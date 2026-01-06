יום שלישי, 06.01.2026 שעה 18:49
כדורגל ישראלי

"חשנו אי נוחות רבה, מגנים את התוכן של השלט"

אחרי הסערה בעקבות השלט של אוהדיה, מכבי חיפה הגיבה רשמית: "הכיל תוכן פוגעני, מתנצלים בפני כל מי שנפגע ומתחייבים למנוע מקרים כמו אלה בעתיד"

|
התפאורה של אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)
התפאורה של אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)

אחרי השלט של אוהדי מכבי חיפה בדרבי החיפאי, והסערה שהוא עורר, המועדון הוציא הודעת תגובה רשמית: “במשחק הדרבי אמש, חשנו אי נוחות רבה למראה שלט  הפריסה בעל תוכן פוגעני שהונף ביציע.  

כבר במהלך המשחק פנינו לגורמי האכיפה לקבלת הסברים לעניין אישור תוכנו של השלט. לאורכו של היום דנו מול אותם גורמים במטרה לחדד נהלים ולהימנע מהישנות מקרים אלו בעתיד.

כמועדון ספורט מוביל המשמש דוגמה  ופועל רבות למען הקהילה בתחומים רבים, אנו מגנים את תוכן השלט ומתנגדים להכנסת כל שלט בעל תוכן פוגעני לאצטדיון. כמועדון ערכי אנו מוצאים חובה להתנצל בפניי כל מי שנפגע ומתחייבים לעשות כל מה שנדרש בכדי למנוע מקרים אלו בעתיד”.

אותה הודעה רשמית של הירוקים, יצאה רק לאחר בדיקה מקיפה לגבי שלט הפריסה שהונף מול כל הגורמים הרלוונטים.

