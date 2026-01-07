יום רביעי, 07.01.2026 שעה 01:11
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
4814-4020ארסנל1
4218-4420מנצ'סטר סיטי2
4224-3320אסטון וילה3
3428-3220ליברפול4
3122-3320צ'לסי5
3130-3420מנצ'סטר יונייטד6
3028-3220ברנטפורד7
3019-2120סנדרלנד8
2924-2820ניוקאסל9
2827-3020ברייטון10
2829-2820פולהאם11
2824-2220אברטון12
2724-2820טוטנהאם13
2723-2220קריסטל פאלאס14
2338-3120בורנמות'15
2233-2620לידס16
2134-2121נוטינגהאם פורסט17
1443-2221ווסטהאם18
1239-2020ברנלי19
640-1420וולבס20

בסכנת ירידה: ווסטהאם הפסידה 2:1 לנוטינגהאם

הפטישים כבר הובילו משער עצמי של מורייו, אך חוו מהפך כואב בזכות שערים של דומינגס ופנדל דרמטי מרגלי גיבס ווייט. פורסט התרחקה 7 נק' מהקו האדום

|
קרישנסיו סאמרוויל לא מאמין שזו העונה של קבוצתו (IMAGO)
קרישנסיו סאמרוויל לא מאמין שזו העונה של קבוצתו (IMAGO)

את העונה הנוכחית של ווסטהאם ניתן לתאר בין הפטיש לסדן. הקבוצה נמצאת במקום ה-18, המוביל אל הצ’מפיונשיפ בסיום העונה, ואמש (שלישי), ספגה הפסד נוסף בקרב התחתית מול נוטינגהאם פורסט, כשהאחרונה ביצעה מהפך וניצחה 1:2.

עבור הפטישים המשחק נפתח בצורה חיובית אחרי שכדור קרן של קרישנסיו סאמרוויל ננגח בטעות על ידי בלם היריבה, מורייו, אל הרשת שלו והכניע את מאטס סלס בין הקורות ובדקה ה-51 היתרון כמעט הוכפל, אבל השער של המבשל ההולנדי נפסל בטענה לנבדל.

בדקה ה-55, ארבע דקות בלבד אחרי שהגול של המארחת נפסל, ניקולס דומינגס העניש עם גול מקרן מהצד השני אחרי הגבהה של אליוט אנדרסון ובדקה ה-89 מורגן גיבס ווייט, קפטן האורחת, נשלח אל הנקודה הלבנה ומשם לא התבלבל כדי להפוך את התוצאה, לקבוע 1:2 ולשלוח את קבוצתו לכדי שבע נקודות מהמקום ה-18, בו כאמור יושבת היריבה.

/* LAST / NEXT ROUNDs */