70%1696-180420ולנסיה1
70%1643-175820הפועל ת"א2
68%1504-155919פנרבחצ'ה3
65%1671-182420מונאקו4
65%1701-175320ברצלונה5
60%1713-175320פנאתינייקוס6
60%1678-172220ריאל מדריד7
58%1608-167119אולימפיאקוס8
55%1672-172020הכוכב האדום9
55%1637-173320ז'לגיריס10
50%1691-169320אולימפיה מילאנו11
50%1657-165820וירטוס בולוניה12
45%1769-171520דובאי13
40%1833-178020מכבי ת"א14
32%1628-153019אנדולו אפס15
32%1748-167019באסקוניה16
32%1593-149019באיירן מינכן17
32%1764-172019פאריס18
30%1743-157520ליון וילרבאן19
30%1791-161220פרטיזן בלגרד20

"עובדים על המגרש כדי להבטיח את ההמשכיות"

מאמן הפועל ת"א דימיטריס איטודיס אמר לאחר הניצחון על דובאי: "ננסה כל הזמן לייצג את הקבוצה ואת ישראל בגאווה. לצערי, קיבלנו חדשות רעות על אניס"

דימיטריס איטודיס (רועי כפיר)
דימיטריס איטודיס (רועי כפיר)

אחרי שני הפסדים לז’לגיריס והפועל ירושלים ביורוליג ובליגת העל בהתאמה, הפועל תל אביב חזרה לחייך עם הופעה אדירה בכל אספקט בניצחון 60:85 על דובאי, שכלל מחצית שנייה שבה האדומים שבו מפיגור בדרך לקאמבק גדול, הן בזכות משחק התקפי נהדר ומשחק הגנה חסר פשרות.

מאמן הקבוצה, דימיטריס איטודיס, דיבר על ההופעה של קבוצתו: “אני רוצה להגיד כל הכבוד לשחקנים. זה היה ניצחון חשוב, בעיקר אחרי שתי ההופעות האחרונות שלנו, שלא הציגה את מה שאנחנו רוצים להראות. המחצית השנייה היום הראתה שיש לנו זהות. זה שהצלחנו לשמור על פחות מ-20 נקודות מול קבוצה כל כך מוכשרת אומרת המון. יש להם המון כלים להעניש אותך, אבל הגנתית היינו שם והמשכנו להאמין שדברים יקרו. שחקנים כמו טאי אודיאסי הביא את האנרגיה, וסיליה מיציץ’ חזר מפציעה והביא יצירתיות וחוכמה.

“לצערי קיבלנו חדשות רעות עם טיילר אניס. זה הספורט. כולנו יודעים שהוא קשוח, זה לא נראה טוב מה שקרה לו. אני רוצה להודות לכל הקהל שהגיע היום, 7,000 גיבורים שהמשיכו להאמין בקבוצה והריעו לה”.

טאי אודיאסי מחויך (רדאד גטאי אודיאסי מחויך (רדאד ג'בארה)

על הדקות שאודיאסי קיבל: “אני נותן דקות לאלו שיכולים לעזור לקבוצה. אני זה שמקבל את ההחלטות ואני מקבל החלטות לגבי מה שטוב לקבוצה. יש 7,000 אוהדים ועוד מיליון צופים בבית, אז יש לפחות 1,007,000 דעות שונות אבל אני, יחד עם הצוות המקצועי, מקבל החלטות. כשטאי נכנס הוא נתן אנרגיה לקבוצה. אם הוא לא היה מספק את הסחורה, מישהו אחר היה נכנס. זה לא בגלל שהוא עשה משהו רע, אלא כי מישהו אחר עשה משהו טוב.

“זו הפועל תל אביב של העונה. בנינו את הקבוצה בידיעה שיש לנו סגל עמוק, אז ידענו שיש לנו ארבע תחרויות, ואנחנו צריכים אנשים שיעזרו לנו ועד כה עמדנו בזה בצורה טובה. מצד שני, גם קבוצות אחרות מצרפות שחקנים. התגובה שלנו הייתה כל כך מהירה, כדי לסמן את המטרות שלנו והגבנו כל הזמן. עכשיו הקבוצות, שהן מועמדות לזכייה, מוסיפות שחקנים. הן ביקשו מאיתנו שחקנים וברור שסירבנו”.

וסיליה מיציץוסיליה מיציץ' (רדאד ג'בארה)

על מיציץ’ והכסף שהקבוצה השקיעה: “הוא יכול לזוז, הוא אחד השחקנים הכי טובים בליגה הזו בפער. אנחנו שמחים שיש לנו אותו, ביחד עם אלייז’ה ברייאנט, הם ממוקדים באיך לעצור את היריבה. אנחנו יודעים את החוזקות שלנו. לדובאי יש חוזה לחמש עונות. אנחנו עובדים על המגרש כדי להבטיח את ההמשכיות שלנו”.

על האווירה בהיכל: “כשהגעתי לכאן ידעתי שיש פה קהל שאוהב את הקבוצה, ששר ודוחף את הקבוצה כשצריך. למרות התוצאות, האוהדים יהיו שם. אנחנו נעשה את העבודה שלנו כי אנחנו יודעים שיש לנו קהל אוהדים. ננסה כל הזמן לייצג את הפועל תל אביב וישראל בצורה הכי טובה. יש לנו משחקים שיהיו בהם יותר אוהדים, אני לא יודע, אבל נעשה הכל כדי לגרום להם גאווה. הם עזרו לנו מאוד. הם צריכים להישאר חיוביים. בסוף, נראה מה התוצאות יהיו. צריך להיות סבלניים”.

אנטוניו בלייקני (רועי כפיר)אנטוניו בלייקני (רועי כפיר)

על בלייקני: “יש לו איכות. במחצית השנייה הוא שיחק באופן הגנתי בצורה מעולה. אין הרבה שחקנים שיש להם איכות התקפית כמו שיש לו. גם הגנתית הוא מחויב”.

גם הקלע אנטוניו בלייקני שכיכב התייחס למשחק: “איטודיס הבהיר לנו שבתקופה הזו, אחרי כמה הפסדים רצופים, שמה שחשוב זה להתאושש והיינו על אותו דף. הוא דיבר על הגנה. הם קלעו עלינו במחצית הראשונה סלים שלא רצינו לתת, אז שינינו את זה וגרמנו לזה להסתיים אחרת”.

