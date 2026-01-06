אורי קרגולה התפטר מאימון הפועל הרצליה

זעזוע מקצועי בהפועל הרצליה, שירדה הערב (שלישי) למקום ה-12 במחוז הדרומי של ליגה א', בעקבות הפסד 1:0 לשמשון ת"א, שאת שער הניצחון לזכותה כבש אסף הרשקו, בסמוך להפסקת המחצית הראשונה.

בסיום המשחק הודיע מאמן הקבוצה, אורי קרגולה, שגדל והתפתח כשחקן צעיר בשמשון ת"א, על התפטרותו מאימון הפועל הרצליה, שאמנם מקדימה בשש נקודות את הקו האדום, אך הציפיות ממנה היו גבוהות הרבה יותר, שכן מדובר בקבוצה שבכל עונה מכוונת להשתלב בחלק העליון של הטבלה.

הנהלת הפועל הרצליה צפויה למנות מאמן לפני משחק הסיום של הסיבוב הראשון, שייערך במוצאי השבת, ויהיה בחוץ מול מכבי יבנה, שמקדימה אותה בשלוש נקודות.