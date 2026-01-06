יום שלישי, 06.01.2026 שעה 21:24
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
328-2814מכבי אחי נצרת1
2911-2414מכבי נווה שאנן2
2613-2214הפועל כרמיאל3
2513-2314מכבי אתא ביאליק4
2518-2714מ.ס. טירה5
2117-2114הפועל ב.א.גרבייה6
1825-1714עירוני נשר7
1715-1514הפועל מגדל-העמק8
1718-1313בני מוסמוס9
1617-1414הפועל בית שאן10
1519-1213צעירי אום אל פאחם11
1427-1413צעירי טמרה12
1321-1814הפועל עראבה13
1325-1714הפועל טירת הכרמל14
923-914מכבי נוג'ידאת15
124-1714הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
3611-3514מכבי קרית גת1
2617-2615מ.כ. צעירי טירה2
2515-1814מ.ס. דימונה3
2318-2514מ.כ. ירושלים4
2119-2814מכבי עירוני אשדוד5
2124-2214בית"ר יבנה6
2017-1914מ.כ. כפ"ס7
2021-1914מכבי קרית מלאכי8
1921-2614מ.כ. חולון ירמיהו 9
1920-2114מכבי יבנה10
1818-1713שמשון תל אביב11
1622-1613הפועל הרצליה12
1415-1114הפועל אזור13
1223-1914בית"ר נורדיה ירושלים14
928-1013הפועל מרמורק15
930-1013הפועל ניר רמה"ש16

רק 0:0 למכבי אחי נצרת, ניצחון 0:2 לנווה שאנן

המחזור ה-14 בליגה א' צפון: המוליכה מעדה מול בית שאן, הקבוצה מחיפה גברה על הפועל אום אל פאחם. טירת הכרמל הפסידה ביכולת חלשה 3:1 לנוג'ידאת

|
שחקני נווה שאנן (חג'אג' רחאל)
שחקני נווה שאנן (חג'אג' רחאל)

מחזור אמצע השבוע בליגה א' צפון התקיים היום (שלישי) כשהמוליכה, מכבי אחי נצרת, נכשלה לנצח מול גיא דיין והפועל בית שאן. המקומיים הצליחו לחלץ נקודה אחת לאחר 0:0. מי שנהנתה מהתוצאה הזו היא מכבי נווה שאנן, שרשמה 0:2 על הפועל אום אל פאחם. עמרי שחם והפועל מגדל העמק רשמו 1:2 על הפועל עירוני עראבה. הפועל טירת הכרמל הפסידה 3:1 למכבי נוג'ידאת, שהשיגה את ניצחון הליגה השני שלה העונה.

הפועל אום אל פאחם – מכבי נווה שאנן 2:0

בנווה שאנן חזרו לחייך לאחר שתי תוצאות תיקו מאכזבות, בעוד באום אל פאחם חזרו אל הקרקע כשהם נשארים במקום האחרון בטבלה עם שלוש נקודות בלבד. ההפסד מגיע דווקא לאחר תקופה קצת יותר טובה של הקבוצה מהמגזר ורגע לפני הדרבי ביום שישי מול צעירי אום אל פאחם. נווה שאנן הייתה עדיפה בהרבה והשיגה את הניצחון בזכות שערים של ישי בוזורגי ואיאד פייסל.

נוכח התוצאה המשמחת מצד נווה שאנן ותוצאת התיקו בבית שאן, בין הפועל המקומית לבין מכבי אחי נצרת, הפער בין שתי הקבוצות בצמרת  יורד לכדי שלוש נקודות בלבד, מה שאומר שהליגה נפתחה פעם נוספת העונה. מכבי אחי נצרת היא לא הקבוצה המאיימת היחידה בליגה כאשר יש עוד רודפות אחר הכרטיס לליגה הלאומית.

שחקני אחי נצרת מתוסכלים (עמרי שטיין)שחקני אחי נצרת מתוסכלים (עמרי שטיין)

הפועל בית שאן – מכבי אחי נצרת 0:0

בית שאן הצליחה להשיג נקודה חשובה מול מוליכת הטבלה ובכך לעצור אותה. הצפוניים משחזרים את ההצלחה משישי האחרון שם גברו על קבוצת צעירי אום אל פאחם החזקה. אומנם לא היו שערים בהתמודדות, אבל בית שאן וגיא דיין מוכיחים שאפשר אחרת, בוודאי אחרי שהחלו את העונה בצורה קצת פחות טובה ולאט לאט ישנה מגמת התאוששות. ברקע התוצאה, אחי נצרת נשארת כקבוצה שספגה הכי מעט שערים בליגה.

יתר תוצאות המחזור:

הפועל טירת הכרמל – מכבי נוג'ידאת 3:1 (הבקיע לטירת הכרמל: איתי סויסה; הבקיעו לנוג'ידאת: מוחמד שעבאן, פאיז סעדי וואחיד ח'ליל)

הפועל עירוני עראבה – הפועל מגדל העמק 2:1 (הבקיע לעראבה: היתם דיב; הבקיעו למגדל העמק: מילאד סמירי ושי אלגרבלי)

מ.ס. טירה – הפועל ע. באקה אל גרבייה (המשחק בעיצומו)

מכבי אתא ביאליק – מ.כ.כ צעירי טמרה (המשחק בעיצומו)

הפועל עירוני כרמיאל – עירוני נשר (המשחק בעיצומו)

הפועל בני מוסמוס – צעירי אום אל פאחם (המשחק בעיצומו)

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */