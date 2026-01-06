פנרבחצ'ה ניצחה 80:88 את אולימפיאקוס

מלבד שתי התל אביביות מכבי והפועל שמתמודדות מול דובאי וברצלונה בהתאמה, עוד שישה משחקי יורוליג מתקיימים הערב (שלישי) עם כמה מפגשים מסקרנים במיוחד.

פנרבחצ’ה – אולימפיאקוס 80:88

אחרי שחגגו מול האין הגנה של באסקוניה המחזור הקודם, הטורקים, אלופי היורוליג, המשיכו את המומנטום גם מול היריבה הגדולה מיוון עם ניצחון יורוליג רביעי ברציפות והמשך הטיפוס במעלי טבלת המפעל הבכיר של אירופה – מאזן 6:13. מנגד, עבור האדומים זה היה כבר ההפסד השמיני העונה באירופה, כשמשחק איכותי של סשה וזנקוב עם 22 נקודות להם הספיק להם. טיילון הורטון טאקר בלט אצל המנצחים המאושרים עם 17 נקודות, ווייד בולדווין מיודעינו הרשים גם הוא עם דאבל דאבל של 17 נקודות ו-11 אסיסטים.