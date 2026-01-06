יוסי לוי: זו בושה ל-BCL, זה מבזה את כל המפעל

הפועל חולון לקחה הערב (שלישי) חלק באחד באירועים הביזאריים שראינו בשנים האחרונות. הקבוצה של יואב שמיר הייתה אמורה לפגוש את טרפאני שארק במסגרת שלב הפליי אין של ה-BCL, אך הקבוצה האיטלקית נמצאת בהליכי פירוק ולא יכלה להעמיד להתמודדות סגל רציני.

בסוף, למשחק הגיעו 5 שחקנים, שניים מהם מהנוער, וטרפאני ביצעו בכוונה עבירות על מנת שהמשחק יסתיים כבר ברבע הראשון. כעת, לא ברור מה יהיה גורלה של הסדרה, כשצפוי להיות דיון לגבי עתיד הקבוצה בבית המשפט באיטליה, ולאחר מכן נוכל לדעת האם היא הולכת לפירוק או שתוכל להמשיך ולהתקיים, ואולי אפילו להעמיד סגל מכובד למשחק הבא.

מאמן הקבוצה, יואב שמיר, התייחס לסיטואציה המוזרה: “זו פעם ראשונה בכל הקריירה שנתקלתי בסיטואציה שכזאת. אני חייב לומר שגם בהכנה שלא ידענו מול מי נשחק עשינו את ההכנה המיטבית. זאת סיטואציה לא נעימה להיות חלק מממנה, למרות ששמחנו להגיע למצב עם יתרון ביתיות, הסיטואציה מול קבוצה שמתפרקת לא נעימה.

יואב שמיר מתדרך את שחקני הפועל חולון (לילך וויס-רוזנברג)

“מתוך כבוד למשחק ניסינו לשחק, הם עדכנו אותנו ממש לפני שריקת הפתיחה מה הולך להיות”, המשיך המאמן. “ניסינו לעשות את זה בצורה הכי הוגנת שאפשר. כמו שהתכוננו למשחק הראשון, אמרתי להם גם בחדר הלבשה. אנחנו בתוך הסיטואציה הזאת כי זה המקצוע שלנו, ולכן אנחנו נכין את המשחק הבא כמו שהתכוננו למשחק הזה”.

שמיר דיבר גם על מה שעשוי לקרות במשחק השני בסדרה: “אנחנו מודעים לזה שיכול להיות שיהיה סגל שונה לגמרי, וגם הכבוד האיטלקי לא יאפשר להם לשחק בצרוה הזאת אם ישחקו. בכל מקרה אנחנו מתכוננים ומקווים שיהיה משחק. אנחנו באמת בחוסר וודאות לגבי מה אנחנו הולכים לפגוש, את ההכנות אנחנו עושים הכי טוב שאפשר”.

גם עידן זלמנסון דיבר בסיום “ההתמודדות”: “סיטואציה קצת מוזרה ללא ספק, משהו שלא נעים להיות חלק ממנו. זה לא מכבד את ה-BCL וקצת לא נעים מהקבוצה היריבה בסוף. ניסינו לעלות על המגרש ולעשות את שלנו, לנצח עם כל האמצעיים למרות המצב הלא נעים. שמחתי שעלינו ל-0:1 וננסה לעשות את אותו הדבר ביום חמישי. סיטואציה מוזרה אבל זה מה שיש.

עידן זלמנסון חודר לסל (לילך וויס-רוזנברג)

יוסי לוי נשיא הפועל חולון אמר: ״זו בושה ל-BCL שנתנו למשחק כזה להתקיים כשמראש הקבוצה האיטלקית באה עם חמישה שחקנים, ששניים מהם לא שיחקו איתם אף פעם והודיעו שחולים, זה מבזה את כל המפעל. הם עשו את זה רק בגלל דבר אחד, שהם היו מקבלים 600 אלף קנס וכעת זה רק 100 ואני מצטער שיש דברים כאלו בעולם הספורט. אנחנו נמצאים כאן כי מגיע לנו וסיימנו מקום שני בבית״.

נשיא טרפאני, ואלריו אנטוניני, העלה פוסט ביקורתי בפייסבוק: "אני מודה לשחקנים שנסעו לבולגריה כדי להשתתף בהופעה הזו, שהייתה ללא ספק מבזה, אך היא חוסכת למועדון קנס של 600,000 אירו שה-BCL הודיע לנו שיוטל עלינו במקרה של אי-הופעה.

שחקני טרפאני שארק (IMAGO)

“תודה לאיגוד הכדורסל האיטלקי ולמנהלת הליגה שהביאו אותנו למצב הזה על ידי חסימת רישום שחקנים, אי אישור מתווה ה-5+5 או את רישומו של המאמן לאטיני, וכל אותה סדרה מדהימה של עוולות שעליהן אני מודה לנשיא לשעבר גאראפה שהזכיר בלוחמנות בהודעתו היום. זוהי בושה מוחלטת שאפילו איגוד הכדורסל של סיציליה לא ניסה למנוע ולו במעט!

“נותרנו לבד ונטושים, גם מצד חלק מאלו שהיו אמורים לעודד אותנו, ובמקום זאת החרימו אותנו בכל דרך, ואף העליבו אותי בצורה מחפירה. זמן האמת יגיע לאחר הצעדים שננקטו בשעות הקרובות. הנזקים שגרמתם לנו הם בלתי ניתנים להערכה. המשיכו לעקוב".