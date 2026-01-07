רמת השרון ערערה: העונש קיצוני וחסר פרופורציה

מ.כ רמת השרון בכדורגל נשים וליאור סילוק הגישו לבית הדין העליון שליד ההתאחדות לכדורגל ערעור בעקבות החלטת בית הדין המשמעתי מיום 30 בדצמבר 2025. בהחלטה הורשעה הקבוצה בעבירות של הפרת תקנוני ההתאחדות בנסיבות מחמירות, זיוף רישום שחקניות, זיוף בדיקות רפואיות כפי שנחשף לראשונה בתוכנית 'שיחת היום' של ONE ונגזרו עליה הפסקת פעילות בפועל עד תום עונת המשחקים וכן קנס כספי בסך 50 אלף שקלים. על סילוק נגזרה הרחקה מכל פעילות עד לתום עונת 2026/27.

במסגרת הערעור באמצעות עו"ד יפתח אבן עזרא, שבית הדין יקיים מחר (חמישי) דיון בעניין נטען כי “העונש שהוטל על הקבוצה הוא כבד מנשוא, חסר תקדים וחסר כל פרופורציה”, וכי משמעותו המעשית היא “הוצאה לצמיתות של מועדון נשים ותיק ממעגל הפעילות”. לטענת המערערים, בית הדין המשמעתי כמעט שלא נימק את החלטתו ביחס לעונש, “התעלם לחלוטין מטיעונים כתובים שהוגשו ומאסמכתאות שצורפו”, וגזר סנקציה דרמטית “מבלי לקיים דיון אמיתי ומעמיק בהשלכותיה”.

הערעור מפרט את הרקע הכלכלי והניהולי לפרשה, ובכלל זה משבר תקציבי חמור שנגרם בשל אי העברת תמיכות עירוניות, סנקציית איסור העברות שהוטלה על הקבוצה על ידי פיפ״א, ואי היכולת לעמוד במכסת שחקניות המינימום שנדרשה לפתיחת עונת 2025/26. “המעשים החמורים שבבסיס כתב האישום בוצעו על ידי גורמים ספציפיים שפעלו על דעת עצמם”, נטען, תוך הדגשה כי אותם גורמים סיימו את תפקידם עוד לפני הדיון, וכי הנהלת המועדון כולה הוחלפה.

מ.כ רמת השרון נשים (רועי כפיר)

עוד נטען כי הפסקת פעילות הקבוצה באמצע העונה גורמת לנזק ספורטיבי רחב היקף: “הליגה מצטמצמת משמונה לשבע קבוצות, משחקים מבוטלים למפרע, מספר היורדות משתנה והפלייאוף התחתון נפגע – פגיעה קשה בספורטיביות של ליגת העל לנשים”.

באשר לליאור סילוק נטען כי הרשעתו שגויה מיסודה: “לא הובאה ולו ראיה אחת לכך שהיה מעורב במעשים או ידע עליהם בזמן אמת”. לדבריו, תפקידו הצטמצם לשמש איש קשר טכני מול הרשות לבקרת תקציבים, והוא העביר פניות לגורמים המוסמכים בלבד. “הטענה כי הוא ‘הפעיל מנגנון’ לביצוע הצהרות כוזבות אינה נסמכת על תשתית ראייתית כלשהי”, נטען, ולחלופין מבוקש להקל משמעותית בעונש ההרחקה שהוטל עליו.

כעת יידרש בית הדין העליון להכריע אם להתערב בהחלטה. אין ספק שהטעות הגדולה, שלאור החשיפה, ההתאחדות לכדורגל לא הייתה צריכה לאשר לקבוצה לעלות למשחקי הליגה, כאשר היה ברור לכל שנעשתה פעולת זיוף רישום שחקניות, ואז לא היו מוצאת את עצמה דנה בעניין באמצע העונה.