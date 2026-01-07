יום רביעי, 07.01.2026 שעה 14:24
רבע ראשון: תיכון חדש - רמות ים עמק חפר 5:0

גמר תיכונים בנים: שתי הנבחרות החזקות רוצות תואר. החבורה של יותם הלפרין מול זאת של עמית בן דוד. מי תחזור הביתה עם האליפות? צפו בשידור החי

תיכון חדש תל אביב נגד תיכון רמות ים (אחר)
תיכון חדש תל אביב נגד תיכון רמות ים (אחר)

בשעה זו עולות אל הפרקט לגמר בבנים שתי הנבחרות החזקות ביותר בליגת התיכונים לתלמידים, תיכון חדש המעוטרים והמנוסים במעמדים האלה ורמות ים עמק חפר, בית ספר אמנם צעיר בליגה, אבל בעל שחקנים מוכשרים וטובים ומתחילת העונה סומנו לפייבוריטים לזכייה בתואר.

נתחיל מהקבוצה של יותם הלפרין. בית הספר שזכה בעבר בארבע אליפויות, חולם על אליפות חמישית, להפוך לבית הספר הכי מעוטר במילניום הנוכחי בליגת התיכונים בכדורסל ולהשתוות לאורט קריית ביאליק כשיאני הזכייה בהיסטוריה.

בפעם הקודמת שהשתיים נפגשו במעמד הגמר, ימים ספורים לפני המשחק איבדה רמות ים את הסופרסטאר שלה, בן שרף, שנפצע ממש רגע לפני ולא הספיק לשחק במעמד, מה שעזר לירון גולדמן להשתלט על הפרקט ולהוביל את חדש לאליפות על חשבון רמות ים, אבל הפעם, זה משחק אחר עם תחושות אחרות.

ישיר: הגמר- תיכון חדש נגד רמות ים

רבע ראשון:

חמישיית תיכון חדש: נועם יופה, ארבל לחמנוביץ’, איליי אגמי, כרם אשכנזי ויפתח שלמון.

חמישיית רמות ים עמק חפר: תומר פורן, ליאור הרשקו, עומרי אורלנד, יפתח ושלר ושחר דרורי.

שחקני רמות ים עמק חפר (לילך וויס-רוזנברג)שחקני רמות ים עמק חפר (לילך וויס-רוזנברג)
שחקני תיכון חדש ת"א (לילך וויס-רוזנברג)שחקני תיכון חדש ת"א (לילך וויס-רוזנברג)
