70%1696-180420ולנסיה1
70%1643-175820הפועל ת"א2
68%1504-155919פנרבחצ'ה3
65%1671-182420מונאקו4
65%1701-175320ברצלונה5
60%1713-175320פנאתינייקוס6
60%1678-172220ריאל מדריד7
58%1608-167119אולימפיאקוס8
55%1672-172020הכוכב האדום9
55%1637-173320ז'לגיריס10
50%1691-169320אולימפיה מילאנו11
50%1657-165820וירטוס בולוניה12
45%1769-171520דובאי13
40%1833-178020מכבי ת"א14
32%1628-153019אנדולו אפס15
32%1748-167019באסקוניה16
32%1593-149019באיירן מינכן17
32%1764-172019פאריס18
30%1743-157520ליון וילרבאן19
30%1791-161220פרטיזן בלגרד20

בשורות רעות להפועל: טיילר אניס סיים את העונה

הרכז הקנדי עלה לשחק בסוף הרבע הראשון, אך נזקק לטיפול רפואי כשבהמשך פונה לבית החולים, שם אומת כי הוא קרע את גיד האכילס, בפעם השנייה בקריירה

|
טיילר אניס על הפרקט (רועי כפיר)
הניצחון של הפועל תל אביב על דובאי במסגרת היורוליג, שהסתיים ב-60:85 גרם לחיוכים רבים בשורות האדומים, אך לצד ההופעה הטובה, המועדון קיבל בשורות רעות כשטיילר אניס נפצע במהלך הרבע הראשון בגיד האכילס וסיים את העונה.

כזכור, הגארד עלה מהספסל לקראת סיום הרבע הראשון ותוך פחות מדקה על הפרקט נזקק לטיפול רפואי כשבהמשך הוא אף פונה לבית החולים כשהוא מתקשה ללכת ולווה החוצה מההיכל.

אניס, שאת מרבית הדקות שלו העונה קיבל במסגרת הליגה, יחסר לדימיטריס איטודיס אחרי הפציעה. זו הפעם השנייה בה הוא חווה פגיעה כזו, כשהראשונה הייתה בתקופתו בטורקיה.

