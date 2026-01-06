רותם טנא הוחתם על חוזה מקצועני בקבוצת NSN

חמש שנים מפרכות, ולעתים קרובות גם מתסכלות על פני עשרות רבות של מירוצי מבחן הגיעו ל’האפי אנד’ עבור אלוף ישראל באופני כביש רותם טנא עם החתמתו על חוזה מקצועני מלא בקבוצת האופניים NSN.

הקבוצה שתפתח את העונה ה-12 בתולדותיה בשבוע הבא באוסטרליה, הודיעה רשמית על הצטרפותו של האלוף הישראלי בן ה-24 מהוד השרון לסגל המקצועני הבכיר שלה בחוזה לשנתיים. בכך יגיע מספר הישראלים בקבוצה לארבעה, הפעם הראשונה מזה שנים שארבעה רוכבים ישראלים יתחרו ביחד בקבוצה בדרג הגבוה בעולם.

מאז הקמת הקבוצה, דומה שאף רוכב ישראלי לא עבר דרך ארוכה וקשה יותר עד שקיבל את כרטיס הכניסה הנכסף. הספרינטר הצעיר התקבל לקבוצת הפיתוח הצעירה ‘ישראל סייקלינג אקדמי’ לפני 5 שנים לאחר שהתבלט כרוכב וולודרום מצטיין (חמישי בעולם ב-2022 במירוץ האלימינציה) אבל הדרך התגלתה כארוכה באופן יוצא דופן.

רותם טנא במדי קבוצת האופניים NSN (קבוצת NSN)

הרוכב: “היה מאד קשה להתמודד שנה אחרי שנה בקבוצה הצעירה. היו רגעים שהרגשתי שלא ממש סופרים אותי. אבל תרגמתי את התסכול לנחישות ולרגע לא ויתרתי על החלום ולא הורדתי רגל מהגז”.

השיפור המתמיד שהפגין והסירוב להישבר השתלמו סוף סוף בשבועיים מופלאים באוגוסט 2025 כאשר זכה בניצחון המקצועני הראשון שלו בספרינט נפלא בטור פורטוגל ופחות משבועיים אחר כך בניצחון מוחץ באליפות ישראל, התואר הראשון שלו.

רותם טנא חוגג בסיום (רותם טופלברג)

טנא הוסיף: “ידעתי שסוף סוף הוכחתי לראשי הקבוצה שאני ראוי להזדמנות אבל לא הייתי בטוח שזה סגור, עד שקיבלתי את הטלפון מהבוס של הקבוצה צ’ל קרלסטרום. אני לא נבוך לספר שבכיתי ואחרי שהסתיימה השיחה פרצתי בצעקות שמחה לפני כל החברים שלי בוולודרום בתל אביב. זו הייתה הרגשה מטורפת”.

המנג׳ר הפיני קרלסטרום אמר שטנא קיבל את החולצה של הקבוצה הבכירה בזכות: “לגמרי מגיע לו. הוא התקדם בצורה עקבית כספרינטר ב-5 השנים בקבוצת הפיתוח ואנחנו מצפים עכשיו לראות אותו עושה עוד קפיצות מדרגה בשנתיים הקרובות במירוצים המקצוענים ברמה הגבוהה”.

רותם טנא חוגג (Rodrigo Rodrigues)

טנא אמור לקבל תפקיד של ״Lead out” או גורם מרכזי ברכבת הספרינטים שמסייעת לספרינטר המוביל, עמיתו הישראלי עודד קוגוט, ואולי גם הרוכב האפריקני ביני גירמאי, הכוכב שהצטרף השנה. אבל טנא גם שואף להרבה מעבר לכך: “אני מקווה לקבל מדי פעם הזדמנות לנצח בעצמי ולהתפתח לרוכב קלאסיקות. החלום שלי הוא ליטול חלק יום אחד בפלאנדרס ואולי בפריז רובה”.

הספורט דירקטור הישראלי של קבוצת הפיתוח להב דוידזון ליווה את התפתחותו של טנא בשנים האחרונות והביע סיפוק עמוק מהחתמתו בקבוצה הבכירה: “היה זמן שאיש לא הימר עליו אבל הוא עבד קשה והתקדם, בעיקר ברמה המנטלית. אני גאה בו”. לצד טנא יתחרו בעונה שבפתח עוד שלושה ישראלים בקבוצת האופניים NSN: איתמר איינהורן, עודד קוגוט ונדב רייסברג.