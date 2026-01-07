בסכנת ירידה: ווסטהאם הפסידה 2:1 לנוטינגהאם

את העונה הנוכחית של ווסטהאם ניתן לתאר בין הפטיש לסדן. הקבוצה נמצאת במקום ה-18, המוביל אל הצ’מפיונשיפ בסיום העונה, ואמש (שלישי), ספגה הפסד נוסף בקרב התחתית מול נוטינגהאם פורסט, כשהאחרונה ביצעה מהפך וניצחה 1:2.

עבור הפטישים המשחק נפתח בצורה חיובית אחרי שכדור קרן של קרישנסיו סאמרוויל ננגח בטעות על ידי בלם היריבה, מורייו, אל הרשת שלו והכניע את מאטס סלס בין הקורות ובדקה ה-51 היתרון כמעט הוכפל, אבל השער של המבשל ההולנדי נפסל בטענה לנבדל.

בדקה ה-55, ארבע דקות בלבד אחרי שהגול של המארחת נפסל, ניקולס דומינגס העניש עם גול מקרן מהצד השני אחרי הגבהה של אליוט אנדרסון ובדקה ה-89 מורגן גיבס ווייט, קפטן האורחת, נשלח אל הנקודה הלבנה ומשם לא התבלבל כדי להפוך את התוצאה, לקבוע 1:2 ולשלוח את קבוצתו לכדי שבע נקודות מהמקום ה-18, בו כאמור יושבת היריבה.