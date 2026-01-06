"אין מועדון כפוי טובה, מתרפס ועלוב כזה"

אחרי סערת התפאורה בדרבי החיפאי והגינוי של מכבי חיפה, ארגון הקופים הירוקים פרסם הערב (שלישי) הודעה חריגה ביותר ובא יוצא כנגד המועדון: “אין מועדון כפוי טובה, מתרפס ועלוב כמו מכבי חיפה. שקרנים שישרפו את כולם כדי לשמור על התחת שלהם”.

“ארגון הקופים הירוקים: מכבי חיפה בהודעת גינוי על התפאורה אמש, מסירה אחריות מהכל תוך טענה שהם לא ידעו מהתוכן - על אף שהם ידעו, עודכנו ואישרו. הגדילה לעשות מכבי חיפה ובחרה להעביר מסר למשטרה שיטפלו באוהדים שהרימו את הדגל פריסה, ומצהירה שהיא תפעל אקטיבית נגד דברים כאלו בעתיד, כאשר אנחנו מדברים על דגל פריסה של הקהל שלה שקיבל את כל האישורים הנדרשים מכל הגורמים כולם.

איציק עובדיה עודכן במלוא תוכן התפאורה ב-16.09.25, לפני הדרבי הראשון של העונה בו התפאורה הזו הייתה אמורה להיפרס. מכבי ידעה בדיוק מהו תוכן דגל הפריסה. מי שרוצה במכבי לערער על העובדה הזאת מוזמן לנסות אותנו. אין מועדון כפוי טובה, מתרפס ועלוב כמו מכבי חיפה. שקרנים שישרפו את כולם כדי לשמור על התחת שלהם.

הודעת הגינוי הזו כמו פעולות אחרות שנעשו בעבר, זו ההוכחה שמכבי חיפה פשוט תעשה הכל כדי שהקהל שלה לא יהיה בטופ האירופאי. לא נוקפים אצבע כדי שתהיה מנואלה בחיפה, נותנים רוח גבית לכל הגורמים על מנת שלא יהיו דגלי פריסה בעתיד ביציע הצפוני אחרי שנים שאנחנו נלחמים על זה מלחמות עולם. מדכאים את העידוד והצבע ביציעים, ומנצלים כל הזדמנות להתנגח באוהדים. הפגיעה בעידוד ובתפאורות היא פגיעה ישירה בקבוצה. ההתנהלות הזו היא יריקה בפרצוף של כל אוהד מכבי חיפה. אתם לא ראויים לקהל הזה. רק אל תשכחו, לא לעולם חוסן”.