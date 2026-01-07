"מי שייקרא קריאות גזעניות ייענש בחומרה"

מכבי תל אביב שלחה היום (רביעי) הודעות לכל אוהדיה המנויים למשחקי הקבוצה בבלומפילד כי היא מתחילה לאכוף את התקנון החדש של פיפ”א ואופ”א בנוגע לגזענות במגרשים וכי אוהדים שיתפסו עושים זאת במשחקי הקבוצה עלולים למצוא עצמם מורחקים ממשחקי הקבוצה ואף נתבעים על ידי המועדון.

בהודעה צוין כי שירים שיכללו את המילים “טועמה/לאלא מחבל”, יובילו לאותן הרחקות מהאצטדיון ואף חשיפה לתביעות אפשריות. לשון הודעת מכבי ת”אה – “אוהדים יקרים, שימו לב:

“לקראת כניסתן לתוקף של תקנות פיפ"א וההתאחדות אשר החמירו את הענישה בכל הקשור לגזענות באופן שעלול לפגוע אנושות בקבוצה (קנסות גבוהים, הפחתת נקודות ואף הורדת ליגה), אוהדים/ות אשר ייתפסו עוברים על החוק וקוראים קריאות גזעניות מכל סוג, לרבות שירים בעלי אופי גזעני ובפרט אלה המתייחסים לסלים טועמה או מהראן לאלא, ייענשו בחומרה, ענישה שעלולה לכלול הרחקה מהאצטדיון, שלילת מנוי ואף תביעה כספית. שמרו על עצמכם ותעזרו לקבוצה לנצח על המגרש”.