באתלטיקו מיניירו הצהירו: רוצים את לוקאס אסאדי

לוקאס אסאדי, הקשר ההתקפי בן ה-21 של אוניברסידד דה צ’ילה שמועמד גם למכבי חיפה, נמצא במרכז מאבק חיזורים בין-לאומי, כאשר בברזיל כבר מדברים עליו בגלוי כאחד היעדים החמים של חלון ההעברות הקרוב. מי שעשה זאת באופן רשמי הוא פאולו בראקס, המנהל הספורטיבי של אתלטיקו מיניירו, שהודה פומבית בהתעניינות בצ’יליאני.

״הוא שחקן מעניין, שחקן שמעניין אותנו״, אמר בראקס במסיבת עיתונאים. ״השם שלו נמצא על השולחן. הוא לא חתום ולא קרוב לחתימה, אבל אני לא אכחיש שמדובר בשחקן מעניין״. בהמשך חזר והדגיש: ״אסאדי הוא שם שנמצא ברשימה, שחקן שאנחנו עוקבים אחריו, אבל הוא עדיין על השולחן״. באתלטיקו מיניירו מציינים כי מדובר במהלך שנבחן ברצינות, בין היתר על רקע הרצון של המאמן חורחה סמפאולי לצרף אותו.

על פי דיווחים בצ’ילה ובברזיל, אתלטיקו מיניירו כבר הגישה הצעה של כ-2.5 מיליון דולר, אך באוניברסידד דה צ’ילה דורשים לפחות כפליים. במועדון הצ’יליאני הציבו תג מחיר ברור: לא פחות מ-5 מיליון דולר. אם סכום כזה לא יגיע, הבהירו, לא ייכנסו לשום משא ומתן והשחקן יישאר במועדון.

לוקאס אסאדי (IMAGO)

אסאדי עצמו התייחס בקצרה להתעניינות, אך בחר לשמור על זהירות. ״אני מעדיף לא לדבר על זה. האמת היא שזה עניין של הסוכן שלי. אני כאן, הגעתי לאימונים, ואני עדיין שייך לאוניברסידד דה צ’ילה״, אמר עם פתיחת מחנה האימונים. מבחינתו, לפחות כלפי חוץ, אין שינוי במעמדו או בגישתו.

העונה האחרונה הייתה עונת הפריצה האמיתית של אסאדי. אחרי שנים בהן סומן כהבטחה גדולה ממחלקת הנוער, הוא מימש את הפוטנציאל ב-2025 תחת המאמן לשעבר גוסטבו אלברס. הוא רשם 30 הופעות בכל המסגרות, כבש 11 שערים והוסיף שישה בישולים. בגביע הסודאמריקנה בלט במיוחד, עם חמישה שערים בשבעה משחקים בשלבים המכריעים, נתונים שהפכו אותו לאחד הקשרים ההתקפיים המבוקשים ביבשת.

לצד ברזיל וישראל, כעת נכנסת לתמונה גם אנגליה. לפי דיווחים, מועדון פרמייר ליג ניסה להצטרף למרוץ ואף הגיש הצעה של כ-5 מיליון אירו, אך נדחה בשל הבנות מוקדמות בין השחקן לאתלטיקו מיניירו. העיתונאי גיז’רמה פרוסארד טען כי המהלך הזה רק מעלה את הרף הכלכלי, וכי אם הברזילאים רוצים להשלים את העסקה, הם יידרשו להתקרב לסכומים הללו. בינתיים, אוניברסידד דה צ’ילה רגועה, ממתינה להצעה רשמית ומשאירה את כל הקלפים פתוחים, בעוד שמעמדו של לוקאס אסאדי רק ממשיך להתחזק בשוק.