יום רביעי, 07.01.2026 שעה 19:46
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
3816-3417ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3319-2218אספניול5
2824-3018בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2223-2418אלצ'ה9
2123-1418חטאפה10
2029-2418סביליה11
1921-1818אוססונה12
1921-1518אלאבס13
1921-1418ראיו וייקאנו14
1826-2218ריאל סוסיאדד15
1826-2018מיורקה16
1834-1718ג'ירונה17
1630-1718ולנסיה18
1329-2017לבאנטה19
1227-818אוביידו20

בלינגהאם: אנחנו עד המוות עם צ'אבי אלונסו

קשר ריאל מדריד לקראת הדרבי מול אתלטיקו מחר ב-21:00: "המצב לא אסון, עושים הכל כדי להשתפר". המאמן: "משוכנע שמחר יהיה שונה מ-5:2 במטרופוליטנו"

|
ג'וד בלינגהאם (IMAGO)
ג'וד בלינגהאם (IMAGO)

ריאל מדריד ואתלטיקו מדריד ייפגשו מחר (חמישי, 21:00) בערב הסעודית לדרבי לוהט במסגרת חצי גמר הסופרקופה. מאמן הבלאנקוס, צ’אבי אלונסו, התייחס במסיבת העיתונאים לקראת ההתמודדות לתבוסה שספגה קבוצתו מול הקולצ’ונרוס, 5:2 במטרופוליטנו: "אנחנו רוצים לשחק משחק אחר. חסרו לנו דברים, יש לנו אותם בראש כדי לא לחזור על אותן טעויות. אנחנו רוצים לשחק משחק טוב יותר”.

“זה יהיה משחק קשה, אבל אני בטוח שנהיה טובים יותר. כל משחק צריך להיות מנותח, והפסדים אפילו יותר, דברים שאנחנו לא רוצים לחזור עליהם. אילו דברים? אנחנו שומרים אותם לעצמנו, אבל אני משוכנע שזה יהיה שונה מזה. אתלטיקו מדריד היא תמיד יריב קשה, אבל יש לנו אנרגיה ותשוקה. זה התואר הראשון של העונה ולכן הוא הכי חשוב מבחינתנו”, הוסיף.

על ויניסיוס ג’וניור, שנמצא בכושר פחות טוב: “נשאר עוד הרבה לעונה והרבה משחקים חשובים. ויניסיוס יהיה חשוב ואנחנו צריכים אותו. מחר אנחנו צריכים את הגרסה הכי טובה שלו, הוא חלק מרכזי עבורנו. הלחץ של כולם במגרש הוא חיוני. אני תמיד דורש שכולם יהיו מחויבים, שיהיו פעילים ושהקווים יהיו יחד. הרצון לרצות לשחק את הרגע הזה וליהנות ממנו יהפוך אותנו לתחרותיים יותר".

צצ'אבי אלונסו (La Liga)

על היעדרותו של קיליאן אמבפה: "זה המצב כרגע. כמובן שאנחנו רוצים שהוא יחזור לשחק בהקדם האפשרי, אבל בינתיים מה שמעסיק אותנו הוא לנצח בחצי הגמר כדי להגיע לגמר". על כשירותו של דני קרבחאל: “הוא במצב טוב יותר ואם נצטרך אותו הוא יוכל להשתתף במשחק”.

קשר הקבוצה, ג’וד בלינגהאם, אמר: “נשחק את המשחק הזה עם הלב ועם הראש. אנחנו יודעים את חשיבות המשחק הזה, במיוחד אחרי ה-5:2 שספגנו. אנחנו רוצים לעשות את זה בשביל האוהדים, אנחנו חייבים לדבר על המגרש, להיות מרוכזים. לנהל את המשחק ולנהל אותו היטב. למדנו הרבה מהמשחק הקודם נגדם, שיפרנו הרבה נקודות במשחק שלנו. ההפסד ההוא היה מאוד חשוב, למדנו ממנו המון”.

גג'וד בלינגהאם, ויניסיוס וקיליאן אמבפה (IMAGO)

על עתידו של צ’אבי אלונסו: "העניין הזה לא של. מה דעתי? אנחנו בחצי גמר הגביע, במקום השני בליגה הספרדית, בטופ 8 בליגת האלופות, זה לא אסון, לפעמים הדיבורים מוגזמים ברגעים הפחות טובים בריאל מדריד. מחר אנחנו מקווים לנצח, אבל ההחלטות שמתקבלות אינן שלי. דיברנו על הבעיות, אנחנו בחדר ההלבשה עם המאמן, אין ויכוח על כך. האנרגיות חיוביות, אנחנו עובדים על שיפור. אנחנו עד המוות עם המאמן".

על הבצורת של ויניסיוס: "אני חושב שהשאלה הזו לא בשבילי, זה התפקיד של המאמן להחליט מי ישחק. ויניסיוס שחקן מרהיב, לא רק שערים חשובים. אנחנו חייבים להסתכל מרחוק, עם פרספקטיבה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */