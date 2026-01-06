יום שלישי, 06.01.2026 שעה 18:52
ליגה איטלקית 25-26
3915-3817אינטר1
3813-2817מילאן2
3713-2617נאפולי3
3312-2618קומו4
3316-2418יובנטוס5
3312-2018רומא6
2617-2517בולוניה7
2519-2118אטאלנטה8
2414-1818לאציו9
2322-2318ססואולו10
2328-2018טורינו11
2229-1818אודינזה12
2121-1818קרמונזה13
1819-1217פארמה14
1825-1918קליארי15
1723-1217לצ'ה16
1528-1818גנואה17
1228-1317ורונה18
1228-1818פיורנטינה19
1228-1319פיזה20

צמד לדוביקאס, קומו ניצחה 0:3 את פיזה

הקבוצה של ססק פברגאס צלחה מבחן נוסף כשדילגה בקלילות מעל נועלת הטבלה. החלוץ היווני רשם שני שערים, פרונה הוסיף. הלריאני זמנית במקום הרביעי

|
שחקני קומו. צלחו עוד מבחן (IMAGO)
שחקני קומו. צלחו עוד מבחן (IMAGO)

אמצע העונה בליגה האיטלקית הגיע עם המחזור ה-19 שנפתח היום (שלישי) ולמעשה יסגור את חציו הראשון של העונה. במשחק שפתח את הסבב, קומו ניצחה 0:3 את פיזה. בהמשך, רומא תתארח אצל לצ’ה ויובנטוס תצא למשחק חוץ נגד ססואולו.

פיזה - קומו 3:0

הלריאני, להם משחק חסר, לא נותנים לצמרת לברוח והצליחו להביס את העולה החדשה, שנותרה בתחתית הטבלה. למרות התוצאה הגדולה, המחצית הסתיימה בתיקו מאופס, כשהקבוצה של ססק פברגאס מתקשה לפרוץ את ההגנה. בדקה ה-68, מקסימו פרונה פרץ את הסכר בבעיטה חזקה מרחוק ושמונה דקות מאוחר יותר אנסטסיוס דוביקאס הכפיל. לחבורה של אלברטו ג’ילארדינו הייתה הזדמנות לחזור למשחק עם פנדל שנשרק לטובתה, אך אמבלה אנזולה נהדף על ידי ז’אן בוטז, ודוביקאס הגדיל לעשות ולהעניש בצד השני, עם בעיטת עונשין מ-11 מטרים לזכותו, שנעצרה רק ברשת.

