בשורות רעות להפועל: טיילר אניס סיים את העונה

הניצחון של הפועל תל אביב על דובאי במסגרת היורוליג, שהסתיים ב-60:85 גרם לחיוכים רבים בשורות האדומים, אך לצד ההופעה הטובה, המועדון קיבל בשורות רעות כשטיילר אניס נפצע במהלך הרבע הראשון בגיד האכילס וסיים את העונה.

כזכור, הגארד עלה מהספסל לקראת סיום הרבע הראשון ותוך פחות מדקה על הפרקט נזקק לטיפול רפואי כשבהמשך הוא אף פונה לבית החולים כשהוא מתקשה ללכת ולווה החוצה מההיכל.

אניס, שאת מרבית הדקות שלו העונה קיבל במסגרת הליגה, יחסר לדימיטריס איטודיס אחרי הפציעה. זו הפעם השנייה בה הוא חווה פגיעה כזו, כשהראשונה הייתה בתקופתו בטורקיה.