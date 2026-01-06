המשטרה: אוהד נעצר בחשד לתקיפת אוהד אחר

הדרבי של חיפה שהתקיים אתמול (שני) הסתיים ב-0:2 לצד הירוק של העיר, בהתמודדות שגררה אירועים רבים אחרים שלא קשורים לכדורגל. בתוך כך ואחרי שאוהד אחד שאיים על איש אבטחה בסמי עופר כבר נעצר ונכלא, משטרת ישראל הודיעה על אוהד עצור נוסף.

“תוך פחות מיממה נעצר תוקף אוהד קבוצה יריבה: שוטרי תחנת חיפה עצרו אוהד כדורגל שתקף, על פי החשד, אוהד מהקבוצה היריבה באצטדיון סמי עופר. אתמול התקבל דיווח אודות תקיפת אוהד במהלך משחק הכדורגל בין מכבי חיפה להפועל חיפה באצטדיון סמי עופר, במסגרת ליגת העל”, ציינו במשטרה.

“עם קבלת הדיווח, פתחו שוטרי תחנת חיפה בחקירה מיידית, תוך הפעלת מגוון אמצעי חקירה, אשר הובילו לאיתור החשוד ולעצירתו בתוך פחות מיממה. החשוד, בן 22, תושב הרצליה, נעצר לחקירה בתחנת חיפה, בסיומה נכלא. בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט”.

במשטרת ישראל סיכמו: “המשטרה תפעל באפס סובלנות כלפי גילויי אלימות באירועי ספורט, בהתאם לחוק אלימות בספורט, במטרה לאפשר חוויית ספורט בטוחה לכלל האוהדים, ותמצה את הדין עם כל מי שיפר את החוק”.