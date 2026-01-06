יום רביעי, 07.01.2026 שעה 01:11
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
23951-115612מכבי ת"א
22993-103613הפועל העמק
21827-100411הפועל ת"א
211097-104613הפועל חולון
20950-102312הפועל ירושלים
201094-115612בני הרצליה
181088-108312עירוני קריית אתא
171013-99712עירוני רמת גן
17999-97312מכבי ראשל"צ
171062-102112הפועל ב"ש/דימונה
161014-94912עירוני נס ציונה
141051-96712מכבי רעננה
13911-78011הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

"פתיחת המשחק שלנו דורשת טיפול של מומחים"

עודד קטש דיבר על ההפסד בברצלונה ובפרט על הדקות הראשונות הרעות של מכבי: "אנחנו כבר משתגעים מזה". "ג'ונס? היה מאמץ אמיתי, יצא לי גם לדבר איתו"

|
עודד קטש (ראובן שוורץ)
עודד קטש (ראובן שוורץ)

אחרי רצף ניצחונות ותקוות אולי להגיע לפלייאין מכבי תל אביב הפסידה במחזור הקודם לבאיירן מינכן, והערב (שלישי) היא קיבלה עוד מהלומה בשאיפות האירופיות שלה עם הפסד חוץ 93:83 לברצלונה החזקה.

עודד קטש אמר בסיום: “מקבלים סקור מטורף בהתחלה, עוד היום עלינו עם חמישייה טיפה שונה, אולי זה ניסיון. זה עלינו, אין לי תשובות, לפעמים מפסידים משחקים ב-7 דקות ראשונות. בטח פה, מול קבוצה אדירה. זה לא היה מבטיח שננצח, אבל זה משפיע עלינו גם התקפית”.

“עליות וירידות תוך כדי משחק קורות, בטח בכדורסל המודרני. יש הרבה סיבות מקלות, אבל אין שום סיבה שנתחיל משחק ככה. זה דורש טיפול של מומחים, אנחנו משתגעים מזה. האם ווקר ישחק מול ריאל? לוני טיפוס מיוחד, גם הפציעות. אני לא יודע, בסוף זו החלטה שהרופאים יקבלו”.

“טייריק ג’ונס? מאוד רציתי אותו, גבוה דומיננטי שהיה יכול להיות עוגן חשוב להמשך. היה מאמץ אמיתי וגדול, יצא לי גם לדבר איתו, לא יודע איפה זה נפל. אנחנו מתקשים מתחת לסלים, יש לנו את זאק הנקינס, אבל גם הוא עם פציעה של חוסר מזל”.

