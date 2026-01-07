"פסק דין בעל משמעויות עבור כלל המועדונים"

אחרי שבית הדין האזורי לעבודה קבע כי דני עמוס ואמיליוס זובאס זכאים בין היתר לגמול עבודה ביום המנוחה השבועי מתקופתם במכבי נתניה ובבני יהודה, בית הדין הארצי הפך את ההחלטה, כפי שפורסם לראשונה ב-ONE. נקבע כי הקבוצות אינן חייבות לשלם לשניים עבור עבודה ביום המנוחה השבועי.

עו״ד רועי רוזן שמייצג את בני יהודה הגיב: “לאחר שבית הדין האזורי לעבודה פסק לזכות אמיליוס זובאס ולחובת בני יהודה סך של 468,301 ש"ח, הוגשו ערעורים והתקבל היום פסק דין מנומק, מפורט, עקרוני וחשוב, בעיקר כזה שמתיישב עם ההיגיון והשכל הישר.

"רוב הערעור של בני יהודה התקבל (היו רכיבים שלא הוגש ערעור עליהם), הסכום שנקבע הופחת ביותר מ-260,000 וגם נפסק כי זובאס ישלם לבני יהודה את הוצאות הערעור.

“זה פסק דין שמעבר לזה שהוא עקרוני וחשוב, בכמה מישורים, בעיקר בנושא העבודה בשבת (יום המנוחה השבועי), הוא גם בעל משמעויות כלכליות לא מבוטלות - עבור בני יהודה באופן ישיר בתיק הזה ועבור כלל המועדונים, במישור הרחב יותר״.