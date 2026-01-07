נבחרת ישראל בכדורמים המריאה לאליפות אירופה

נבחרת ישראל בכדורמים המריאה הבוקר (רביעי) לבלגרד, שם תפתח את דרכה באליפות אירופה שתיפתח בשבת ותיערך עד ה-25 בינואר. זוהי ההעפלה השלישית ברציפות של הנבחרת לטורניר היוקרתי, הישג משמעותי לענף שמתפתח בשנים האחרונות ומבסס את מקומו בזירה האירופית.

הנבחרת הוגרלה לבית קשה במיוחד, הכולל את אלופת העולם ואלופת אירופה ספרד, האלופה האולימפית סרביה ונבחרת הולנד החזקה. שלוש הראשונות מכל בית יעפילו לשלב הבא, האחרונה תנשור למשחקי הדירוג על מקומות 13-16. ישראל תפתח את הופעותיה כבר ביום שבת (13:45 שעון ישראל) מול ספרד, תמשיך למפגש מול הולנד (12.1, 19:00) ותנעל את שלב הבתים מול המארחת סרביה (14.1, 21:30).

ישראל, שערכה את הופעת הבכורה שלה בטורניר הגמר ב-2022, העפילה לאליפות הנוכחית בעקבות העובדה שסיימה באחד משני המקומות הראשונים בבית המוקדמות שנערך ביוני 2025 בגיאורגיה.

מאמן הנבחרת, טל גרודמן, התייחס לקראת היציאה לגודל המעמד ולרמת היריבות: "לא כל יום נבחרת ישראל עולה לאליפות אירופה בכדורמים, ובטח לא בפעם השלישית ברציפות. אנחנו מאוד מתרגשים להיות במעמד הזה. קיבלנו הגרלה מאוד קשה - בית עם אלופת העולם ואלופת אירופה ספרד, האלופה האולימפית סרביה, והולנד שהיא נבחרת חזקה מאוד".

גרודמן הוסיף כי הצוות והשחקנים מגיעים עם ציפיות ריאליות אך מחויבות מלאה: "אנחנו מכוונים לעשות תמיד את הכי טוב שלנו. אנחנו גם מציאותיים ויודעים שיהיה מאוד קשה, אבל נגיע מוכנים לכל משחק".

גם קפטן הנבחרת, עידו גולדשמידט, התייחס לאתגר המקצועי שמצפה לישראל: "נפלנו לבית מאוד קשה עם אלופת העולם ואלופת אירופה ספרד, האלופה האולימפית סרביה והולנד שהיא נבחרת מעולה. אנחנו מבינים את המעמד ויודעים שיש הבדלי רמות, אבל אנחנו באים לעשות את הכי טוב שלנו".

עידו גולדשמידט (איגוד הכדורמים)

לדבריו, המטרה היא לא רק עצם ההשתתפות, אלא גם התקדמות מקצועית: "אנחנו רוצים להתקדם מהאליפות הקודמת, שהייתה מיד אחרי השביעי באוקטובר וסיימנו בה במקום ה-16. המטרה היא לבוא, להשתפר ולהתקדם קדימה”.

סגל הנבחרת כולל את: עידו גולדשמידט (קפטן), יהב פייר, אור שליין, רונן גרוס, גיל גבישי, תומר ארזי, אמיר שפריר, ולד בגין, איתי רוט, יואב רנדלר, אורי בוזגלו, יובל קלרפלד, מקס סמירנוב, נדב כרמון, רז שריר. מאמן: טל גרודמן, עוזר מאמן: רותם צוקרמן, מנהלת נבחרת: ליזה נהרי.

רונה פרוינד עמיצור, יו"ר איגוד הכדורמים בישראל, ציינה: "ההעפלה השלישית ברציפות לאליפות אירופה היא לא רק הישג ספורטיבי – היא הוכחה לכך שהכדורמים הישראלי נמצא בתהליך צמיחה משמעותי. הנבחרת שלנו מגיעה למעמד הזה עם הרבה לב, מחויבות וגאווה לאומית. אנחנו יודעים שהבית קשה, אולי הקשה ביותר, אבל אני מאמינה בשחקנים ובצוות שמובילים את הענף קדימה. מטרתנו להמשיך לבסס את מקומנו בזירה האירופית, לצבור ניסיון, לגדול ולהגיע רחוק יותר בכל שנה. אני בטוחה שהנבחרת שלנו תייצג את ישראל בכבוד גדול."