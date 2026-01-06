לא ימשיך: שון דאוסון סיים את דרכו בבני הרצליה

שון דאוסון סיים את דרכו בבני הרצליה. לשחקן שהוחתם על חוזה לשלושה חודשים בלבד עם אופציה להארכה סיום העונה אצל הקבוצה מהשרון, הייתה אופציית יציאה ועכשיו הוא החליט להפעיל אותה.

ההודעה הרשמית של בני הרצליה: “שון דאוסון סיים את דרכו בקבוצה. שון הגיע לקבוצה קצת לפני תחילת העונה בחוזה עם אופציית יציאה הדדית, והחליט אמש לממש את היציאה והודיע לקבוצה שהוא לא מעוניין להמשיך בשורותיה. אנחנו מודים לשון על התקופה המשותפת ומאחלים לו הצלחה בהמשך הדרך”.

דאוסון החל את קריירת הבוגרים שלו במכבי ראשון לציון בעונת 2012/13, במדיה שיחק מספר שנים ואף הוביל אותה לאליפות היסטורית ב-2016. לאחר ניסיונות להשתלב ב-NBA (ליגת הקיץ ומחנה קדם-עונה) וחזרה לעונה נוספת בראשון לציון, עבר ב-2017 לבני הרצליה.

בהמשך, בין השנים 2018–2021 שיחק בליגה הספרדית במדי חובנטוד בדאלונה, וב-2021 חזר לקדנציה שנייה בהרצליה עמה זכה בגביע המדינה. החל מ-2022 שיחק שתי עונות בהפועל חולון, ולאחר אפיזודה קצרה בפלקנסטרו פורלי מהליגה האיטלקית השנייה בקיץ 2024, שב באוקטובר 2025 לקדנציה שלישית בבני הרצליה שתמה היום (שלישי).