דקה 87: לאציו - פיורנטינה 1:1

לאציו ופיורנטינה נפגשות בשעה זו במסגרת המחזור ה-19 בליגה האיטלקית. פיורנטינה מתארחת באולימפיקו ברומא בניסיון להמשיך במומנטום מהמחזור הקודם, כאשר מנור סולומון פתת את ההתמודדות על ספסל הוויולה, כאשר הוא עלה לשחק וינסה להשפיע לטובה כפי שעשה במשחק הקודם מול קרמונזה.

פיורנטינה מגיעה למשחק לאחר ניצחון ליגה שני בלבד העונה, 0:1 דרמטי על קרמונזה משער בדקה ה-92, ניצחון שהוציא אותה סוף סוף מהמקום האחרון בטבלה. הקבוצה מדורגת כעת במקום ה-20 עם 9 נקודות בלבד מ-17 משחקים, שלוש נקודות מתחת לקו האדום, אך עם פער מדאיג של 20 נקודות פחות מאשר באותו שלב בעונת 2024/25.

לאציו, מנגד, מדורגת במקום ה-8 עם 24 נקודות מ-17 משחקים, אך נמצאת בתקופה לא יציבה. מאז תחילת דצמבר רשמה ניצחון ליגה אחד בלבד, והיא מגיעה למשחק עם רצף של שלושה משחקים ללא ניצחון. במחזור האחרון סיימה ב-1:1 בחוץ מול אודינזה, ולפני כן הפסידה 2:0 לנאפולי במשחק שבו סיימה בתשעה שחקנים.

במפגשי העבר האחרונים המאזן נוטה לטובת פיורנטינה, שניצחה בשלושה מתוך חמשת המשחקים האחרונים בין הקבוצות, כולל שלושה ניצחונות רצופים בתוצאה 1:2, רצף שלא היה לה מול לאציו מאז 2007. לאציו, עם זאת, כבשה בכל אחד מתשעת משחקי הבית האחרונים שלה מול פיורנטינה.

מחצית ראשונה

דקה 1: השופט שרק! המשחק יצא לדרך.

דקה 19: שחקני לאציו עטו על השופט בטענה לפנדל, כשה-VAR הסכים איתם וקרא לו לבדוק את המקרה. למרות הטענות שלהם, השופט הראשי החליט כי לא הייתה עבירה, לא שרק לבעיטת עונשין והמשיך את המשחק.

מחצית שנייה

דקה 52, שער! לאציו עלתה ל-0:1: דנילו קטאלדי ביצע דאבל פאס נהדר עם מתיאס וסינו המחליף, היה מרוכז מול השער והכניע את דויד דה חאה.

דקה 56, שער! פיורנטינה השוותה ל-1:1: ניקולו פאג’ולי הקשית כדור אדיר מעל הגנת לאציו, רובין גוסנס מצא את עצמו במצב קורץ ובעט מדויק לרשת.

דקה 68: החילוף שחיכינו לו. מנור סולומון עלה לשחק והחליף את צ’יר נדור.

דקה 73: הזדמנות אדירה ללאציו לאחר ערבוביה גדולה ברחבה, דה חאה סיפק הצלה נהדרת.

דקה 81: הוויולה פספסו הזדמנות להשוות, הגבהה טובה לרחבה כמעט ומצאה את הרגל שלו מויסה קן שהיה חופשי, אך החלוץ פספס במעט את הכדור.

הרכב לאציו: איבן פרובדאל, מנואל לזארי (אלסייד הוסאי, 80’), מאריו גילה, אלסיו רומאניולי, לוקה פלגריני, מתיאו גונדוזי, דנילו קאטאלדי, תומא באשיץ’ (מתיאס וסינו, 30’), גוסטאב איסאקסן (פדרו, 72’), מתיאה זקאני ומתאו קאנסיליירי.

הרכב פיורנטינה: דייויד דה חאה, דודו, פייטרו קומוזו, מארין פונגראצ’יץ’, רובין גוסנס (לוקה רניירי, 68’), רולנדו מנדראגורה, ניקולו פאגיולי, צ’יר נדור (מנור סולומון, 69’), פביאנו פאריסי, אלברט גודמונדסון ורוברטו פיקולי (מויסה קן, 60’).