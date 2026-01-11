נחשף: הרווחים של ברצלונה וריאל מהסופר קאפ

כפי שכל קורא יודע, הסופר קאפ הספרדי מקצה סכומי כסף משמעותיים לארבעת המועדונים המשתתפים בטורניר, זאת הודות להסכם עם ערב הסעודית. ההתאחדות הספרדית מקבלת סכום כולל של 51 מיליון אירו. כל הכספים הללו מחולקים לכדורגל הספרדי דרך אפיקים שונים.

כך, הכדורגל במדינה מקבל 26 מתוך אותם 51 מיליון אירו לטובת פיתוחו. עיקר הסכום הזה מופנה בעיקר לליגה הראשונה, השנייה והשלישית. אבל כמה באמת מקבלות ארבע הקבוצות שהשתתפו בסופר קאפ הספרדי השנה? אלה הנתונים האמיתיים לגבי חלוקת מענקי ההשתתפות:

ריאל מדריד וברצלונה: 6 מיליון אירו קבועים ועוד בונוסים

הקבוצות של צ'אבי אלונסו ושל האנזי פליק גורפות את החלק הגדול ביותר בעוגה הכלכלית. כל אחד מהמועדונים יקבל סכום מובטח של 6 מיליון אירו רק מעצם ההעפלה ל"פיינל פור" של הטורניר.

ראפיניה בטירוף (רויטרס)

אתלטיקו ואתלטיק בילבאו: רחוקות מריאל וברצלונה

שתי המשתתפות הנוספות בטורניר, אתלטיקו מדריד ואתלטיק בילבאו, קיבלו גם הן סכום נאה, אך כזה שנמוך משמעותית מזה של ריאל וברצלונה. אתלטיקו מדריד תקבל סכום מובטח של יותר מ-2 מיליון אירו, ואתלטיק בילבאו, במהדורת 2026, תתקרב מאוד לסכום הזה. ב-2025 קיבלה הקבוצה הבאסקית 1.8 מיליון אירו בתוספת אחוזים מזכויות השידור, והשנה, לאחר שההסכם עם ההתאחדות הספרדית כבר הושלם, הסכום עלה מעט.

בונוסים לאלופה, לסגנית ולחצי הגמר

בנוסף לסכומים הקבועים שכל אחת מארבע הקבוצות הספרדיות מקבלת, קיימים גם מענקי הישגים תחרותיים. הזוכה ברצלונה תכניס לקופתה 2 מיליון אירו נוספים (8 מיליון בסך הכל), ריאל הסגנית תוסיף כמעט 1.5 מיליון אירו, ושתי הקבוצות שלא הגיעו לגמר תקבלנה פרס ניחומים של כמעט מיליון אירו כל אחת.