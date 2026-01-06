יום שלישי, 06.01.2026 שעה 16:18
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

רכש ראשון לינואר: מרקוס קוקו סיכם בהפועל ת"א

החלון נפתח עבור האדומים, שהודיעו על צירופו של המגן לו רזומה מרשים של 260 הופעות בליגה הצרפתית. סיכם לעונה וחצי ויחתום בכפוף לבדיקות רפואיות

|
מרקוס קוקו (IMAGO)
מרקוס קוקו (IMAGO)

רכש ראשון להפועל תל אביב בחלון ההעברות של ינואר. המגן הימני מרקוס קוקו, בעל העבר העשיר בליגה הצרפתית, יצטרף להפועל בכפוף למעבר בדיקות רפואיות. המגן סיכם את תנאיו במועדון, ינחת בארץ ביממה הקרובה ויחתום רשמית על חוזה לעונה וחצי בכפוף למעבר בדיקות רפואיות. הוא ינחת מחר (רביעי) בבוקר.

קוקו בן ה-29 אשר משחק בעמדת המגן הימני, מגיע לאדומים מקלוז’ הרומנית, במדיה ערך תשע הופעות ליגה בחצי העונה החולפת. לפני כן לבש במשך חמש עונות את המדים של נאנט הצרפתית, וערך במדיה 131 הופעות, עד שעבר לקבוצה הרומנית.

לפני שהגיע לנאנט, אשר רכשה אותו ב-2019 תמורת שלושה מיליון אירו, קוקו שיחק בגנגאן שגם כן צרפתית. לאורך הקריירה, קוקו ערך 260 הופעות בליגה הצרפתית הבכירה, 20 מהן בעונת 2024/25. המגן גם ערך בצעירותו 17 הופעות בנבחרת הצעירה של צרפת, הנבחרת עד גיל 21.

מרקוס קוקו (IMAGO)מרקוס קוקו (IMAGO)

הפועל תל אביב רשמה קיץ עמוס במיוחד אחרי שעלו ליגה בכל הקשור לרכש, ועדיין תמיד בקרב הקהל וכנראה גם בצוות המקצועי הבינו שיש צורך בעוד שחקנים, ביניהם מגן ימני. ואכן האדומים פעלו מיד עם תחילתו של ינואר והודיעו על סיכום עם קוקו, שיתחבר עם שחר פיבן על העמדה בצד ימין.

אחרי 17 מחזורים בליגת העל, הפועל תל אביב במקום החמישי עם 28 נקודות בזכות תשעה ניצחונות, שלוש תוצאות תיקו וחמישה הפסדים, אחד מהם טכני בעקבות האירועים בדרבי. הקבוצה של ברדה גם העפילה לשמינית גמר הגביע, שם היא תפגוש את מכבי ת”א בשבוע הבא לדרבי ענק.

