנמוך משמעותית מזה של ריאל וברצלונה. אתלטיקו מדריד תקבל סכום מובטח של יותר מ-2 מיליון אירו, ואתלטיק בילבאו, במהדורת 2026, תתקרב מאוד לסכום הזה. ב-2025 קיבלה הקבוצה הבאסקית 1.8 מיליון אירו בתוספת אחוזים מזכויות השידור, והשנה, לאחר שההסכם עם ההתאחדות הספרדית כבר הושלם, הסכום עלה מעט.

בונוסים לאלופה, לסגנית ולחצי הגמר

בנוסף לסכומים הקבועים שכל אחת מארבע הקבוצות הספרדיות מקבלת, קיימים גם מענקי הישגים תחרותיים. הזוכה ברצלונה תכניס לקופתה 2 מיליון אירו נוספים (8 מיליון בסך הכל), ריאל הסגנית תוסיף כמעט 1.5 מיליון אירו, ושתי הקבוצות שלא הגיעו לגמר תקבלנה פרס ניחומים של כמעט מיליון אירו כל אחת.

