יום שלישי, 06.01.2026 שעה 18:51
ספורט אחר  >> אופניים

רותם טנא הוחתם על חוזה מקצועני בקבוצת NSN

אלוף ישראל באופני כביש: "בכיתי כשקיבלתי את השיחה, 5 שנים של דם יזע ודמעות השתלמו". לראשונה מזה שנים שארבעה ישראלים יהיו בקבוצת וורלד טור

|
רותם טנא מנצח באליפות ישראל (רונן טופלברג)
רותם טנא מנצח באליפות ישראל (רונן טופלברג)

חמש שנים מפרכות, ולעתים קרובות גם מתסכלות על פני עשרות רבות של מירוצי מבחן הגיעו ל’האפי אנד’ עבור אלוף ישראל באופני כביש רותם טנא עם החתמתו על חוזה מקצועני מלא בקבוצת האופניים NSN. 

הקבוצה שתפתח את העונה ה-12 בתולדותיה בשבוע הבא באוסטרליה, הודיעה רשמית על הצטרפותו של האלוף הישראלי בן ה-24 מהוד השרון לסגל המקצועני הבכיר שלה בחוזה לשנתיים. בכך יגיע מספר הישראלים בקבוצה לארבעה, הפעם הראשונה מזה שנים שארבעה רוכבים ישראלים יתחרו ביחד בקבוצה בדרג הגבוה בעולם.

מאז הקמת הקבוצה, דומה שאף רוכב ישראלי לא עבר דרך ארוכה וקשה יותר עד שקיבל את כרטיס הכניסה הנכסף. הספרינטר הצעיר התקבל לקבוצת הפיתוח הצעירה ‘ישראל סייקלינג אקדמי’ לפני 5 שנים לאחר שהתבלט כרוכב וולודרום מצטיין (חמישי בעולם ב-2022 במירוץ האלימינציה) אבל הדרך התגלתה כארוכה באופן יוצא דופן.

רותם טנא במדי קבוצת האופניים NSN (קבוצת NSN)רותם טנא במדי קבוצת האופניים NSN (קבוצת NSN)

הרוכב: “היה מאד קשה להתמודד שנה אחרי שנה בקבוצה הצעירה. היו רגעים שהרגשתי שלא ממש סופרים אותי. אבל תרגמתי את התסכול לנחישות ולרגע לא ויתרתי על החלום ולא הורדתי רגל מהגז”.

השיפור המתמיד שהפגין והסירוב להישבר השתלמו סוף סוף בשבועיים מופלאים באוגוסט 2025 כאשר זכה בניצחון המקצועני הראשון שלו בספרינט נפלא בטור פורטוגל ופחות משבועיים אחר כך בניצחון מוחץ באליפות ישראל, התואר הראשון שלו.

רותם טנא חוגג בסיום (רותם טופלברג)רותם טנא חוגג בסיום (רותם טופלברג)

טנא הוסיף: “ידעתי שסוף סוף הוכחתי לראשי הקבוצה שאני ראוי להזדמנות אבל לא הייתי בטוח שזה סגור, עד שקיבלתי את הטלפון מהבוס של הקבוצה צ’ל קרלסטרום. אני לא נבוך לספר שבכיתי ואחרי שהסתיימה השיחה פרצתי בצעקות שמחה לפני כל החברים שלי בוולודרום בתל אביב. זו הייתה הרגשה מטורפת”.

המנג׳ר הפיני קרלסטרום אמר שטנא קיבל את החולצה של הקבוצה הבכירה בזכות: “לגמרי מגיע לו. הוא התקדם בצורה עקבית כספרינטר ב-5 השנים בקבוצת הפיתוח ואנחנו מצפים עכשיו לראות אותו עושה עוד קפיצות מדרגה בשנתיים הקרובות במירוצים המקצוענים ברמה הגבוהה”.

רותם טנא חוגג (Rodrigo Rodrigues)רותם טנא חוגג (Rodrigo Rodrigues)

טנא אמור לקבל תפקיד של ״Lead out” או גורם מרכזי ברכבת הספרינטים שמסייעת לספרינטר המוביל, עמיתו הישראלי עודד קוגוט, ואולי גם הרוכב האפריקני ביני גירמאי, הכוכב שהצטרף השנה. אבל טנא גם שואף להרבה מעבר לכך: “אני מקווה לקבל מדי פעם הזדמנות לנצח בעצמי ולהתפתח לרוכב קלאסיקות. החלום שלי הוא ליטול חלק יום אחד בפלאנדרס ואולי בפריז רובה”.

הספורט דירקטור הישראלי של קבוצת הפיתוח להב דוידזון ליווה את התפתחותו של טנא בשנים האחרונות והביע סיפוק עמוק מהחתמתו בקבוצה הבכירה: “היה זמן שאיש לא הימר עליו אבל הוא עבד קשה והתקדם, בעיקר ברמה המנטלית. אני גאה בו”. לצד טנא יתחרו בעונה שבפתח עוד שלושה ישראלים בקבוצת האופניים NSN: איתמר איינהורן, עודד קוגוט ונדב רייסברג.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */