יום רביעי, 07.01.2026 שעה 11:22
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
3816-3417ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3319-2218אספניול5
2824-3018בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2223-2418אלצ'ה9
2123-1418חטאפה10
2029-2418סביליה11
1921-1818אוססונה12
1921-1518אלאבס13
1921-1418ראיו וייקאנו14
1826-2218ריאל סוסיאדד15
1826-2018מיורקה16
1834-1718ג'ירונה17
1630-1718ולנסיה18
1329-2017לבאנטה19
1227-818אוביידו20

לאמין ימאל החולה בספק לחצי הגמר מול בילבאו

כוכב ברצלונה נעדר מהאימון לקראת המשחק בסופר קאפ ב-21:00, ברדג'י מועמד להחליפו בהרכב, פרמין צפוי לפתוח, אריק גארסיה אמור לחזור למרכז ההגנה

|
לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

ברצלונה מגיעה לחצי גמר הסופר קאפ הספרדי מול אתלטיק בילבאו (רביעי, 21:00) עם סימן שאלה משמעותי: לאמין ימאל לא נטל חלק באימון המסכם בשל וירוס, ושיתופו מוטל בספק. אמנם בסביבת המועדון משדרים אופטימיות זהירה ומאמינים שיוכל לשחק, אך ההחלטה הסופית תתקבל סמוך לשריקת הפתיחה.

לאמין ימאל סוחב את הווירוס כבר מספר ימים והדבר החליש אותו. למרות זאת, בברצלונה לא פוסלים את שיתופו, בעיקר נוכח חשיבות המשחק והעובדה שמדובר בחצי גמר של התואר הראשון העונה. אם ייאלץ להיעדר, המועמד המוביל לפתוח במקומו הוא רוני ברדג’י, שהותיר רושם חיובי באגף הימני כאשר קיבל דקות לאחרונה.

במסיבת העיתונאים לאחר האימון שיגר פליק מסר חד לשחקניו והבהיר כי היכולת שהוצגה לפרקים בדרבי מול אספניול לא תספיק מול אתלטיק בילבאו. המאמן הגרמני הדגיש את הצורך בריכוז גבוה, יציבות הגנתית ויכולת לשמור על רמה אחידה לאורך 90 דקות, מול יריבה פיזית ואינטנסיבית שנלחמת על כל כדור.

רוני ברדגרוני ברדג'י (IMAGO)

ברמה המקצועית, פליק מתלבט גם לגבי ההרכב. חזרתו של פדרי לכשירות מלאה פותחת מחדש את הדיון סביב הקישור ובקטלוניה מעריכים שפרנקי דה יונג יפתח לצידו כאשר אריק גארסיה יחזור למרכז ההגנה לצד פאו קובארסי על חשבון ג’רארד מרטין. ז’ול קונדה ואלחנדרו באלדה ישלימו את ההגנה ופליק כבר אישר כי ז’ואן גארסיה יפתח בין הקורות.

בחלק הקדמי קיימת התלבטות: פרמין לופס זוכה לקרדיט גדול בעקבות הופעתו כמחליף מול אספניול, בעוד בעמדת החלוץ נראה כי פליק נוטה להמשיך עם פראן טורס, גם אם הדבר ישאיר את רוברט לבנדובסקי על הספסל בפתיחת המשחק.

ברצלונה מגיעה לחצי הגמר כמוליכת הליגה וכמחזיקת הסופר קאפ המכהנת, אך עם תחושת חוסר שקט מסוימת בעקבות תנודות ביכולת במשחקים האחרונים. מנגד, אתלטיק בילבאו, שלא נהנתה מנוכחותו של איניאקי וויליאמס במפגש הקודם בין הקבוצות, צפויה להוות מבחן קשוח במיוחד.

מאמנים משתגעים על הקווים: הרגעים הגדולים

בצל ההכנות המקצועיות, המועדון ממתין גם לסיום חצי הגמר כדי להודיע רשמית על הצטרפותו של ז’ואאו קאנסלו בהשאלה – מהלך שאמור להעמיק ולגוון סגל שנחשב קצר, בעיקר בחלק האחורי.

