הצעד של הפועל חיפה למען אוהדות הקבוצה

הפועל חיפה גינתה את דגל הפריסה מעורר המחלוקת של מכבי חיפה לפני הדרבי דרך הודעת המועדון ובאמצעות המנכ”ל איתי רק והבעלים יואב כץ, אך כעת המועדון נוקט ביוזמה נוספת. תחת הסלוגן “נושאות הדגל”, יערוך המועדון לקראת המשחק בשבת מול הפועל תל אביב ובמשחק עצמו מחוות לאוהדות הקבוצה.

כרטיס במתנה לאוהדות (המבצע לבעלי מנוי ליציע המזרחי והכסף. הכרטיס יחולק כנגד הצגת מנוי בכניסה לשערים), חלוקת פרחים לאוהדות ביציעים ופעילות חווייתית במחצית בעיטות לשער בהשתתפות אוהדות, וקמפיין ברשתות בהשתתפות נשות השחקנים.

הבעלים יואב כץ עודד את המהלך ובירך עליו. איתי רק מנכ"ל המועדון: "מעבר למשחק הקרוב שיהיה משחק "קונספט" - הצדעה לאוהדות הקבוצה, מדי משחק בית נקיים פעילות העצמה נשית".