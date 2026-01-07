פניני: נצטרך הפעם להתחיל טוב ולהיות עקביים

אחרי ההפסד לברצלונה (השני ברציפות שלה ביורוליג), מכבי תל אביב תמשיך מחר (חמישי) ב-21:45 בשבוע הספרדי הכפול והמאוד מאתגר שלה עם משחק חוץ קשה מול ריאל מדריד.

גיא פניני עוזר המאמן דיבר לקראת המשחק: “רוצים קודם כל לראות תגובה שלנו כקבוצה, אחרי המשחק האחרון והדרך שבא פתחנו את המשחק. להתחיל טוב, להיות עקביים, זה קודם כל. משחק בקצב גבוה מול קבוצה מנוסה ואיכותית, כולם מכירים את ריאל מדריד ונצטרך להיות מוכנים”.

גיא פניני (ראובן שוורץ)

ג'ון דיברתולומאו אמר: “אנחנו רוצים לעבור הלאה מההפסד לברצלונה ונפגוש את ריאל מדריד שהיא קבצה מצוינת, היא משחקת ברמה מאוד גבוהה ונצטרך להציג כדורסל ברמה הכי טובה שלנו למשך 40 דקות כדי לנסות לנצח. אני חושב שאנחנו צריכים לפתוח טוב יותר את המשחק, לחבר כמה שיותר דקות שהן מתקרבות ל-40 של כדורסל טוב, בשביל לנצח את ריאל בחוץ אנו נדרשים לזה”.

אגב, היו כמה אוהדים שהמתינו לשחקנים בקור המדרידאי עד לתום האימון. מדובר בקבוצה מהקהילה היהודית המקומית שקנתה 150 כרטיסים למשחק במטרה לעודד את הצהובים, אבל אז קיבלה הודעה שהמשחק ייערך מאחורי דלתיים סגורות. כמה עשרות מהם הגיעו לאולם של ריאל מדריד וחיכו בקור של 2 מעלות צלזיוס לשחקנים, שסיימו אימון ובאו להוקיר להם תודה על התמיכה טרם ההתמודדות מול הבלאנקוס.