30 נקודות ללברון ולדונצ'יץ', הפסד דרמטי לספרס

לברון ג’יימס ולוקה דונצ’יץ’ הובילו את לוס אנג’לס לייקרס לניצחון על ניו אורלינס הלילה (בין שני לשלישי). במשחקים נוספים ב-NBA: סן אנטוניו ספגה הפסד דרמטי בחזרה של ויקטור וומבניאמה, אנתוני אדוארדס כיכב למרות פציעה, אורלנדו הפסידה וקליבלנד ניצחה. בהמשך: סקרמנטו – דאלאס.

ניו אורלינס - לוס אנג’לס לייקרס 111:103

לברון (שמונה אסיסטים ושמונה ריבאונדים) ולוקה דונצ’יץ’ (10 אסיסטים) קלעו 30 נקודות כל אחד כשהלייקרס חזרו מפיגור ברבע השלישי וניצחו בניו אורלינס. דיאנדרה אייטון תרם 18 נקודות ו-11 ריבאונדים, ולוס אנג’לס המשיכה במומנטום עם ניצחון רביעי בחמישה משחקים.

המשחק הוכרע ברבע הרביעי, אז פתחו הלייקרס בריצת 4:18 שכללה שלשות גדולות של לברון ודונצ’יץ’, וסלים בצבע של אייטון. מנגד, טריי מרפי התפוצץ עם שיא קריירה של 42 נקודות, אך הפליקנס ספגו הפסד שמיני רצוף, בין היתר בשל החטאות מקו העונשין ויום חלש מחוץ לקשת.

לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

ממפיס – סן אנטוניו 105:106

הספרס קיבלו בחזרה את ויקטור וומבניאמה, אבל חסימה של סנטי אלדמה על דיארון פוקס חמש שניות לסיום הכריעה את המשחק. קאם ספנסר הוביל את הגריזליז לניצחון דרמטי עם 21 נקודות, כולל חמש בדקה וחצי האחרונות, ועצר רצף של ארבעה הפסדים.

ג’ארן ג’קסון ג’וניור הוסיף 21 נקודות והגריזליז שרדו ערב לא יציב למרות 30 נקודות של וומבניאמה ו-23 של ג’וליאן שמפאני. ממפיס מחקה פיגור דו-ספרתי ברבע השלישי, בעוד סן אנטוניו לא הצליחה לנצל יתרון קטן בדקות ההכרעה.

ויקטור וומבניאמה (רויטרס)

מינסוטה – מיאמי 94:122

אדוארדס ששיחק למרות פציעה בכף הרגל, קלע 26 נקודות והוביל את הטימברוולבס לניצחון קליל נוסף על מיאמי, השני בתוך ארבעה ימים. ג’יידן מקדניאלס (19 נקודות), רודי גובר (13 נקודות ו-17 ריבאונדים) וג’וליוס רנדל (15 נקודות ו-11 ריבאונדים) תרמו משחק מאוזן בדרך לניצחון שלישי רצוף של מינסוטה.

היתרון שלה הלך וגדל במחצית השנייה, כששלשות של רנדל ודונטה דיווינצ’נזו סגרו למעשה את הסיפור כבר בסיום הרבע השלישי. טיילר הירו חזר לסגל אחרי היעדרות ארוכה ועלה מהספסל כדי לקלוע 17 נקודות, נורמן פאוול קלע 21, אך מיאמי לא הצליחה להתמודד עם הקצב והעומק של המארחת.

אנתוני אדוארדס (רויטרס)

וושינגטון – אורלנדו 112:120

סי.ג’יי מקולום קלע 27 נקודות והוביל את הוויזארדס לניצחון ביתי חשוב, למרות כמעט קריסה אחרי יתרון שיא של 26 נקודות. אלכס סאר הוסיף 23 נקודות ו-וושינגטון המשיכה להציג שיפור משמעותי בתקופה האחרונה.

אורלנדו חזרה עד מרחק שתי נקודות בלבד ברבע הרביעי, אך מקולום לקח אחריות עם שלשה וסל קריטיים, לצד אסיסט לאלי-אופ של סאר. המג’יק המשיכו לשחק ללא פרנץ ואגנר וג’יילן סאגס הפצועים, והחמיצו הזדמנות להשלים קאמבק נדיר. ג’ייס ריצ’ארדסון קלעע 20 נקודות, דזמונד ביין הוסיף 15.

סי.ג'יי מקולום (רויטרס)

אינדיאנה – קליבלנד 120:116

דריוס גארלנד היה האיש של הקאבס ברגעי ההכרעה עם 29 נקודות, מהן 14 ברבע הרביעי, והוביל מהפך בחוץ. אוון מובלי (20 נקודות), ג’ארט אלן (12 ריבאונדים) וסם מריל (19 נקודות כל אחד) תרמו נקודות חשובות, והקאבלירס ניצחו למרות היעדרותו של דונובן מיצ’ל.

אינדיאנה ששיחקה בסגל חסר במיוחד, ספגה הפסד 13 רצוף - שיא שלילי בעידן ה-NBA של המועדון. הפייסרס עוד קיבלו תרומה מפסקל סיאקם (22 נקודות) וג’יי האף (20), אך לא הצליחו לכפות הארכה בדקות הסיום והעמיקו את המשבר.