מערכת ONE
|
07/01/2026 21:00
פראן טורס חוגג (IMAGO)
שער מוקדם של קיליאן אמבפה נמחק כלא היה בזכות מחצית מסחררת של ברצלונה בדרך לניצחון 2:5 על ריאל מדריד. זה מה שקרה בגמר הסופר קאפ הספרדי בשנה שעברה ובשעה זו הקטלונים פותחים במסע להגנה על התואר הראשון של 2026 כשהם פוגשים בחצי הגמר של המפעל את אתלטיק בילבאו.
גם בעונה שעברה בארסה החלה את דרכה בסופר קאפ במפגש עם בילבאו. אז זה הסתיים עם שערים של גאבי ולאמין ימאל בניצחון 0:2, לפני החמישייה בגמר. כעת, הבלאוגרנה רוצים להמשיך במומנטום עם ניצחון תשיעי ברציפות בכל המסגרות.
בארסה פתחה את השנה האזרחית החדשה עם 0:2 על אספניול בדרבי, למרות שלא הייתה בשיאה. דני אולמו ורוברט לבנדובסקי כבשו שערים מאוחרים מבישולים של פרמין לופס המחליף, והפעם האנזי פליק רוצה לראות גם יכולת משופרת.
מנגד, בילבאו מגיעה למשחק אחרי שפתחה את השנה החדשה ב-1:1 מול אוססונה. עם ארנסטו ואלוורדה שאימן בעבר את בארסה, הבאסקים מקווים לחולל הפתעה גדולה ולעלות לגמר, שם היריבה תהיה המנצחת בדרבי מחר בין ריאל מדריד לאתלטיקו.
מחצית ראשונה
-
'38
- שער! ברצלונה עלתה ל-0:4: החבורה של פליק לא הורידה את הרגל מהגז, הפעם ראפיניה קיבל את הכדור באגף השמאלי ושיחרר בעיטה אדירה אל הרשת, לאונאי סימון לא היה מענה
-
'34
- שער! ברצלונה עלתה ל-0:3: פליק וחניכיו מתפוצצים על הבאסקים. ארבע דקות חלפו ורוני ברדאג'י הבקיע מתוך הרחבה, לאחר טעות של אונאי סימון.
-
'30
- שער! ברצלונה עלתה ל-0:2: הקטלונים המשיכו לשלוט וגם כבשו פעם נוספת. ראפיניה העביר כדור רוחב נהדר שהגיע לפרמין, שבעט מתוך הרחבה אל הרשת העליונה
-
'22
- שער! ברצלונה עלתה ליתרון 0:1: רוני ברדג'י קיבל את הכדור באגף הימני, הוא כיווץ את ההגנה הבאסקית שהלכה לעברו, והשבדי מסר לפרמין לופז שניסה לבעוט, אך יצא לו במקום זה מסירה, שהגיעה לפראן טורס עמוק בתוך הרחבה והחלוץ לא התבלבל והכניע את אונאי סימון
-
'20
- פדרי מסר כדור עומק נפלא לפראן טורס, שהעביר בנגיעה יפה לפרמין שבעט לא מספיק טוב ונעצר אצל אונאי סימון
-
'15
- ברצלונה הגיעה להזדמנות הראשונה שלה לאחר התקפה קבוצתית נהדרת, עם הנעת כדור, העברתו בין האגפים ובסיום כדור רוחב שהגיע לפדרי, שהגיח מקו שני ובעט חלש למרכז השער
-
'8
- אתלטיק בילבאו איימה לראשונה על המסגרת שכשאויאן סאנסט בעט מהפינה השמאלית של הרחבה, אך הכדור היה חלש והלך למרכז השער, ז'ואן גארסיה עצר בקלות
-
'1
- השופט, איסידרו דיאס דה מרה אסקודרוס שרק לפתיחת ההתמודדות