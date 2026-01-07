חוזר לזירה: אהבת השם יתחרה מול יריב מטורקיה

תרשמו ביומנים: ב-21 בפברואר זה קורה, הכוכב הישראלי יעלה להילחם מול יריב טורקי בשידור ישיר ב-ONE. אחרי שהתארס לבחירת ליבו אורן בשבוע שעבר, הסופרסטאר הישראלי אהבת השם גורדון חוזר לזירה ב-21 בפברואר באירוע UTMA 17 בליטא ויילחם מול עלי קויונצ’ו הטורקי.

אחרי הניצחון הענק בקרב הבכורה שלו בארגון הליטאי, אהבת השם חוזר לקרב ענק מול יריב קשוח מאוד, ועם ניצחון מול הטורקי יכול גורדון להבטיח לעצמו קרב אליפות על החגורה של UTMA.

בדומה לגורדון, גם היריב הטורקי מגיע אחרי שני קרבות בוואן צ׳מפיונשיפ ואהבת השם מכיר אותו היטב ומספר: “אני מכיר את עלי כבר המון זמן, עוד מהתקופה של הקיקבוקס, היינו באותה קטגוריה ואפילו התכוננתי לקרב אפשרי מולו. כמובן שראיתי גם את שתי הקרבות שלו בוואן, הייתי בשתי הקרבות שלו לייב וראיתי את החוזקות והחולשות אצלו”.

על היריבות בין ישראל לטורקיה אהבת השם רואה בזה מוטיבציה נוספת לקראת הקרב: “יש פה כבר עניין שהוא מעבר לאישי, אני יודע שכל העם שלנו עומד מאחוריי, אני יודע שאני נלחם בשביל הכבוד שלנו של עם ישראל ושאני מייצג את הדגל אפילו יותר מתמיד”.

אהבת השם שיתף גם בתחושות וההתרגשות בהכנות לקראת הקרב: “ההתרגשות גדולה מאוד ואני גם מאוד שמח שהקרב הזה הוא במוצ”ש, כמו שרציתי ככה שכל הקהל יוכל לצפות ואף אחד לא יחלל שבת. אני כבר במחנה אימונים כאן בישראל עם המאמן שלי אלכס דר ובעזרתם של שני ליאני ועוד מאמנים ויריבים שעוזרים לי אני הולך להגיע מוכן מאוד, ואני מגיע לחפש את הנוקאאוט כמו תמיד”.