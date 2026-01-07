"לא קיבלתי שקל מרוס קסטין על מכבי נתניה"

תביעות, מכירת הקבוצה לרוס קסטין ועתידה תחתיו, החיים אחרי הכדורגל, ההשאלה של טאבי, רן קוז’וק, אלמוג כהן ועוד. בעלי מכבי נתניה לשעבר, אייל סגל, עלה לדבר על הכל בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

תגיד אייל, איך זה בחיים אחרי מכבי נתניה?

”היה לי בדיוק שיח על זה היום. הכדורגל זה דבר מאוד חשוב, לאוהד כדורגל בכלל. באמת אבל יש דברים אחרים בחיים”.

מכבי נתניה הייתה כל עולמך אבל.

”בוא אני אתן לכם סקופ. כשהתחתנתי, אשתי לקחה את המיקרופון ואמרה שהיא יודעת שהיא קיבלה שני דברים: מכבי נתניה ומילואים. שני הדברים האלה נשארו מרכז עולמי מאז ועד היום. אבל יש פער מאוד גדול בין להיות אוהד לבעלים. זה אותן שעות שינה, אבל בהחלט יש שוני משמעותי מאוד”.

אתה מרוצה מהבעלות החדשה שהעברתה אליה את מכבי נתניה?

”גם אם יש נושאים שמסתדרים פחות, אני מאוד מרוצה. אני חשוב שהיתרון של רוס עליי הוא גדול. יש כמה יתרונות: היתרון הראשון שהוא נמצא רחוק מפה והוא לא צריך לחיות כל הודעה או ידיעה שמישהו מעלה. היתרון השני שהוא אדם עמיד יותר ממני, בלשון המעטה”.

אייל סגל ורוס קסטין (פרטי)

בינתיים נראה שהוא עושה רווחים ממכבי נתניה. לא?

”אל תעשו את החשבונאות הזאת. החשבון הקודם של מכבי נתניה היה חי עד סוף אוגוסט ויכולתי לצפות בו. עד סוף אוגוסט הוא הפקיד מכספו למכבי נתניה 7.2 מיליון דולר. לידיעת המאזינים, אי אפשר להוציא כסך רגולטורית מקופת מועדון. כדי להוציא כסף בחזרה אליך זה הליך מאוד מורכב. היתרון השלישי הוא שלרוס קסטין יש קשרים עם אנשי ממון ברמה הכי גבוה בארה”ב. בעתיד הוא יוכל לצרף אליו או להעביר את הקבוצה לאנשים שנתניה לא ידעה מעולם”.

אתה חושב שבעתיד הוא יעמיד תקציבים שיוכלו להתמודד עם הגדולות?

”הוא אני לא חושב, אבל הוא יוכל להעביר את הקבוצה לכאלו שכן. רוב רובם של האנשים שנכנסו לכדורגל רק הוציאו, והרבה מאוד, יש כאלה שסיימו בשן ועין”.

ואיך אתה סיימת?

”זה לא משנה, מסתכלים על המצב של מכבי נתניה ובלי התרומות שלי אפשר לראות במאזן שהשארתי מעל 20 מיליון שקל במועדון, ואלה לא כספים שיחזרו אליי”.

רוס קסטין (רועי כפיר)

והוא לא שילם לך על ההשקעה?

”לא שילם לי שקל, לא קיבלתי שקל ממנו וגם לא חברה בבעלותי”.

מה הרגע הגדול שלך במכבי נתניה?

”עליית הליגה במינוס 9 אחרי שהקבוצה הייתה בפירוק והחזרנו אותה לחיים”.

והטעות שלך? משהו שהיית עושה אחרת.

”לא הייתי מוותר על רן קוז’וק. טעות קולוסאלית. הסיפור איתו שהיה משבר עם האוהדים מיום ההפסד בגביע לבית”ר ירושלים. לא אני ניהלתי את הפיטורים אז אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל זו הייתה החלטה שלי, אז אני לא מתחמק מזה. הפיטורים של רן הייתה החלטה שאוהד מקבל אותה, בעלים של מועדון לא היה צריך לקבל החלטה כזו”.

גם רק וגם אלמוג כהן מצליחים מאוד עכשיו.

”אני עדיין בקשר איתם ושמח בשמחתם. לרן ולאלונה יש אינטרס משותף להמשיך ולעבוד שם, הוא בדיוק מסוג האנשים שאלונה אוהבת, יש לו צוות שחלקו ממכבי נתניה, זה יופי של דבר לשני הצדדים ואין סיבה שזה יפסיק”.

רן קוז'וק ואלמוג כהן (איציק בלניצקי)

אלי טביב אמר שהוא הולך לתבוע אותך תביעה נגדית.

”אני לא מכיר משהו כזה, אתם לא יודעים אז כנראה שלא יצאה תביעה כזאת”.

הוא טוען ששיקרת אותו ועבדת עליו.

”ברגע שנראה מה הוא טוען, אז יהיה לי פרק זמן להשיב, ועורכי הדין שלי ישיבו”.

אתם לא תגיעו להבנות מחוץ לבית המשפט?

”אין הבנות להגיע אליהן. יש שני אירועים שאחד זה תביעת לשון הרע, והחובה עליו להוכיח את זה, ואם הוא יצליח להוכיח אז יפסלו את התביעה שלי ואם לא אז יפסקו נגדו. ברגע שזה טיעון משפטי אז אין טעם לדבר על זה בתקשורת”.

אלי טביב (אחמד מוררה)

אם אתה עכשיו הבעלים של מכבי נתניה, אתה משאיר את אבוקסיס?

”אני כאוהד לא הייתי מפטר אותו. אני חושב שיוסי אבוקסיס הוציא מים מהסלע”.

יש ויכוח מי שחרר את טאבי מנתניה, מה אתה יכול להגיד לנו?

”גיל לב השאיל אותו. הוא חשב שזה נכון להתקדמות של טאבי. אף אחד מהצוות המקצועי לא שם לו וטו אז הוא עשה את זה. האם זה נכון? בזמן אמת אמרתי לו שהוא לא צריך לעשות את זה, אבל מכיוון שזה היה אחרי ה-12 למאי אז אני לא מאלה שקיבלו החלטות”.

את הבאת את גיל לב למכבי נתניה, הוא ישרוד שם לדעתך?

”בינתיים אני רואה שהוא שם, רוס מאוד מאמין בו ונותן לו את כל הקרדיט. אני לא רואה סיבה לשינוי”.

יוסי אבוקסיס (רדאד ג'בארה)

האם זה נכון שהקהל מנהל את מכבי נתניה?

”המקסימום שאני עושה היום זה להגיע למשחקים. אין לי קשר עם גורמים במועדון. אני קונה כרטיסים למשחקי חוץ ויש לי מנויים למשחקי הבית”.

בתקופתך הייתם חושבים מה הקהילה יגיד וככה הייתם מקבלים החלטות?

”קהל זה משהו מאוד חשוב בחיי מועדון ואי אפשר לא להתייחס אליו. בכל מקום מאוד מתחשבים במה שהקהל אומר וראינו את זה באירוע האחרון”.

הכדורגל חסר לך?

”הניהול והבעלות בכדורגל לא חסרה לי אפילו לדקה ויממה. אתה ברוב הזמן לא נהנה, בטח אם אתה אוהד. בעלים שהוא אוהד זה רוב הזמן לוז לוז סיטואיישן”.

אוהדי מכבי נתניה (חג'אג' רחאל)

מה אתה חשוב על הכדורגל הישראלי?

”אני נוסע לא מעט ורואה כדורגל לא רק בישראל, הזמנתי כבר ביולי כרטיס טיסה לאר”הב למונדיאל, אבל אני מת על הכדורגל הישראלי הוא הכי מרגש אותי. שום דבר לא מרגש אותי כמו הכדורגל הישראלי. יש לו את החסרונות שלו, אבל סה”כ אני מאוד אוהב אותו”.

בוא נגיע לבית המשפט, הייתה היום החלטה בנוגע לזובאס ודני עמוס וקבע שלא מגיע להם גמול שבת.

”ההחלטה היום של בית הדין הארצי, ואני אהיה צנוע, זה מהלך שנכנסתי אליו והובלתי אותו מההתחלה עד הסוף עם צוות שכלל גם את ההתאחדות והמנהלת ועורכות דין שעשו עבודה בלתי רגילה, כי נכנסו לאירוע משברים פעמיים. פעם אחת כמכבי נתניה שחטפנו קנס כספי, שאגב אני הפקדתי בקופת בית המשפט, כולל ההוצאות שהם קיבלו נגדנו.

“זה אירוע לא פשוט, אם היינו מפסידים פה זה היה משפיע בעיקר על הקבוצות שיש להן פחות כסף. הקבוצות היותר גדולות עם התקציבים הגדולים יודעים להתמודד עם אירועים כאלה. אם קבוצות קטנות היו צריכות להתמודד עם גמול שבת זה היה פוגע דרמטית בתקציב שלהן. ההחלטה היא של בית הדין הארצי, וזאת גם הסיבה שגם ההתאחדות והמנהלת הצטרפו ביתר שאת והיו חלק בלתי נפרד מכל קו ההגנה והערעור שהגשנו. מה שנקרא ‘יש שופטים בירושלים’”.

דני עמוס (שחר גרוס)

היית גם בדיון של ערן לוי לא מזמן בבית הדין לעבודה, איך אתה רואה את העניינים מולו?

”הדיון הראשוני התייחס לבקשה שלנו להעביר את זה לבוררות, כי יש פסיקה של בית המשפט מחודש נובמבר האחרון שלמעשה מפנה את התביעות של השחקנים והמאמנים למוסד לבוררות, ומגדיר שופטים לשעבר בבית הדין לעבודה. השופט היום צריך להחליט האם זה יישאר בבית הדין לעבודה או לחלופין יעבור למוסד לבוררות. אני לא בטוח שאחרי הפסיקה של היום הם עדיין לא ירצו את המוסד לבוררות”.

אני מבין שהם רוצים לערער עליו.

”איפה אתה יכול לערער עליו? אני מציע שהם יתייעצו עם גורמים משפטיים. שי אליאס עשה דברים מדהימים בשנתיים האחרונות, אבל הוא שיחק מול שער ריק ולא קיבל פייט אמיתי. כל קבוצות הכדורגל חטאו בהתגוננות מול התביעות הללו, ואף אחד לא לקח אותם כמו שצריך. אנחנו התעוררנו אחרי פסק הדין מול דני עמוס ולקחנו את זה למקום שצריך לקחת. ממה שאני הבנתי זה אירוע מאוד חריג, להגיש ערעור על פסק דין של בית הדין הארצי. הבחור עשה נפלאות בשנים האחרונות והצד השני לא בא למשחק”.

ערן לוי (חגי מיכאלי)

כל השמועות על זה שאייל סגל עדיין קשור וקובע לנתניה, זה הכל המצאות ודמיונות?

”אני עם רוס קסטין נפגשתי פעם אחת בלבד בחודש יוני, נסעתי אליו במיוחד למיאמי וזאת הפעם היחידה שנפגשתי איתו. מאז לא שוחחתי איתו עד שבמקרה פגשתי אותו ביציע, לא היה לי קשר אליו ולא עשיתי איתו שום עסקה אחרת. לא אני ולא חברה בבעלותי או משהו שקשור אלי. באותה שיחה ב-16.6 שניסיתי להעביר לו מסר כאוהד למה האוהדים מצפים, הוא אמר לי בצורה מאוד ברורה לתת להם לעשות את הטעויות שלהם לבד ושהם לא זקוקים לסיוע.

“אני הצעתי לו לא למכור את דאפה להפועל ת”א, חשבתי זה לא נכון למכור אותו כי אוהדים מצפים לראות כניסה של שחקנים ולא יציאה שלהם. ציבורית זה היה ספתח לא נכון. הסברתי לו גם את דעתי על ההשאלה של טאבי להפועל פ”ת, אבל הוא היה גם מאוד ברור, ואני מבין אותו, ברגע שהוא אמר לי במפורש: ‘תן לנו לעשות את הטעויות שלנו’, מאותו רגע מילאתי פי מים, איחלתי לו הצלחה וזזתי הצידה. זה היה ב-16 ליוני, אפילו לא התחילו האימונים של השנה הזאת. מאותו רגע לא הרמתי טלפון, לא שאלתי ולא הפרעתי. אני אומר שוב פעם בצורה קיצונית, נחמד לי לעמוד בתור בקופות, ולשבת במקומות שלי ביציע, שם זה נמצא ובאמת שאין אחד שישמח יותר ממני לכל הצלחה שתהיה כי אני אוהד מגיל 9”.

דניאל דאפה (רדאד ג'בארה)

אם יציעו לך לרכוש קבוצה אחרת, יש סיכוי שזה יקרה?

”לא. בעבר אני סייעתי לספורטאים אחרים. הראשון שתמך בלינוי אשרם זה אני. מי שיש לו פוטנציאל שיישמע ההמנון שלנו והדגל יונף זה פוטנציאל. היה לי בזמנו ידיד קרוב שהיה מומחה לזה והוא אפילו שהקים את היחידה לספורט השגי, איציק בן מלך, והוא ייעץ לי לתמוך בלינוי אשרם. הוא אמר לי שיש פה פוטנציאל ואף אחד לא תמך בה, ואז נכנסתי לעניינים והיא זכתה באליפות ישראל וכולם התחילו לתמוך בה אז המשכתי הלאה”.