רכש ראשון לינואר: מרקוס קוקו סיכם בהפועל ת"א

רכש ראשון להפועל תל אביב בחלון ההעברות של ינואר. המגן הימני מרקוס קוקו, בעל העבר העשיר בליגה הצרפתית, יצטרף להפועל בכפוף למעבר בדיקות רפואיות. המגן סיכם את תנאיו במועדון, ינחת בארץ ביממה הקרובה ויחתום רשמית על חוזה לעונה וחצי בכפוף למעבר בדיקות רפואיות. הוא ינחת מחר (רביעי) בבוקר.

קוקו בן ה-29 אשר משחק בעמדת המגן הימני, מגיע לאדומים מקלוז’ הרומנית, במדיה ערך תשע הופעות ליגה בחצי העונה החולפת. לפני כן לבש במשך חמש עונות את המדים של נאנט הצרפתית, וערך במדיה 131 הופעות, עד שעבר לקבוצה הרומנית.

לפני שהגיע לנאנט, אשר רכשה אותו ב-2019 תמורת שלושה מיליון אירו, קוקו שיחק בגנגאן שגם כן צרפתית. לאורך הקריירה, קוקו ערך 260 הופעות בליגה הצרפתית הבכירה, 20 מהן בעונת 2024/25. המגן גם ערך בצעירותו 17 הופעות בנבחרת הצעירה של צרפת, הנבחרת עד גיל 21.

מרקוס קוקו (IMAGO)

הפועל תל אביב רשמה קיץ עמוס במיוחד אחרי שעלו ליגה בכל הקשור לרכש, ועדיין תמיד בקרב הקהל וכנראה גם בצוות המקצועי הבינו שיש צורך בעוד שחקנים, ביניהם מגן ימני. ואכן האדומים פעלו מיד עם תחילתו של ינואר והודיעו על סיכום עם קוקו, שיתחבר עם שחר פיבן על העמדה בצד ימין.

אחרי 17 מחזורים בליגת העל, הפועל תל אביב במקום החמישי עם 28 נקודות בזכות תשעה ניצחונות, שלוש תוצאות תיקו וחמישה הפסדים, אחד מהם טכני בעקבות האירועים בדרבי. הקבוצה של ברדה גם העפילה לשמינית גמר הגביע, שם היא תפגוש את מכבי ת”א בשבוע הבא לדרבי ענק.