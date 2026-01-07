ברוך שמאילוב הודיע כי יקיים אירוע פרישה

עוד ספורטאי אולימפי פורש. ברוך שמאילוב הודיע היום (רביעי) כי יכנס אירוע פרישה במכון וינגייט ובו הוא יכריז על פרישה מקריירה ספורטיבית בגיל 31. שמאילוב היה מהספורטאים הבולטים בנבחרת ישראל, כאשר בין היתר היה שותף לזכייה במדליית הארד האולימפית הקבוצתית בטוקיו 2020.

שמאילוב התחרה בעיקר במשקל של עד 66 ק״ג והופיע למשחקים האולימפיים בטוקיו 2020 ובפאריס 2024. בשיאו, סיים במקום החמישי וזכה במדליית הארד הקבוצתית.

בנוסף, הג׳ודאי זכה בארבע מדליות בטורניר המאסטרס ובשבע מדליות בטורנירי הגראנד סלאם. בתקופה האחרונה שמאילוב ניסה לחזור לעניינים, אחרי שעלה לקטגוריית המשקל של עד 73 ק״ג, אך בסופו של דבר החליט לפרוש ולהפסיק להתחרות.