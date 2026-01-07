רבע שני: הריאלי חיפה - רוטברג רמה"ש 30:15

אחרי שעשו היסטוריה והעפילו לגמר, הריאלי העברי בחיפה פוגשות את אחת הקבוצות בעלות המסורת ארוכת השנים וההצלחות, רוטברג רמה"ש, במסגרת גמר התלמידות. המשחק נערך בשעה זו והוא המפגש השלישי בהיסטוריה בין שני בתי הספר במסגרת ליגת התלמידות והראשון אי פעם במעמד הגמר. שידור חי בערוץ ONE.

הריאלי העברי בחיפה אמנם זכתה באליפות עם נבחרת הבנים אי שם לפני למעלה מעשור בניצוחו של בר טימור, אך בגזרת התלמידות הנבחרת לא הצליחה להגיע להישגים משמעותיים ולמעשה נחשבת לצעירה וחדשה בתחום. למעשה, מדובר בנבחרת צעירה בכללי עם שחקנית אחת בלבד בכיתה י"ב וכל השאר בנות צעירות שרעבות מאוד להצלחה.

מהצד השני, בצד של רוטברג רמת השרון עומד מאמן מעוטר, אמיר מימרן, שהוביל בעבר את נבחרת בית הספר לשתי אליפויות רצופות וכעת מכוון להוביל אותן לאליפות רביעית בהיסטוריה של בית הספר ושלישית שלו כמאמן.

ישיר: הגמר- ריאלי חיפה נגד רוטברג רמה"ש

רבע ראשון: 6:25 לרוטברג רמה”ש

חמישיית הריאלי חיפה: מאיה נוביצקי, מייס עבד, מעיין ויזר, דפנה וינטרפלד ויובל פרח.

חמישיית רוטברג רמה”ש: עדי גודשטדט, תמר כרמי, רוני בן נון, רוני רותם לוי ומיקה שרף.

שחקניות הריאלי חיפה לפני המשחק (לילך וויס-רוזנברג)

שחקניות רוטברג רמה"ש לפני המשחק (לילך וויס-רוזנברג)

# 10:00-5:00: הסל הראשון היה שלשה נהדרת של האדומות שיצאו לריצת 0:10, לפני שעומרי צירלין ביקש פסק זמן. רוטברג המשיכה במשחק הסבלני בהתקפה ועלתה ל-0:19.

# 5:00-0:00: הבנות בכחול קיבלו הזדמנות לקלוע נקודות ראשונות מהעונשין אל החטיאו גם אותן, כשהן קולעות 2 נקודות ראשונות אחרי שבע וחצי דקות משחק, אך אחוזי הקליעה הנהדרים של רוטברג השאירו אותן ביתרון גדול.