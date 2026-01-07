"אריה ירה לעצמו ברגל, אולי מרגיש מעל המועדון"

לא שקט בהפועל ירושלים. אם זה לא מספיק שהקבוצה נמצאת מתחת לקו האדום בטבלת ליגת העל, ישנה מתיחות גדולה בין מאמן הקבוצה, זיו אריה, לכוכב הקבוצה, סדריק דון. שחקן העבר של האדומים מהבירה, מישל דיין, עלה היום (רביעי) לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

איך אתה רואה את הסערה בקבוצה?

”נחשפתי רק אתמול וקראתי פה ושם. הסיפור הזה עם סדריק, אם הדברים האלה נאמרו זה חמור. אני אשאל אותך עכשיו כעיתונאי, האם אתה היית מוציא ידיעה כזו משמעותית אם לא הייתה וודאות”.

לא. אבל זאת הייתה הטענה של הדוד שלו.

”אני לא מטיל דופי ואני לא ידוע מה הצד השני. ב-24 השעות האחרונות אני מנסה להגיע לחקר האמת ואני בודק כדי שאוכל להתייחס לזה בצורה יותר רצינית. נדבר על דברים שכן נאמרו, אני חושב שזיו אריה ירה לעצמו ברגל. אולי הוא מרגיש הוא מעל המועדון, אני אומר לך דבר אחד, אין כזה דבר מאמן שעושה שחקנים יש רק שחקנים שעושים מאמן. נכון שהוא יכול לתת להם את מה שנקראה האקסטרה ולהאמין בהם”.

סדריק דון (רדאד ג'בארה)

אז מה הוא התבלבל?

”ממה שיצא מתוך האספה נראה שהוא לא לוקח אחריות והכל הוא מפיל על השחקנים”.

אתה היית בחדרי הלבשה, לא נאמרים דברים כאלה ואפילו יותר גרועים?

”קודם כל הוא באמת עשה עבודה יפה והכל טוב ויפה, אבל אם היה מדובר בחדר הלבשה של כוכבים הוא לא היה מסכים לעצמו להתבטא ככה”.

אם זה היה מאמן שהיה שחקן גדול או מאמן שזכה בתארים אז הוא יכל לדבר ככה. אני שואל את מישל כמה זה חריג? מי זה זיו אריה מה הוא עשה בכדורגל הישראלי? אני לא מזלזל בו אבל זה מעצבן אותי איך שהוא מדבר לשחקנים ככה.

”אם הוא היה אומר את זה בחדר הלבשה של כוכבים זה לא היה מזיז להם. כשמדובר בשחקנים צעירים, חלקם חסרי ניסיון, ואתה עולב בהם בצורה כזאת, אתה מוריד להם את הביטחון לרצפה. איפה האחריות שלך כמאמן להרים אותם? אם אתה רוצה להרוויח אותם במשחקים הבאים תרים אותם”.

מישל דיין (אורן בן חקון)

איך אתה חשוב שזה יסתיים בהמשך?

”אני אמרתי את זה לא פעם ולא פעמיים, חלק לא קטן מאנשי התקשורת גרמו לו לדבר ולהרגיש כפי שהוא מרגיש”.

מאיזו בחינה? הרי הוא לא מכבד עיתונאים לפעמים.

”הוא המאמן היחיד שלא קשור למצב הקבוצה אז מתחילים את הפרשנות בלי קשר למה שהוא עשה. הוא מאמן מצוין”.

אתה אומר שמישהו טיפח לו את האגו?

”בדיוק. במקום לקחת את זה למקום טוב הוא מגיע לראיון ואומר להם מי אתם בכלל. מתי אלו אותו אם הוא לוקח אחריות ומתפטר? לא שאלו אותו לעולם פעם ראשונה זה היה נגד מכבי ת”א”.

שחקני הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

אז בעצם נתנו לו יותר ידי ריספקט?

”טיפחו את זה במידה מסוימת ובצד, אבל בוא הוא לא עשה דברים. לטעמי הוא עשה לעצמו נזק”.

אני כל הזמן אומר פה ודיברנו על זה שהוא עונה קצר לעיתונאים, במי אתה פוגע? בסוף המראיין שם כדי להביא את דעתו למען הקהל, הוא צריך לדבר בצורה פתוחה.

”ברור שהוא מדבר לקהל, והקהל צריך לספור אותו. כשאתה שואל שאלה מקצועית אז הוא אמר לו: ‘אני זה שיקולים אישיים שלי’ אז לא ביקשו ממך לשתף, אבל שאתה מגיע מול מכבי ת”א ואתה שם את סדריק דון בספסל אז בוא”.

זיו אריה יסיים את העונה בהפועל ירושלים?

”בוודאי”.