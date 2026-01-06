רק 0:0 למכבי אחי נצרת, ניצחון 0:2 לנווה שאנן

מחזור אמצע השבוע בליגה א' צפון התקיים היום (שלישי) כשהמוליכה, מכבי אחי נצרת, נכשלה לנצח מול גיא דיין והפועל בית שאן. המקומיים הצליחו לחלץ נקודה אחת לאחר 0:0. מי שנהנתה מהתוצאה הזו היא מכבי נווה שאנן, שרשמה 0:2 על הפועל אום אל פאחם. עמרי שחם והפועל מגדל העמק רשמו 1:2 על הפועל עירוני עראבה. הפועל טירת הכרמל הפסידה 3:1 למכבי נוג'ידאת, שהשיגה את ניצחון הליגה השני שלה העונה.

הפועל אום אל פאחם – מכבי נווה שאנן 2:0

בנווה שאנן חזרו לחייך לאחר שתי תוצאות תיקו מאכזבות, בעוד באום אל פאחם חזרו אל הקרקע כשהם נשארים במקום האחרון בטבלה עם שלוש נקודות בלבד. ההפסד מגיע דווקא לאחר תקופה קצת יותר טובה של הקבוצה מהמגזר ורגע לפני הדרבי ביום שישי מול צעירי אום אל פאחם. נווה שאנן הייתה עדיפה בהרבה והשיגה את הניצחון בזכות שערים של ישי בוזורגי ואיאד פייסל.

נוכח התוצאה המשמחת מצד נווה שאנן ותוצאת התיקו בבית שאן, בין הפועל המקומית לבין מכבי אחי נצרת, הפער בין שתי הקבוצות בצמרת יורד לכדי שלוש נקודות בלבד, מה שאומר שהליגה נפתחה פעם נוספת העונה. מכבי אחי נצרת היא לא הקבוצה המאיימת היחידה בליגה כאשר יש עוד רודפות אחר הכרטיס לליגה הלאומית.

שחקני אחי נצרת מתוסכלים (עמרי שטיין)

הפועל בית שאן – מכבי אחי נצרת 0:0

בית שאן הצליחה להשיג נקודה חשובה מול מוליכת הטבלה ובכך לעצור אותה. הצפוניים משחזרים את ההצלחה משישי האחרון שם גברו על קבוצת צעירי אום אל פאחם החזקה. אומנם לא היו שערים בהתמודדות, אבל בית שאן וגיא דיין מוכיחים שאפשר אחרת, בוודאי אחרי שהחלו את העונה בצורה קצת פחות טובה ולאט לאט ישנה מגמת התאוששות. ברקע התוצאה, אחי נצרת נשארת כקבוצה שספגה הכי מעט שערים בליגה.

יתר תוצאות המחזור:

הפועל טירת הכרמל – מכבי נוג'ידאת 3:1 (הבקיע לטירת הכרמל: איתי סויסה; הבקיעו לנוג'ידאת: מוחמד שעבאן, פאיז סעדי וואחיד ח'ליל)

הפועל עירוני עראבה – הפועל מגדל העמק 2:1 (הבקיע לעראבה: היתם דיב; הבקיעו למגדל העמק: מילאד סמירי ושי אלגרבלי)

מ.ס. טירה – הפועל ע. באקה אל גרבייה (המשחק בעיצומו)

מכבי אתא ביאליק – מ.כ.כ צעירי טמרה (המשחק בעיצומו)

הפועל עירוני כרמיאל – עירוני נשר (המשחק בעיצומו)

הפועל בני מוסמוס – צעירי אום אל פאחם (המשחק בעיצומו)