"פתיחת המשחק שלנו דורשת טיפול של מומחים"

אחרי רצף ניצחונות ותקוות אולי להגיע לפלייאין מכבי תל אביב הפסידה במחזור הקודם לבאיירן מינכן, והערב (שלישי) היא קיבלה עוד מהלומה בשאיפות האירופיות שלה עם הפסד חוץ 93:83 לברצלונה החזקה.

עודד קטש אמר בסיום: “מקבלים סקור מטורף בהתחלה, עוד היום עלינו עם חמישייה טיפה שונה, אולי זה ניסיון. זה עלינו, אין לי תשובות, לפעמים מפסידים משחקים ב-7 דקות ראשונות. בטח פה, מול קבוצה אדירה. זה לא היה מבטיח שננצח, אבל זה משפיע עלינו גם התקפית”.

“עליות וירידות תוך כדי משחק קורות, בטח בכדורסל המודרני. יש הרבה סיבות מקלות, אבל אין שום סיבה שנתחיל משחק ככה. זה דורש טיפול של מומחים, אנחנו משתגעים מזה. האם ווקר ישחק מול ריאל? לוני טיפוס מיוחד, גם הפציעות. אני לא יודע, בסוף זו החלטה שהרופאים יקבלו”.

“טייריק ג’ונס? מאוד רציתי אותו, גבוה דומיננטי שהיה יכול להיות עוגן חשוב להמשך. היה מאמץ אמיתי וגדול, יצא לי גם לדבר איתו, לא יודע איפה זה נפל. אנחנו מתקשים מתחת לסלים, יש לנו את זאק הנקינס, אבל גם הוא עם פציעה של חוסר מזל”.