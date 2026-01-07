בלי רחמים: הפועל ירושלים הביסה את וורוצלאב

הקבוצה הלוהטת של יונתן אלון לא עוצרת. לאחר הניצחון הגדול על הפועל תל אביב בליגה, הפועל ירושלים העלתה הערב (רביעי) את רצף הניצחונות שלה באירופה ל-10 כאלו, רשמה משחק שיא עם 72:115 קליל על וורוצלאב במסגרת המחזור ה-13 ביורוקאפ, והיא רצה כל הדרך להבטחת המקום הראשון בבית.

כבר מהפתיחה החבורה של יונתן אלון הצהירה שהיא לא מתכוונת לחלק מתנות לפולנים כשהיא רצה ל-2:10 בהובלת ג’ארד הארפר ושלטה בקצב המשחק לאורך כל הרבע הראשון. הירושלמים להטו מחוץ לקשת ולאחר דקות נהדרות של קשיוס ווינסטון הם כבר עלו ליתרון 28. וורוצלאב רצה לקראת סוף החצי הראשון והצליחה להשאיר את הפער בהפסקה על 22 “בלבד”.

המחצית השנייה הייתה גארבג’ טיים אחד גדול. בהתחלה הפולנים עוד ניסו לתת פייט לירושלמים אך הארפר חזר לפרקט ודאג לדכא כל ניסיון קאמבק. מכאן, הקבוצה מהבירה רצה ולא הסתכלה לאחור כשהיא עלתה בשיא ליתרון של 46(!) נקודות. בסוף הקבוצה של יונתן אלון “הסתפקה” ב-43 בלבד, וסגרה את ההתמודדות עם חיוך ענק על הפנים.

ג'סטין סמית' מתעופף (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)

כעת, הפועל ירושלים תצא ביום ראשון הקרוב (11.1, 21:05) לעוד משחק חוץ קשה במנורה מבטחים, הפעם מול מכבי ת”א של עודד קטש שתגיע לאחר שבוע כפול ביורוליג. בשבוע הבא החבורה של יונתן אלון תארח את אריס סלוניקי במסגרת היורוקאפ, והיא תקווה לעשות עוד צעד בדרך להבטחת המקום הראשון.

קלעו לוורוצלאב: יעקוב ניזיול ואיידין פנאבה 15 נקודות כל אחד, קאדר גריי 14, איסוף סאנון, תימותאוס סטרניסקי ואנג’ל נונייז 6 כל אחד, ג’ארד קולמן ג’ונס 4 ויאקוב אוברניאק, אלכסנדר וויסניווסקי ובלאז’ זרנייביץ’ 2 כל אחד.

קלעו להפועל ירושלים: קשיוס ווינסטון 22 נקודות, ג’ארד הארפר (8 אסיסטים) ואוסטין וויילי (12 ריבאונדים) 17 כל אחד, ג’סטין סמית’ 15, אייזיאה מובלי 11, אנתוני לאמב (12 ריבאונדים) 10, נמרוד לוי 8, רועי הובר 6, יובל זוסמן 3 ודמיטרו סקפינצב 1.

רבע ראשון: 22:32 להפועל ירושלים

חמישיית וורוצלאב: אנג’ל נונייז, יאקוב אוברניאק, אנדרה גריי, ג’ארד קולמן ג’ונס ויאקוב ניזיול.

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד האפרר, אוסטין וויילי, נמרוד לוי, יובל זוסמן וג'וזאיה ג'ורדן ג'יימס.

# 05:00 – 10:00: האדומים פתחו את ההתמודדות עם שלשה של נמרוד לוי וריצת 2:10 שנתנה להם יתרון דו ספרתי נוח. ג’ארד הארפר היה חד מאוד עם 8 נקודות שנתנו ליונתן אלון הרבה נחת.

יובל זוסמן צולף שלשה (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)

# 00:00 – 05:00: קשיוס ווינסטון עלה לוהט מהספסל ובעזרת שתי שלשות ואנד וואן דאג לשמור את הפולנים רחוק מהפועל ירושלים. החבורה של יונתן אלון המשיכה ללהוט מחוץ לקשת כשגם אייזיאה מובלי הצטרף לחגיגה.

ג'ארד הארפר זורק עונשין (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)

רועי הובר זורק (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)

רבע שני: 42:64 להפועל ירושלים

# 05:00 – 10:00: האדומים מהבירה לא הורידו רגל מהגז וחזרו חדים מההפסקה בין הרבעים. ההפרש טיפס כבר ל-17 כשוורוצלאב לא הצליחה להתמודד עם הירושלמים בצד ההגנתי, כשגם בהתקפה הם לא הצליחו למצוא את עצמם.

אוסטין ויילי זורק (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)

אנתוני לאמב ושחקני הפועל ירשולים מרוצים (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)

# 00:00 – 05:00: אנתוני לאמב נכנס לעניינים עם שתי שלשות רצופות וגם החלק הזה של הרבע נותר ללא שינוי, כשהירושלמים ממשיכים לשייט כל בדרך ליתרון שהגיע בשיאו ל-28 נקודות. ריצה של הפולנים בסוף החצי הראשון קיזזה מעט את ההפרש.

קשיוס ווינסטון מדבר עם יונתן אלון (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)

רבע שלישי: 64:95 להפועל ירושלים

# 05:00 – 10:00: הפולנים חזרו טוב יותר מההפסקה והצליחו לתת פייט לירושלמים שהורידו רגל מהגז, אבל השלשות של האדומים מהבירה דאגו להשאיר את ההפרש מעל ל-20 נקודות ולא נתנו למארחת לחזור.

אנתוני לאמב שומר (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)

ג'סטין סמית' עולה לפלווטר (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)

# 00:00 – 05:00: המגמה נמשכה והפועל ירושלים המשיכה לשייט. הארפר חזר לפרקט לאחר הפתיחה הטובה שלו, והאדומים לא מרחמים לא יריבתם ובשיא עלו ליתרון של 33 נקודות.

ג'וזאיה ג'ורדן ג'יימס זורק (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)

רבע רביעי: 72:115 להפועל ירושלים

# 05:00 – 10:00: עוד רבע התחיל לו, אבל לא הרבה השתנה. 10 הדקות האחרונות הפכו לגארבג’ טיים אחד גדול כשהפועל ירושלים שומרת על היתרון שהגיע ל-40 נקודות, פשוט בלתי נתפס.

רועי הובר בדרך לסל (מיכל בן גיגי, הפועל מידטאון ירושלים)

# 00:00 – 05:00: הסטטוס קוו המשיך והחבורה של יונתן אלון אף הספיקה לעלות ל-הפרש של 45 נקודות, אך לבסוף הם “הסתפקו” ב-43 בלבד לאחר משחק מושלם עבורם.