יום רביעי, 07.01.2026 שעה 10:00
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

"מרקוס קוקו יכול להשלים לנו את הפאזל בהגנה"

אחרי שברדה התייעץ עם עוזר מאמן קלוז', הובאן, המגן יצטרף להפועל ת"א ובמועדון מרוצים: "יכול לעזור לנו הרבה". המטרה: שיוכל לשחק כבר בדרבי בגביע

|
מרקוס קוקו (IMAGO)
מרקוס קוקו (IMAGO)

בהפועל תל אביב מרוצים מאוד מהצטרפותו של המגן הימני, מרקוס קוקו. כבר בספטמבר האחרון קוקו סיכם את תנאיו במועדון, אך בעקבות המלחמה באיראן הוא חשש להגיע לישראל ובחר לבסוף להצטרף לקלוז' הרומנית, אך כעת הוא יצטרף לאדומים. "קוקו יוכל לעזור לנו הרבה, הוא יכול להשלים לנו את הפאזל בהגנה", אמרו בחודורוב.

במועדון עקבו אחרי התקופה שלו ברומניה, שנפתחה בצורה טובה, אבל בהמשך הגיעו כמה טעויות וגם בעיות כלכליות במועדון, כולל אי תשלום משכורות. כל אלה יצרו הזדמנות חדשה לצירופו של קוקו להפועל, הפעם כשחקן חופשי. מי שסייע בקבלת ההחלטה היה אליניב ברדה, שהתייעץ עם חברו הקרוב אובידיו הובאן, עוזר מאמן קלוז'.

בהפועל פעלו במהירות כדי להשלים את העסקה ולאפשר לקוקו להיכנס לכושר, מתוך מטרה שיעמוד לרשות הצוות המקצועי כבר במשחק שמינית גמר גביע המדינה מול מכבי תל אביב, שייערך ביום רביעי הבא עם פתיחת חלון ההעברות. בהפועל מתכננים שאם הוא ינחת ללא עיכובים, אולי יוכל לקחת חלק באימון הערב. מי שיקלוט את קוקו הוא הקפטן פרנן מאיימבו, שכבר מכיר אותו מהעבר והשניים דוברים את השפה הצרפתית.

מרקוס קוקו (IMAGO)מרקוס קוקו (IMAGO)

בהפועל מזכירים שקוקו שיחק חמש שנים בנאנט הצרפתית ומאמינים שהוא יוסיף ניסיון ויציבות להגנה. הוא יכול לשחק גם כמגן שמאלי. בנוסף, הגעתו עשויה לקדם את מכירתו של טל ארצ'ל לבריסביין רואר מאוסטרליה, כפי שפורסם לראשונה ב-ONE.

הצורך בחיזוק בעמדת המגן הימני התגבר לאחר פציעתו של שחר פיבן, שסובל מקרע במפשעה וייעדר תקופה ארוכה. טל ארצ'ל שמחליף אותו, ימשיך למלא את מקומו בשבת מול הפועל חיפה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */