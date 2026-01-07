"מרקוס קוקו יכול להשלים לנו את הפאזל בהגנה"

בהפועל תל אביב מרוצים מאוד מהצטרפותו של המגן הימני, מרקוס קוקו. כבר בספטמבר האחרון קוקו סיכם את תנאיו במועדון, אך בעקבות המלחמה באיראן הוא חשש להגיע לישראל ובחר לבסוף להצטרף לקלוז' הרומנית, אך כעת הוא יצטרף לאדומים. "קוקו יוכל לעזור לנו הרבה, הוא יכול להשלים לנו את הפאזל בהגנה", אמרו בחודורוב.

במועדון עקבו אחרי התקופה שלו ברומניה, שנפתחה בצורה טובה, אבל בהמשך הגיעו כמה טעויות וגם בעיות כלכליות במועדון, כולל אי תשלום משכורות. כל אלה יצרו הזדמנות חדשה לצירופו של קוקו להפועל, הפעם כשחקן חופשי. מי שסייע בקבלת ההחלטה היה אליניב ברדה, שהתייעץ עם חברו הקרוב אובידיו הובאן, עוזר מאמן קלוז'.

בהפועל פעלו במהירות כדי להשלים את העסקה ולאפשר לקוקו להיכנס לכושר, מתוך מטרה שיעמוד לרשות הצוות המקצועי כבר במשחק שמינית גמר גביע המדינה מול מכבי תל אביב, שייערך ביום רביעי הבא עם פתיחת חלון ההעברות. בהפועל מתכננים שאם הוא ינחת ללא עיכובים, אולי יוכל לקחת חלק באימון הערב. מי שיקלוט את קוקו הוא הקפטן פרנן מאיימבו, שכבר מכיר אותו מהעבר והשניים דוברים את השפה הצרפתית.

מרקוס קוקו (IMAGO)

בהפועל מזכירים שקוקו שיחק חמש שנים בנאנט הצרפתית ומאמינים שהוא יוסיף ניסיון ויציבות להגנה. הוא יכול לשחק גם כמגן שמאלי. בנוסף, הגעתו עשויה לקדם את מכירתו של טל ארצ'ל לבריסביין רואר מאוסטרליה, כפי שפורסם לראשונה ב-ONE.

הצורך בחיזוק בעמדת המגן הימני התגבר לאחר פציעתו של שחר פיבן, שסובל מקרע במפשעה וייעדר תקופה ארוכה. טל ארצ'ל שמחליף אותו, ימשיך למלא את מקומו בשבת מול הפועל חיפה.