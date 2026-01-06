יום רביעי, 07.01.2026 שעה 01:11
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
328-2814מכבי אחי נצרת1
2911-2414מכבי נווה שאנן2
2613-2214הפועל כרמיאל3
2513-2314מכבי אתא ביאליק4
2518-2714מ.ס. טירה5
2117-2114הפועל ב.א.גרבייה6
1820-1514בני מוסמוס7
1825-1714עירוני נשר8
1715-1514הפועל מגדל-העמק9
1617-1414הפועל בית שאן10
1621-1414צעירי אום אל פאחם11
1429-1514צעירי טמרה12
1321-1814הפועל עראבה13
1325-1714הפועל טירת הכרמל14
923-914מכבי נוג'ידאת15
124-1714הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
3611-3514מכבי קרית גת1
2615-2514מ.כ. צעירי טירה2
2515-1814מ.ס. דימונה3
2318-2514מ.כ. ירושלים4
2119-2814מכבי עירוני אשדוד5
2118-1814שמשון תל אביב6
2124-2214בית"ר יבנה7
2017-1914מ.כ. כפ"ס8
2021-1914מכבי קרית מלאכי9
1921-2614מ.כ. חולון ירמיהו 10
1920-2114מכבי יבנה11
1623-1614הפועל הרצליה12
1415-1114הפועל אזור13
1223-1914בית"ר נורדיה ירושלים14
1029-1114הפועל מרמורק15
1031-1114הפועל ניר רמה"ש16

אורי קרגולה התפטר מאימון הפועל הרצליה

בעקבות ההפסד לשמשון ת"א 1:0, הודיע המאמן על נטילת האחריות. הנהלת הקבוצה צפויה למנות מחליף עוד לפני משחק הליגה הקריטי הקרוב מול מכבי יבנה

|
אורי קרגולה (יונתן גינזבורג)
אורי קרגולה (יונתן גינזבורג)

זעזוע מקצועי בהפועל הרצליה, שירדה הערב (שלישי) למקום ה-12 במחוז הדרומי של ליגה א', בעקבות הפסד 1:0 לשמשון ת"א, שאת שער הניצחון לזכותה כבש אסף הרשקו, בסמוך להפסקת המחצית הראשונה.

בסיום המשחק הודיע מאמן הקבוצה, אורי קרגולה, שגדל והתפתח כשחקן צעיר בשמשון ת"א, על התפטרותו מאימון הפועל הרצליה, שאמנם מקדימה בשש נקודות את הקו האדום, אך הציפיות ממנה היו גבוהות הרבה יותר, שכן מדובר בקבוצה שבכל עונה מכוונת להשתלב בחלק העליון של הטבלה.

הנהלת הפועל הרצליה צפויה למנות מאמן לפני משחק הסיום של הסיבוב הראשון, שייערך במוצאי השבת, ויהיה בחוץ מול מכבי יבנה, שמקדימה אותה בשלוש נקודות.

