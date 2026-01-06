צמד לדוביקאס, קומו ניצחה 0:3 את פיזה

אמצע העונה בליגה האיטלקית הגיע עם המחזור ה-19 שנפתח היום (שלישי) ולמעשה יסגור את חציו הראשון של העונה. במשחק שפתח את הסבב, קומו ניצחה 0:3 את פיזה. בהמשך, רומא תתארח אצל לצ’ה ויובנטוס תצא למשחק חוץ נגד ססואולו.

פיזה - קומו 3:0

הלריאני, להם משחק חסר, לא נותנים לצמרת לברוח והצליחו להביס את העולה החדשה, שנותרה בתחתית הטבלה. למרות התוצאה הגדולה, המחצית הסתיימה בתיקו מאופס, כשהקבוצה של ססק פברגאס מתקשה לפרוץ את ההגנה. בדקה ה-68, מקסימו פרונה פרץ את הסכר בבעיטה חזקה מרחוק ושמונה דקות מאוחר יותר אנסטסיוס דוביקאס הכפיל. לחבורה של אלברטו ג’ילארדינו הייתה הזדמנות לחזור למשחק עם פנדל שנשרק לטובתה, אך אמבלה אנזולה נהדף על ידי ז’אן בוטז, ודוביקאס הגדיל לעשות ולהעניש בצד השני, עם בעיטת עונשין מ-11 מטרים לזכותו, שנעצרה רק ברשת.