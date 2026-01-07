"יש הבדל גדול בין קריאות מוחמד מת לכהנא מת"

תובע ההתאחדות החליט להעמיד היום (רביעי) בצהריים את בני סכנין לדין משמעתי, בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל ברמת גן, בגין עבירה של קריאות גזעניות ו/או פוגעניות, בעקבות הקריאות של אוהדי הקבוצה במשחק הבית מול הפועל באר שבע מהמחזור ה-17 של ליגת העל.

כאמור, בני סכנין עמדה לדין בעקבות הקריאות של אוהדיה, שקראו במהלך המשחק קריאות כמו: “כהנא מת” ו”שיישרף בגיהינום”. אל הדיון הגיע חבר הנהלת בני סכנין, מוחמד אבו יונס, והדיון התעסק בעיקר בקביעת הגבול למה היא קריאה פוגענית ואיפה עובר הגבול. הדיון הסתיים באזהרה ונזיפה לקבוצת בני סכנין, ועל כוונה של העלמת כל קריאה שאינה קשורה לעולם הספורט מהמגרשים.

משתתפי הדיון:

הדיין עו”ד ישראל שמעוני.

תובע ההתאחדות גלעד ברגמן תובע ההתאחדות.

מוחמד אבו יונס, חבר הנהלת בני סכנין.

מהלך הדיון

אבו יונס: “הדיון היום עקרוני ואני רוצה שהדיון היום יפורסם, זה דיון שבוחן את המערכת והאם היא תקינה”.

הדיין: “אתם עומדים על דין בעקבות גרירות פוגעניות, בדו”ח שיפוט נכתב שנאמרו קריאות מהיציע של: ‘כהנא מת, שיישרף בגיהינום’. בעקבות קריאות אלה אתם עומדים לדין”.

ישראל שמעוני (תומר חבז)

אבו יונס: “קודם כל צריך לכבד כל בן אדם מת, לא משנה מי הוא היה, גזען או לא גזען. אני נגד קריאות כאלה כגון כהנא מת ומוחמד מת, אבל להשוות בין שתי הקריאות זה מוטעה”.

התובע: “זה לא הפעם הראשונה ולא הפעם השנייה שקריאות כאלה נשמעות מיציע של אוהדי קבוצתך. לא הספקתי להכין את הדוגמאות אבל כבר פה אני יכול לשלוף את המקרה שהיה לקבוצה מול מכבי תל אביב, כשגם הקבוצה של מכבי תל אביב עמדה לדין בעקבות קריאות של: ‘מוחמד מת’. בדו”ח המשקיף צוין שהקריאות במקרה הנוכחי חזרו כמה וכמה פעמים”.

אבו יונס: “זה חמור מאוד שאתם משווים בין המקרים”.

התובע: “בעניין קריאות: ‘מוחמד מת’, כל קבוצה שהקהל שלה קורא קריאה כזו מועמדת לדין תמיד. לפני שאבו יונס התפרץ, המהות לקריאות נגד כהנא היא מהות דתית וזה הדגש, זה משהו שלא צריך לקרות ויש לנו מדיניות ענישה על קריאות בסגנון הזה. הרעיון היה פה להציב תמרור הזהרה, שאין לשום קריאות פוליטיות במגרשי הכדורגל”.

אבו יונס: “אני גיניתי מלכתחילה את הקריאות האלה”.

התובע: “אני סבור שהדיון הזה יכול להיגמר בהסדר של נזיפה ואזהרה”.

עו"ד גלעד ברגמן (אסי ממן)

אבו יונס: “אני לא מסכים להסדר זה”.

הדיין: “אם היו קריאות של: ‘פלוני אלמוני מת’, שזה קורה הרבה במדינה הזו, האם היו עומדים לדין?”.

התובע: “לא”.

הדיין: “אז איפה הקו עובר? מי קובע איפה זה מותר ואיפה זה עובר את הגבול?”

אבו יונס: “יש הבדל גדול בין שתי הדוגמאות, כהנא היה נביא? היה מלאך? היה נציג אלוהים? לא שידוע לי. מוחמד היה נביא וזה אמירה שבאה לפגוע משורשיה. בקשר להעמדה לדין, אז תמיד כשהמשקיף מגיע לדוחא הוא יוצא עם דוח מלא, כשבית”ר נגיד הניפו שלט של תנועת כ”ך אז לא מענישים”.

התובע: “למיטב זכרוני, כשנראה שלט של ארגון כ”ך, אז בית”ר עמדו לדין. מתייחסים למה שכתוב בדו”חות”.

אוהדי בני סכנין (עמרי שטיין)

אבו יונס: “אני אומר לך כבוד הדיין, על דברים כאלה לא עומדים לדין, וכל ההשוואות בין קריאות כאלה ואחרות זה לא מתאים. לדעתי לא היה צריך לעשות מזה סיפור ולא היה צריך להביא אותי על דברים כאלה”.

הדיין: “אני לא מבין אותך אבו יונס, התובע מגיע אליך עם פשרה של אזהרה ונזיפה, למה אתה לא לוקח את זה? מבחינתי אני לא רוצה שאף קריאות שלא קשורות לספורט יופיעו במגרשים, אז בו נסגור את זה בצורה הטובה ביותר לכל הצדדים”.

אבו יונס: “אני מסכים, הנושא של היום לא צריך להפוך לעניין גדול, אבל צריך להחליט איפה הקריאות עוברות את הגבול”.

הדיין: “טוב אנחנו ניקח את זה לתשומת הלב, ותודה שבאתם”.