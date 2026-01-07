יום רביעי, 07.01.2026 שעה 10:02
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

חיפה בודקת אופציות נוספות מלבד לוקאס אסאדי

הירוקים מבררים לגבי חלופות לצ'יליאני. סילבה קאני שלא פתח בדרבי עקב רגישות בשריר יחזור ל-11 בטרנר מול ב"ש, בכר יכריע לגבי שילוב גולדברג בהרכב

|
לוקאס אסאדי (IMAGO)
לוקאס אסאדי (IMAGO)

סערת השלט שהונף בדרבי האחרון ואשר הצליח לטלטל את המערכת במכבי חיפה לאורך 24 השעות האחרונות תגיע היום למשרדי ההתאחדות לכדורגל, שם הקבוצה תעמוד לדין משמעתי בגין התנהגות בלתי הולמת של קהל האוהדים ואי קיום חובות הקבוצה בעקבות השלט שהונף.

כזכור, אתמול מכבי חיפה יצאה בהודעת גינוי משלה על תוכן השלט: "אנו מגנים את תוכן השלט ומתנגדים להכנסת כל שלט בעל תוכן פוגעני לאצטדיון. כמועדון ערכי אנו מוצאים חובה להתנצל בפניי כל מי שנפגע ומתחייבים לעשות כל מה שנדרש בכדי למנוע מקרים אלו בעתיד”.

במקביל לכל אלה יש גם את ההערכות המקצועית לקראת משחקה של הקבוצה במחזור הקרוב בטוטו טרנר מול המוליכה הפועל באר שבע. אחת הסוגיות עליהן ברק בכר יצטרך לקבל החלטה היא האם להחזיר את שון גולדברג להרכב אחרי שכבר חזר מפציעה ושותף בדרבי, או להשאיר את צמד הבלמים ליסב עיסאת ואלעד אמיר הצעיר.

שון גולדברג (עמרי שטיין)שון גולדברג (עמרי שטיין)

מי שצפוי לחזור להרכב הוא סילבה קאני שלא פתח בדרבי בגלל רגישות בשריר הירך האחורי, אבל שולב בהמשך. דולב חזיזה הצליח להתגבר על הפציעה ויחזור מחר להתאמן, כמו כל שאר הקבוצה, שהיום תוכל ליהנות מיום חופשי. מי שהצליח לקבע את מקומו בהרכב בחודש האחרון הוא גיא מלמד, שימשיך בחוד.

במקביל לכל אלה מכבי חיפה ממשיכה לעבוד על ינואר בכל המישורים. מחד לנסות ולצרף שני זרים שישדרגו את הקבוצה, אחד מהם הוא הצ'יליאני לוקאס אסאדי, ומאידך למצוא פתרון לשחרורו של מתיאס נהואל שלא נמצא בתוכניות המקצועיות, כמו גם גוני נאור שצפוי לעזוב. חוץ מהצ’יליאני, הירוקים בודקים עוד אופציות לרכש בינואר.

לוקאס אסאדי (IMAGO)לוקאס אסאדי (IMAGO)

מעבר לשניים האלה ואולי גם לסוף פודגוראנו שלא רואה דקות בתקופה האחרונה, שאר שחקני הסגל צפויים להמשיך. בסביבתו של תומר יוספי שנכח וצפה בדרבי טוענים שמכבי חיפה לא עשתה מהלך ולא פנתה לשחקן. סביבת השחקן אף טוענים שאין לו כל כוונה לחזור לשחק בישראל. אגב, יוספי יכול להיות אלטרנטיבה ישראלית מצוינת לחיפה כשחקן שיכול לשחק מתחת לחלוץ וגם בכנף.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */