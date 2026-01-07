לאמין ימאל החולה בספק לחצי הגמר מול בילבאו

ברצלונה מגיעה לחצי גמר הסופר קאפ הספרדי מול אתלטיק בילבאו (רביעי, 21:00) עם סימן שאלה משמעותי: לאמין ימאל לא נטל חלק באימון המסכם בשל וירוס, ושיתופו מוטל בספק. אמנם בסביבת המועדון משדרים אופטימיות זהירה ומאמינים שיוכל לשחק, אך ההחלטה הסופית תתקבל סמוך לשריקת הפתיחה.

לאמין ימאל סוחב את הווירוס כבר מספר ימים והדבר החליש אותו. למרות זאת, בברצלונה לא פוסלים את שיתופו, בעיקר נוכח חשיבות המשחק והעובדה שמדובר בחצי גמר של התואר הראשון העונה. אם ייאלץ להיעדר, המועמד המוביל לפתוח במקומו הוא רוני ברדג’י, שהותיר רושם חיובי באגף הימני כאשר קיבל דקות לאחרונה.

במסיבת העיתונאים לאחר האימון שיגר פליק מסר חד לשחקניו והבהיר כי היכולת שהוצגה לפרקים בדרבי מול אספניול לא תספיק מול אתלטיק בילבאו. המאמן הגרמני הדגיש את הצורך בריכוז גבוה, יציבות הגנתית ויכולת לשמור על רמה אחידה לאורך 90 דקות, מול יריבה פיזית ואינטנסיבית שנלחמת על כל כדור.

רוני ברדג'י (IMAGO)

ברמה המקצועית, פליק מתלבט גם לגבי ההרכב. חזרתו של פדרי לכשירות מלאה פותחת מחדש את הדיון סביב הקישור ובקטלוניה מעריכים שפרנקי דה יונג יפתח לצידו כאשר אריק גארסיה יחזור למרכז ההגנה לצד פאו קובארסי על חשבון ג’רארד מרטין. ז’ול קונדה ואלחנדרו באלדה ישלימו את ההגנה ופליק כבר אישר כי ז’ואן גארסיה יפתח בין הקורות.

בחלק הקדמי קיימת התלבטות: פרמין לופס זוכה לקרדיט גדול בעקבות הופעתו כמחליף מול אספניול, בעוד בעמדת החלוץ נראה כי פליק נוטה להמשיך עם פראן טורס, גם אם הדבר ישאיר את רוברט לבנדובסקי על הספסל בפתיחת המשחק.

ברצלונה מגיעה לחצי הגמר כמוליכת הליגה וכמחזיקת הסופר קאפ המכהנת, אך עם תחושת חוסר שקט מסוימת בעקבות תנודות ביכולת במשחקים האחרונים. מנגד, אתלטיק בילבאו, שלא נהנתה מנוכחותו של איניאקי וויליאמס במפגש הקודם בין הקבוצות, צפויה להוות מבחן קשוח במיוחד.

מאמנים משתגעים על הקווים: הרגעים הגדולים

בצל ההכנות המקצועיות, המועדון ממתין גם לסיום חצי הגמר כדי להודיע רשמית על הצטרפותו של ז’ואאו קאנסלו בהשאלה – מהלך שאמור להעמיק ולגוון סגל שנחשב קצר, בעיקר בחלק האחורי.